Thi hành lệnh bắt giam giám đốc cùng nữ kế toán một Trung tâm Trợ giúp xã hội

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ.

Kết quả điều tra xác định, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (khu 4, xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) là đơn vị thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa. Hằng tháng, đơn vị được Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ

Lợi dụng chức vụ được giao, Vũ Doanh Nam- Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh- kế toán Trung tâm, nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện,… nhằm chiếm đoạt gần 680 triệu đồng, sử dụng, chi tiêu trái quy định.

Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các đối tượng bảo trợ xã hội, những người yếu thế cần được bảo vệ, chăm sóc, làm giảm hiệu quả chính sách an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Thùy Linh, Kế toán Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là các cơ sở bảo trợ xã hội, cần tăng cường công tác quản lý nội bộ.

Đồng thời, cần siết chặt quy trình kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch tài chính.

Các đơn vị cũng cần quản lý chặt chẽ chứng từ, sổ sách kế toán nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa sai phạm; phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận trong quản lý tài chính, kế toán. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát của cơ quan chủ quản, thanh tra chuyên ngành và tổ chức đoàn thể tại đơn vị. Người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý ngân sách tại đơn vị mình phụ trách.