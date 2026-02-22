Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng nhẹ, chốt tuần ở mức trên 5.100 USD/ounce. Đây cũng là mức cao nhất sau gần hai tuần vừa qua.

Theo Kitco News, sau một tuần tương đối yên tĩnh, giá vàng đã lấy lại được mốc 5.000 USD/ounce và tăng vượt mức 5.100 USD/ounce trước thềm cuối tuần khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị và hỗn loạn ở Trung Đông nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran.

Ngoài ra, bên cạnh sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, kim loại quý này cũng đang thu hút sự quan tâm như một tài sản tiền tệ, khi dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế ảm đạm trong quý IV năm 2025 và áp lực lạm phát dai dẳng.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho biết số liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV năm 2025 cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 1,4%, sau mức tăng 4,4% trong quý III năm 2025. Đồng thời, BEA cho biết, lạm phát lõi vẫn duy trì ở mức gần 3% vào cuối năm.

Các nhà phân tích cho rằng đây là môi trường thuận lợi cho vàng, vì nền kinh tế ảm đạm có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) - 179 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng (mua) và 178,6 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 179,5 – 182,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.106 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy tâm lý lạc quan đang chiếm ưu thế. Phần lớn chuyên gia nhận định, giá vàng có khả năng thử thách và duy trì trên vùng 5.100 USD/ounce nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục nghiêng về kịch bản tăng giá tuần thứ ba liên tiếp.

Với mặt bằng giá hiện tại quanh 5.000 USD/ounce, mức tăng này tương đương vùng 5.500–5.800 USD/ounce trong vòng hai tuần kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tuy nhiên, ông Dahdah cũng lưu ý rằng cú tăng mạnh này nhiều khả năng sẽ diễn ra rất nhanh trong giai đoạn đầu, sau đó giá có thể hạ nhiệt khi thị trường đánh giá rõ hơn tác động kinh tế và địa chính trị.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng phản ứng tương đối yếu của vàng thời điểm này cho thấy thị trường vẫn nghi ngờ liệu động thái quân sự của Mỹ có phải chỉ nhằm gây áp lực đàm phán.

David Morrison, chuyên gia phân tích tại Trade Nation, nhận định vàng có thể cần thêm thời gian tích lũy để các chỉ báo động lượng trở lại trung tính trước khi hình thành xu hướng tăng mới. Ngưỡng kháng cự quan trọng trước mắt là 5.100 USD/ounce.

Lukman Otunuga, chuyên gia tại FXTM, cho rằng nếu vàng đóng cửa tuần vững chắc trên 5.000 USD, khả năng tiến lên 5.100 USD và cao hơn sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu đánh mất mốc 5.000 USD, giá có thể lùi về vùng 4.900 USD hoặc 4.850 USD.