Ra quyết định bắt tạm giam kế toán Nguyễn Thị Hà sinh năm 1975

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam, có địa chỉ tại xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 01/04/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm trên và đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1975, ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, là kế toán của Trung tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam có dấu hiệu lập khống các chứng từ để quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho 2 lớp dạy nghề sửa chữa cơ khí tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) trong năm 2024.

Trung tâm này đã không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, lập khống các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra, làm rõ kế toán Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi trên.

Được biết, Trung tâm dạy nghề tư thục Phương Nam được thành lập năm 2008, đến năm 2022, đổi tên thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Phương Nam do ông Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1945 làm Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Phương Nam gồm 4 thành viên chính, trong đó, ông Nguyễn Đình Chiểu giữ chức vụ Giám đốc; ông Trần Xuân Phương, sinh năm 1970, phụ trách Phòng Hành chính - Đào tạo; bà Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1975, Kế toán trung tâm và bà Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 2000, nhân viên hành chính (đã nghỉ việc).

Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh, HĐND, UBND tỉnh đã có chủ trương thông qua một số trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh để đào tạo nghề cho người dân có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giúp họ có việc làm ổn định để cải thiện điều kiện sống; kinh phí đào tạo lấy từ nguồn ngân sách địa phương.

Quá trình thực hiện đề án đã thu được những thành quả đáng khích lệ, một số người dân sau khi đào tạo nghề đã có công việc ổn định và nâng cao đời sống gia đình. Tuy nhiên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Phương Nam đã lợi dụng vào việc được giao mở lớp đào tạo nghề nêu trên để lập khống chứng từ chiếm đoạt số tiền là kinh phí đào tạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.