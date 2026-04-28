Từ ngày mai, hàng triệu người dân Việt Nam sẽ chứng kiến một sự thay đổi lớn về xăng dầu

Mới đây, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026, bãi bỏ một phần khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT quy định về kinh doanh xăng dầu.

Theo nội dung Thông tư số 21, Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT ngày 13/3/2025.

Thông tư mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/4/2026.

Như vậy, từ ngày mai, giá dầu hỏa sẽ không còn là mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh trong các quyết định điều hành giá xăng dầu theo định kỳ.

Thông tư số 21 được ban hành trên cơ sở Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung), cùng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương như Nghị định số 40/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, căn cứ pháp lý còn bao gồm các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).

Việc ban hành Thông tư số 21 nhằm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Trên thực tế, trong những kỳ điều hành gần đây, dầu hỏa đã không còn xuất hiện trong danh mục các mặt hàng được liên bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở. Nguyên nhân là do trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định tạm ngừng công bố giá cơ sở đối với mặt hàng này đến 28/4.



Vì sao bỏ dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳ?

Giá xăng E5RON 92 ở nước ta hiện ở mức 21.834 đồng/lít, xăng RON 95 là 22.880 đồng/lít.

Trước đó, vào ngày 28/3, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 571/QĐ-BCT tạm ngưng hiệu lực đối với quy định "dầu hỏa" tại khoản 1 điều 6a Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo lý giải của Bộ Công Thương, quyết định tạm ngưng hiệu lực quy định liên quan đến mặt hàng dầu hỏa được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ cả về pháp lý và thực tiễn thị trường.

Theo đó, về thực tiễn, dầu hỏa hiện không còn là mặt hàng tiêu dùng phổ biến. Hơn nữa, sản lượng tiêu thụ rất thấp, chỉ chiếm khoảng 0,25% tổng tiêu thụ xăng dầu, khi chủ yếu phục vụ một số mục đích đặc thù trong công nghiệp. Đồng thời, nhu cầu trong dân sinh (như thắp sáng, đun nấu) đã giảm mạnh do được thay thế bởi điện và các nhiên liệu khác.

Vì vậy, theo Bộ Công Thương việc tiếp tục đưa dầu hỏa vào nhóm mặt hàng để Nhà nước công bố giá cơ sở và điều hành giá định kỳ là không còn phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, về pháp lý, Bộ Công Thương khẳng định, các quy định hiện hành chỉ xác định danh mục các mặt hàng xăng dầu, và còn khái niệm "mặt hàng tiêu dùng phổ biến" được sử dụng phục vụ công tác điều hành giá không phải là danh mục cứng mang tính bắt buộc. Chính vì vậy, việc tạm ngưng hiệu lực quy định coi dầu hỏa là mặt hàng tiêu dùng phổ biến là phù hợp thẩm quyền và không trái với quy định pháp luật hiện hành.

Mặt khác, trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và yêu cầu điều hành giá xăng dầu, theo Bộ Công Thương, nếu tiếp tục coi dầu hỏa là mặt hàng tiêu dùng phổ biến thì khi giá mặt hàng này biến động mạnh (vì có thời điểm tăng trên 15%). Điều này sẽ kích hoạt cơ chế điều hành giá xăng dầu, qua đó dẫn đến việc điều chỉnh giá đối với các mặt hàng thiết yếu khác như xăng và dầu diesel. Việc này cũng có thể gây tác động không cần thiết đến mặt bằng giá, lạm phát và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với những lý do trên, theo Bộ Công Thương, việc tạm ngưng hiệu lực đối với dầu hỏa là giải pháp kịp thời, cần thiết. Việc này cũng đảm bảo điều hành giá xăng dầu linh hoạt, sát thực tiễn, đồng thời tránh biến động.

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu ở Việt Nam đã trải qua 18 kỳ điều hành . Trong đó chủ yếu là xu hướng tăng trong tháng 3 và giảm từ đầu tháng 4. Hiện nay, mỗi lít xăng RON95-III cao hơn gần 2.730 đồng, còn dầu diesel cao hơn khoảng 7.420 đồng so với cuối tháng 2.

Kỳ điều hành giá xăng dầu gần nhất được liên bộ Công thương - Tài chính công bố, áp dụng từ sau 15 giờ ngày 23/4. Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập 400 đồng/lít đối với dầu diesel và 400 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng E5RON 92 ở nước ta hiện ở mức 21.834 đồng/lít, xăng RON 95 là 22.880 đồng/lít, dầu diesel 26.697 đồng/lít và dầu mazut 18.811 đồng/kg.