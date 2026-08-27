Ngày mai xét xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Dự kiến, ngày mai (28/8), TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra năm 2024, tại huyện Trà Ôn cũ, làm nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Theo quyết định của TAND khu vực 4 - Vĩnh Long, tòa quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) - là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Nguyễn Văn Bảo Trung bị Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trung có 1 luật sư bào chữa. Trong khi đó, phía gia đình bị hại có 12 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, mẹ của Nguyễn Ngọc Bảo Trân).

Người làm chứng có em T.N.X.Nh., em L.M.Ng. (cùng SN 2010), ông Trần Trung Hoàng (SN 1966) và ông Hồ Trung Sô (SN 1981). Trong đó, em Nh. và Ng. đi xe đạp điện cùng Nguyễn Ngọc Bảo Trân thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ôtô tải biển số 84C-102.77, đi trên Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) thì Trung điều khiển xe lấn sang lề trái theo hướng đi để vượt qua xe ô tô bán tải đang dừng ở lề phải.

Vừa lúc này, ở phần đường ngược lại có 2 xe đạp điện đi tới, một xe do em T.N.X.Nh điều khiển đi một mình, phía sau là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở em L.M.Ng.

Do thấy xe ô tô tải chạy lấn sang phần đường bên hướng đi của mình nên Nh. thắng và dừng xe lại. Lúc này xe của Trân điều khiển chạy tới và va chạm vào phía sau xe đạp điện của Nh., va chạm làm Trân và xe ngã về bên trái theo hướng đi (vẫn còn nằm trên phần đường theo hướng đi của Trân).

Trân bị bánh trước xe tải của Trung chèn lên người bị thương tích nặng và tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án để điều tra với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Tiếp đó, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại nhưng đều bị bác khiếu nại, tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung không bị xử lý.

Đến ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn vào đầu Nguyễn Văn Bảo Trung, sau đó ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu tự sát và đã tử vong. Sau vụ nổ súng, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra lại vụ tai nạn giao thông.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 26/6/2025, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cá nhân liên quan việc xử lý vụ tai nạn trên, gồm: Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn;

Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.