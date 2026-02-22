Ngày Thần Tài và sự dịch chuyển trong tư duy tài chính người trẻ

Ngày Vía Thần Tài trong quan niệm Á Đông xưa là ngày "xin vía" Thần Tài để cầu mong một năm mới may mắn, tài lộc, sung túc. Người ta thường mua vàng vào ngày này để "lấy vía", cầu tài lộc đến nhà, mong một năm sung túc, an nhiên.

Ngày nay, cùng với sự thay đổi của nhịp sống và tư duy thế hệ, ngày Vía Thần Tài được người trẻ nhìn nhận ở ý nghĩa tích lũy nhiều hơn. Vì thế, với tinh thần chủ động hành động của năm Bính Ngọ, người trẻ bắt đầu khởi động kế hoạch tài chính từ đầu năm bằng việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Ngoài xin vía may mắn, người trẻ xem đây là ngày để bắt đầu đầu tư, tích lũy cho một năm.

Không chờ đợi vận may, thế hệ trẻ năng động chọn chủ động tạo ra tài lộc cho chính mình. Mua vàng ngày Vía Thần Tài với người trẻ không chỉ là "xin vía" mà là ngày họ khởi động thói quen tiết kiệm, bắt đầu kế hoạch tích lũy cho cả năm và cũng là ngày đặt "nền móng" cho kế hoạch tài chính dài hạn. Bởi người trẻ hiểu rằng tích lũy sớm chính là cách giúp mình sung túc về sau.

Người trẻ cũng không đặt nặng áp lực tích lũy cần nhiều hay ít, họ đề cao thời gian và tính kỷ luật. Với họ, quan trọng là bắt đầu sớm và đều đặn.

Năm nay, thay vì "đu" trend ngắn hạn, nhanh qua mốt, Gen Z chọn mua vàng. Các sản phẩm vàng có tuổi vàng cao, đa dạng về trọng lượng, thiết kế, trải nghiệm và mức giá cũng giúp người trẻ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách và cá tính riêng.

Nhiều Gen Z "bắt" trend với những sản phẩm mới trendy như Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, trang sức vàng 99% Turning Gold hay Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc. Với kỹ thuật chế tác tinh xảo cùng công nghệ hiện đại, các sản phẩm vàng ngày nay vừa đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ hiện đại, vừa có tính cảm xúc, giàu trải nghiệm lại đảm bảo giá trị tích lũy dài lâu.

Nổi bật là Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc, Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc và bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold.

Điều thú vị là người trẻ ngày nay cũng lên kế hoạch nghỉ hưu rất sớm. Không hẳn vì muốn nghỉ hưu sớm, mà vì họ muốn đạt đến trạng thái tự do tài chính – nơi thời gian nghỉ ngơi là một lựa chọn chủ động, không bị phụ thuộc.

Với xu hướng FIRE (Độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm), người trẻ chủ động xây dựng những kế hoạch tài chính chi tiết ngay từ sớm, chia nhỏ mục tiêu và kiên trì tích lũy qua từng cột mốc. Trong đó, mua vàng vào ngày Vía Thần Tài năm nay không chỉ mang ý nghĩa cầu may đầu năm, mà còn được xem như một "đầu việc" quen thuộc trong lộ trình FIRE: tích lũy giá trị bền vững, đều đặn và có chiến lược.

Dù tiếp cận theo cách truyền thống hay hiện đại, người xưa lẫn người trẻ ngày nay vẫn giữ thói quen mua vàng vào ngày Vía Thần Tài như một nghi thức khởi đầu năm mới. Bước sang năm 2026 – năm Bính Ngọ với tinh thần chuyển mình và chủ động tiến về phía trước – người trẻ Việt chọn cách tự "mở cửa nghênh tài" bằng việc mua vàng trong ngày Thần Tài đầu năm, như một cách lựa chọn những bước đi nhỏ nhưng vững vàng, từng bước tự mở cánh cửa tài lộc cho chính mình.