Bé gái 12 tuổi đi cùng nam thanh niên, thi thể sau đó được phát hiện dưới giếng: Hé lộ nguồn cơn

Vào ngày xảy ra sự việc, H. đi học nhưng không thấy trở về. Qua trích xuất camera, công an phát hiện cháu bé đi cùng một nam thanh niên.

Thông tin vụ việc phát hiện thi thể một bé gái 12 tuổi dưới giếng trong rẫy cà phê, xảy ra tại xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk đã khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân trong vụ việc là cháu M.K.H. (trú thôn 4, xã Pơng Drang).

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 20/6, bà H. (41 tuổi, ngụ thôn 4, xã Pơng Drang) trình báo Công an xã Pơng Drang về việc con gái bà là cháu M.K.H. điều khiển xe máy điện đi học nhưng không thấy trở về nhà.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cháu H. đi cùng một nam thanh niên trước khi mất tích.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang đã khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm và trích xuất camera để lần theo dấu vết của cháu bé. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện H. có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên vào khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ ngày 20/6.

Lực lượng chức năng sau đó đã mời đối tượng nghi vấn là P.B.N. (20 tuổi, trú thôn 9, xã Pơng Drang) đến trụ sở làm việc. Ban đầu, đối tượng này quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Báo VTC News thông tin thêm, cùng thời điểm, trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Pơng Drang đã phát hiện thi thể của cháu H. dưới giếng trong rẫy cà phê của gia đình N.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé. (Ảnh: VTC News)

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, N. cho rằng cháu H. có nợ tiền nhưng không trả. N. hẹn gặp H. rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Khi thấy cháu bé bất tỉnh, nam thanh niên bế cháu H. thả xuống giếng.

Sau khi gây án, N. lấy xe máy điện của H. mamg đi cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này, N. dùng tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án mạng trên.