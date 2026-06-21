Ngày mai, hơn 8 triệu người dân Hà Nội sẽ chứng kiến một cột mốc quan trọng lần đầu tiên xảy ra

Dự kiến 22/6, thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm. Đây là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội.

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 22/6, TP Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) trọng điểm, gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Đây đều là những tuyến metro có vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông tương lai của Hà Nội.

Tuyến số 1 dài khoảng 81km kết nối sân vận động Hùng Vương - khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài với tổng mức đầu tư khoảng 389.527 tỷ đồng.

Tuyến số 2 dài khoảng 56,5km kết nối sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - sân vận động Hùng Vương với tổng mức đầu tư khoảng 271.708 tỷ đồng.

Tuyến số 8 dài khoảng 91km, trong đó khoảng 66km thuộc địa phận Hà Nội. Tuyến này kết nối Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá với tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 317.393 tỷ đồng.

Tuyến số 10 dài khoảng 43km kết nối Cổ Loa - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Khu đô thị Times City với tổng mức đầu tư khoảng 206.786 tỷ đồng.

Tuyến số 14 dài khoảng 32km, trong đó khoảng 27km thuộc địa phận Hà Nội. Tuyến này kết nối cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park với tổng mức đầu tư đoạn thuộc Hà Nội khoảng 129.842 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, việc khởi công đồng thời 5 tuyến metro đánh dấu sự chuyển đổi căn bản trong tư duy đầu tư. Nếu trước đây Hà Nội triển khai từng tuyến riêng lẻ thì nay thành phố chuyển sang đầu tư đồng bộ nhiều tuyến, hướng tới xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn trong thời gian ngắn hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội triển khai một chương trình đầu tư đường sắt đô thị quy mô chưa từng có, với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hàng triệu tỷ đồng, tạo tiền đề để hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ và liên thông trên toàn địa bàn.

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979km. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2035 thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 500km đường sắt đô thị, phần còn lại sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2035-2045.