Ngay thềm Quốc khánh 2/9, 1 bé trai Hà Nội chào đời an toàn với 5 vòng dây rốn quấn cổ

Ca mổ được thực hiện bởi ThS.BSCKII Trần Ngọc Đính (Trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cùng ê-kíp.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới đây thông tin, vào lúc 14 giờ 55 phút ngày 1/9/2026, bé trai nặng 3kg đã cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện, với 5 vòng dây rốn quấn quanh cổ.

39 tuần 2 ngày: Mẹ đón con trong ngày đặc biệt

Sản phụ N.H.N (31 tuổi, Hà Nội), mang thai lần đầu, chuyển dạ khi thai 39 tuần 2 ngày. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện dây rốn quấn quanh cổ em bé 5 vòng và tiếp tục theo dõi sát tình trạng thai tại Khoa Đẻ tự nguyện D3 (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội).

Sau khi đánh giá tình trạng mẹ và thai, các bác sĩ chỉ định mổ lấy thai nhằm chủ động đảm bảo an toàn cho em bé. Công tác chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng, phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong ê-kíp, đồng thời theo dõi sát tình trạng thai nhi trước và trong ca mổ.

Bé trai Hà Nội chào đời an toàn với 5 vòng dây rốn quấn cổ. (Ảnh: BV)

Khoảnh khắc con cất tiếng khóc

Ca mổ được thực hiện bởi ThS.BSCKII Trần Ngọc Đính (Trưởng khoa Đẻ tự nguyện D3) cùng ê-kíp. Và rồi, vào đúng 14 giờ 55 phút ngày 1/9, tiếng khóc đầu đời của bé trai vang lên trong niềm vui của cả ekip. Con nặng 3.000 gram, chào đời khỏe mạnh. 5 vòng dây rốn quấn cổ được xử trí an toàn, khép lại một ca sinh đặc biệt và mở ra ngày đầu tiên trong cuộc đời của một em bé ngay trước ngày Quốc khánh.

Có lẽ, với gia đình nhỏ, món quà ý nghĩa nhất trong những ngày tháng 9 này chính là được đón một thành viên mới khỏe mạnh, bình an. Còn với đội ngũ y tế Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, điều ý nghĩa nhất chính là được góp phần mang niềm hạnh phúc ấy đến với mỗi gia đình, dù là ngày thường hay ngày nghỉ lễ.