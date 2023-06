Nghệ sĩ trẻ cần nhiều hơn những không gian sáng tạo, biểu diễn

Cơ hội phát triển của các nghệ sĩ trẻ



Ngành âm nhạc Việt Nam từ đầu năm 2023 đã có nhiều sự chuyển mình tích cực khi có rất nhiều sân khấu lớn nhỏ dành cho các nghệ sĩ độc lập thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả. Xuất phát là những nghệ sĩ độc lập, nhưng những cái tên như Ngọt, Chillies, Thái Vũ, Vũ Thanh Vân…đang ngày càng được công chúng biết đến rộng rãi thông qua các tác phẩm âm nhạc chất lượng và là gương mặt quen thuộc của các lễ hội âm nhạc lớn tại Việt Nam. Có thể thấy rằng những năm gần đây, khán giả ngày càng cởi mở hơn với những chất liệu âm nhạc mới cũng như sẵn sàng đầu tư cho những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ. Đây chính là những tín hiệu đáng mừng cho một thế hệ nghệ sĩ độc lập mới được phát hiện và phát triển.

Tuy nhiên để âm nhạc độc lập Việt Nam phát triển bền vững, thị trường cần những thế hệ nghệ sĩ kế cận, những gương mặt mới với những chất liệu âm nhạc mới. Chính các sân khấu, những không gian sáng tạo sẽ đóng vai trò là nơi khám phá, khai quật được những tiềm năng âm nhạc và góp phần là cầu nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Việc xuất hiện trên các sân khấu khác nhau là một trong điều kiện giúp cho các nghệ sĩ trẻ được trau dồi kỹ năng, phát triển cá tính âm nhạc của mình.

Ban nhạc Ngọt biểu diễn trong một chương trình tại Hanoi Rock City

Không gian sáng tạo của các nghệ sĩ độc lập Hà Nội

Tiên phong sáng tạo, phát triển văn hóa và giao lưu âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam từ 2010, Hanoi Rock City hiện nay đã trở thành một cái nôi cảm hứng cho cộng đồng sáng tạo, một không gian biểu diễn đáng tin cậy cho các nghệ sĩ trẻ đặc biệt là các nghệ sĩ độc lập. Đồng hành cùng hàng trăm ban nhạc trong hơn 12 năm qua, Hanoi Rock City đã tổ chức hơn 2.000 chương trình nhạc sống, tiếp cận hơn 300.000 khán giả yêu nhạc.

Rất đông bạn trẻ yêu nhạc đến tham dự các sự kiện hàng tuần tại Hanoi Rock City

Bước vào năm hoạt động thứ 13, Hanoi Rock City mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của nền âm nhạc độc lập tại Việt Nam thông qua những dự án âm nhạc mới. Mục tiêu của Hanoi Rock City là xây dựng cộng đồng âm nhạc chất lượng cao tại Việt Nam bằng cách tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp, hỗ trợ các nghệ sĩ trong nước và thúc đẩy các hoạt động âm nhạc trong giới trẻ.



Mới đây Hanoi Rock City vừa cho ra mắt dự án âm nhạc mới Cities in Sync. Nằm trong khuôn khổ Chương trình UK/Viet Nam Season được tổ chức bởi Hội đồng Anh, Cities in Sync là một dự án trao đổi, kết nối, phát triển âm nhạc thực hiện bởi Hanoi Rock City (Hà Nội, Việt Nam) và Sensoria (Sheffield, Anh quốc). Được ấp ủ trong thời gian dài, Cities in Sync hướng tới mục tiêu cung cấp cho các nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam một hệ sinh thái bao gồm cộng đồng trực tuyến, các chương trình tọa đàm, giáo dục, biểu diễn âm nhạc.

Dự án Cities in Sync bắt đầu với Tuần lễ chuyên đề âm nhạc, thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ trẻ

Đánh giá về dự án Cities in Sync, Chị Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Chương trình UK/Viet Nam Season 2023, Hội đồng Anh Việt Nam chia sẻ: "Cities in Sync kết nối những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và tài năng sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc và lễ hội đô thị của hai thành phố Hà Nội và Sheffield. Hai tổ chức đối tác của dự án là Hanoi Rock City và Sensoria đều có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt trong việc tạo ra các cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ sáng tạo và tiếp cận với khán giả. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao ở dự án này là kế hoạch tạo ra mạng lưới các nghệ sĩ trẻ của UK và Việt Nam, không gian để trao đổi và chia sẻ sáng tạo, đồng thời tạo cảm hứng cho sự hợp tác lâu dài và bền vững trong tương lai."

Trong thời buổi công nghệ như hiện nay, môi trường âm nhạc đang ngày càng rộng mở với nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ độc lập. Dẫu vậy không phải bạn trẻ nào cũng được trang bị kiến thức hay được tiếp cận với công chúng qua các sân khấu. Một dự án có quy mô lớn và dài hơi như Cities in Sync với một hệ sinh thái bao gồm cộng đồng trực tuyến, các chương trình tọa đàm, giáo dục, biểu diễn âm nhạc sẽ mang đến cho cộng đồng yêu nhạc tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung cơ hội để giao lưu, khám phá và đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình phát triển âm nhạc của mình.