Diễn viên Thang Duy thông báo đã hạ sinh con thứ 2

Nữ diễn viên Thang Duy và chồng, đạo diễn phim người Hàn Quốc Kim Tae-yong, đã chào đón con thứ hai. Cặp đôi đã đưa ra một thông báo đầy xúc động về tin vui này.

Bức ảnh gia đình được Thang Duy chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của cô.

Thang Duy đã chia sẻ tin vui thông qua tài khoản WeChat Moments của mình. Cô đăng tải một bức ảnh bốn thành viên gia đình nắm tay nhau bên cạnh bức tranh vẽ một chú ngựa con do Kim vẽ cho con mới sinh.

Trích lời con gái Summer, Thang Duy viết: "Giờ đây, hành trình của gia đình bốn người chúng tôi bắt đầu".

Theo trang tin giải trí Sina Entertainment của Trung Quốc, con thứ hai của cặp đôi là một bé trai.

Thông báo này được đưa ra sau nhiều tháng đồn đoán của công chúng. Vào tháng Tư, Thang Duy đã gây xôn xao dư luận về việc mang thai sau khi xuất hiện với bụng bầu lộ rõ tại một sự kiện của thương hiệu xa xỉ ở Thượng Hải. Sau đó, cô đã xác nhận việc mang thai trên mạng xã hội bằng cách chia sẻ một bức ảnh gia đình với Kim và con gái đang cầm những món đồ chơi hình ngựa.

"Đó là một niềm vui lớn mà chúng tôi thực sự không ngờ tới. Chúng tôi rất hạnh phúc" - Thang Duy viết vào thời điểm đó - "Gia đình chúng tôi sắp có thêm thành viên mới, và mọi người đều đang rất mong chờ được gặp em bé".

Tháng trước, cặp đôi cũng được bắt gặp cùng nhau đi du lịch Hong Kong (Trung Quốc), làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng rằng việc sinh nở sắp diễn ra.

Sinh năm 1979, nữ diễn viên 46 tuổi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2004. Cô gặp Kim khi quay bộ phim "Cuối Thu" năm 2010, và cả hai kết hôn năm 2014. Họ chào đón con gái đầu lòng, Summer, vào năm 2016.

Cho đến nay, Thang Duy vẫn là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc trên trường quốc tế, trong khi Kim được biết đến với vai trò đạo diễn các bộ phim, trong đó có "Cuối Thu". Cuộc hôn nhân xuyên biên giới của họ từ lâu đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc, khiến tin tức về gia đình ngày càng đông đúc của họ trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội ở cả hai quốc gia.