Đàn ông muốn cải thiện “chuyện chăn gối” nên làm 6 việc này: Điều cuối cùng ít ai nghĩ tới

Chuyện chăn gối của đàn ông không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác. Một số thói quen rất quen thuộc cũng có thể tác động đến phong độ của quý ông.

Khi chuyện chăn gối gặp trục trặc, chẳng hạn khó duy trì sự cương cứng hoặc ham muốn giảm sút, nhiều nam giới có thể nghĩ ngay đến thuốc như một giải pháp nhanh chóng. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.

Theo Harvard Health, thuốc điều trị rối loạn cương có hiệu quả với nhiều nam giới nhưng vẫn có thể gây một số tác dụng phụ như đau đầu, khó tiêu hay đau lưng. Một số người cũng không muốn đời sống tình dục phụ thuộc vào việc dùng thuốc thường xuyên, trong khi những người có vấn đề về huyết áp hoặc một số tình trạng sức khỏe khác có thể không phù hợp để sử dụng.

Chuyện chăn gối của nam giới không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác (Ảnh: House of Wise)

Tin tốt là có những cách tự nhiên đã được nghiên cứu có thể hỗ trợ nam giới kiểm soát rối loạn cương và cải thiện phong độ. Không chỉ có lợi cho chuyện phòng the, phần lớn những việc này cũng đồng thời tốt cho sức khỏe nói chung.

6 việc nam giới nên làm để cải thiện chuyện chăn gối

1. Vận động thường xuyên

Tập thể dục là một trong những biện pháp tự nhiên đáng chú ý đối với tình trạng rối loạn cương.

Harvard Health dẫn một nghiên cứu trên gần 32.000 nam giới từ 53 - 90 tuổi. Kết quả cho thấy những người thường xuyên vận động mạnh, tương đương chạy ít nhất 3 giờ mỗi tuần hoặc chơi tennis 5 giờ mỗi tuần, có nguy cơ rối loạn cương thấp hơn khoảng 30% so với nhóm ít hoặc không tập thể dục.

Điều quan trọng là nam giới không nhất thiết phải lựa chọn những môn thể thao cường độ cao. Đi bộ cũng là một lựa chọn tốt. Mấu chốt nằm ở việc duy trì vận động đều đặn thay vì ngồi một chỗ quá nhiều.

2. Ăn uống hợp lý

Chế độ ăn cũng có liên quan tới sức khỏe tình dục của nam giới (Ảnh: One Health Assist)

Chế độ ăn cũng có liên quan tới sức khỏe tình dục của nam giới. Harvard Health khuyến nghị tăng cường trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và cá, đồng thời hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và ngũ cốc tinh chế.

Kiểu ăn uống này được ghi nhận có liên quan đến khả năng rối loạn cương thấp hơn.

Nam giới cũng cần chú ý đến vitamin B12. Thiếu vitamin B12 kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến tủy sống, từ đó tác động đến các dây thần kinh đảm nhiệm cảm giác cũng như việc truyền tín hiệu tới động mạch ở "cậu nhỏ".

Bên cạnh đó là vitamin D. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Atherosclerosis được Harvard Health dẫn lại cho thấy nam giới thiếu vitamin D có nguy cơ rối loạn cương cao hơn 30%.

3. Kiểm tra sức khỏe mạch máu thường xuyên

Khả năng cương có mối liên hệ mật thiết với hệ thống mạch máu. Vì vậy, những chỉ số tưởng như chỉ liên quan đến tim mạch cũng đáng được nam giới quan tâm khi đời sống tình dục bắt đầu có vấn đề.

Các dấu hiệu cần chú ý gồm huyết áp, đường huyết, cholesterol LDL và triglyceride tăng cao; cholesterol HDL thấp và vòng eo ngày càng lớn.

Harvard Health khuyến nghị nam giới trao đổi với bác sĩ để đánh giá tình trạng hệ mạch, bao gồm sức khỏe của tim, não và cả hệ thống mạch máu liên quan đến chức năng cương. Nếu có vấn đề, việc điều chỉnh lối sống hoặc dùng thuốc khi cần thiết có thể được cân nhắc.

4. Đừng bỏ qua số đo vòng eo

Không chỉ cân nặng, vòng eo cũng là một con số đáng quan tâm.

Theo Harvard Health, một nam giới có vòng eo tương đương khoảng 107 cm có khả năng bị rối loạn cương cao hơn 50% so với người có vòng eo khoảng 81 cm.

Bởi vậy, giữ vòng eo ở mức hợp lý không đơn thuần phục vụ mục tiêu vóc dáng mà còn có thể trở thành một phần trong việc bảo vệ sức khỏe tình dục.

5. Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Thừa cân, béo phì có thể tác động đến "chuyện chăn gối" theo nhiều hướng.

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch máu và tiểu đường. Đây đều là hai nguyên nhân quan trọng của rối loạn cương. Lượng mỡ dư thừa cũng có thể ảnh hưởng đến một số hormone, qua đó góp phần khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Giảm cân về mức phù hợp vì thế không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn hỗ trợ kiểm soát vòng eo và những yếu tố nguy cơ liên quan đến sức khỏe mạch máu.

6. Đi khám răng định kỳ

Đây có lẽ là việc ít nam giới nghĩ tới nhất khi nói về đời sống tình dục.

Harvard Health dẫn một nghiên cứu trên The Journal of Sexual Medicine cho thấy có mối liên quan giữa bệnh nướu răng và nguy cơ rối loạn cương.

Lý do được đưa ra là bệnh nướu gây tình trạng viêm mạn tính. Quá trình viêm này được cho là có thể làm tổn thương các tế bào nội mô lót bên trong mạch máu, bao gồm cả những mạch máu ở "cậu nhỏ".

Vì vậy, chăm sóc răng miệng và kiểm tra sức khỏe nướu răng cũng là một phần không nên bỏ qua trong việc bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Nguồn: Harvard Health