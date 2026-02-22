Lương 50 triệu vẫn không đủ tiêu, tôi ước mình làm 3 điều này sớm hơn

Lương thực nhận 50 triệu/tháng, có khi còn hơn nhưng thú thật có một giai đoạn, tôi thực sự thấy mình… nghèo. Không phải vì thu nhập thấp, mà vì cuối tháng tài khoản vẫn chênh vênh, kế hoạch dài hạn mù mờ, còn cảm giác an tâm gần như bằng không. Nhìn lại, tôi nhận ra có 3 điều giá như mình làm sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.

1. Hiểu rõ tiền của mình đang đi đâu

Hồi mới chạm mốc 50 triệu/tháng, tôi tự nhủ: “Giờ thì thoải mái rồi”. Và đúng là tôi thoải mái thật. Thoải mái ăn uống, mua sắm, du lịch, đổi điện thoại, đổi laptop, thi thoảng tự thưởng một món đồ đắt tiền vì nghĩ mình xứng đáng. Vấn đề là tôi không bao giờ ngồi lại xem tiền của mình thực sự đi đâu.

Tôi chỉ biết tổng thu nhập, còn chi tiêu thì mơ hồ. Mỗi tháng nhìn số dư còn lại rồi tự an ủi: “Tháng này cũng tiêu hơi mạnh tay” nhưng cái sự “mạnh tay” đó lặp lại 12 lần/năm thì không còn là hơi nữa.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Mãi sau này tôi mới bắt đầu ghi chép chi tiêu nghiêm túc. Không phải để ép mình sống kham khổ, mà để nhìn thẳng vào bức tranh tài chính của bản thân. Tôi phát hiện có những khoản tưởng nhỏ nhưng cộng lại rất lớn: phí đăng ký dịch vụ không dùng hết, ăn ngoài quá nhiều, mua đồ vì cảm xúc nhất thời.

Chỉ khi hiểu rõ tiền đang đi đâu, tôi mới có quyền quyết định nó nên đi đâu. Nếu làm điều này sớm hơn, có lẽ tôi đã không phải mất vài năm “kiếm nhiều nhưng chẳng giữ được bao nhiêu”.

2. Xây dựng quỹ dự phòng trước khi nghĩ đến chuyện nâng cấp cuộc sống

Sai lầm lớn nhất của tôi không phải là tiêu tiền, mà là nâng cấp cuộc sống quá nhanh so với nền tảng tài chính. Thu nhập tăng là tôi tăng chi phí sống gần như ngay lập tức. Thuê nhà đẹp hơn, mua đồ xịn hơn, ăn uống “sang” hơn. Tôi nghĩ đó là phần thưởng cho nỗ lực của mình.

Nhưng tôi quên một thứ cơ bản: quỹ dự phòng.

Có một lần công việc của tôi gặp biến động. Thu nhập không mất hẳn, nhưng giảm mạnh trong vài tháng. Lúc đó tôi mới thấy mình mong manh thế nào. Thu nhập cao nhưng không có khoản dự phòng đủ lớn, tôi vẫn phải cân đo từng khoản chi, thậm chí trì hoãn vài kế hoạch cá nhân.

Từ trải nghiệm đó, tôi đặt mục tiêu xây dựng quỹ dự phòng đủ chi tiêu 6 tháng trước khi nghĩ đến việc nâng cấp thêm bất cứ điều gì. Cảm giác có một khoản tiền nằm yên, chỉ để phòng trường hợp xấu nhất, thực sự rất khác. Nó không làm tôi giàu lên ngay, nhưng làm tôi bớt sợ hãi.

Nếu quay lại thời điểm vừa đạt 50 triệu/tháng, tôi sẽ tự nhắc mình: đừng vội đổi điện thoại mới, hãy đổi cảm giác bất an bằng một quỹ dự phòng đủ dày.

3. Tách biệt “thu nhập cao” và “giàu có”

Có một thời gian dài tôi đánh đồng hai khái niệm này. Tôi nghĩ lương 50 triệu là mình đã khá giả. Nhưng giàu có không nằm ở con số thu nhập mỗi tháng, mà ở tài sản tích lũy và khả năng tạo ra tiền ngay cả khi mình không làm việc liên tục.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi từng chỉ tập trung vào việc tăng lương, nhận thêm dự án, làm thêm giờ. Thu nhập tăng dần, nhưng tài sản ròng thì không tăng tương xứng. Tôi không đầu tư bài bản, không có chiến lược dài hạn, chỉ gửi tiết kiệm một phần rồi để đó.

Mãi sau này tôi mới bắt đầu học cách phân bổ tiền: một phần cho chi tiêu, một phần cho dự phòng, một phần cho đầu tư dài hạn. Không phải để “làm giàu nhanh”, mà để tiền có cơ hội sinh sôi theo thời gian. Tôi cũng học cách đặt mục tiêu tài chính rõ ràng: bao nhiêu cho 3 năm tới, 5 năm tới, thay vì chỉ sống theo từng tháng.

Khi tôi ngừng coi thu nhập là thước đo duy nhất, áp lực giảm đi đáng kể. Tôi không còn chạy theo việc phải kiếm nhiều hơn mỗi năm bằng mọi giá, mà tập trung vào việc quản lý tốt những gì mình đã có. Cảm giác “nghèo” dần biến mất, dù mức sống không thay đổi quá đột ngột.

Nhìn lại, tôi không thấy mình từng thực sự nghèo. Tôi chỉ thiếu hệ thống và thiếu kế hoạch. 50 triệu/tháng là một con số tốt, nhưng nếu không có thói quen tài chính vững vàng, nó cũng dễ trôi đi như bất kỳ mức lương nào khác.

Điều tôi học được không phải là phải thắt lưng buộc bụng hay sống kham khổ. Tôi vẫn ăn ngon, vẫn du lịch, vẫn tự thưởng khi cần. Khác biệt nằm ở chỗ: tôi biết mình đang làm gì với tiền của mình và vì sao mình chi tiêu như vậy.

Nếu ai đó đang ở mức thu nhập mà người khác nhìn vào thấy “đáng mơ ước” nhưng bản thân vẫn thấy thiếu an tâm, tôi nghĩ vấn đề không nằm ở việc kiếm chưa đủ, mà có thể nằm ở cách mình quản lý và định hướng dòng tiền.

Giá như tôi hiểu điều đó sớm hơn, có lẽ tôi đã không mất vài năm loay hoay với cảm giác “lương cao mà vẫn nghèo”. Nhưng thôi, hiểu ra ở thời điểm nào cũng tốt. Quan trọng là từ bây giờ, mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều có mục đích rõ ràng, thay vì chỉ đến rồi đi.