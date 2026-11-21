Gửi tại quầy: VIB niêm yết lãi suất cao nhất

Theo các biểu lãi suất được tổng hợp, tại kỳ hạn 12 tháng, VIB niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy ở mức 6,5%/năm đối với khoản tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3,25 triệu đồng tiền lãi sau một năm nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại OCB, lãi suất tiết kiệm thông thường tại quầy kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, số tiền lãi dự kiến đạt 3,1 triệu đồng.

LPBank áp dụng lãi suất 6,1%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm thường tại quầy dành cho khách hàng thông thường. Theo đó, khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 12 tháng sẽ mang lại khoảng 3,05 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, MSB niêm yết lãi suất tiền gửi tiết kiệm/có kỳ hạn tại quầy ở mức 6,0%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Tại Nam A Bank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ là 5,7%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 2,85 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất tiết kiệm tại quầy và online của 5 ngân hàng, đồng thời tính toán số tiền lãi dự kiến với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VIB 6,50% 3,25 triệu đồng 7,00% 3,50 triệu đồng LPBank 6,10% 3,05 triệu đồng 6,70% 3,35 triệu đồng OCB 6,20% 3,10 triệu đồng 6,30% 3,15 triệu đồng MSB 6,00% 3,00 triệu đồng 6,30% 3,15 triệu đồng Nam A Bank 5,70% 2,85 triệu đồng 6,10% 3,05 triệu đồng

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 12/12, giả định khách hàng gửi đủ 12 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: VIB dẫn đầu với lãi suất 7,0%/năm

Ở kênh online, VIB niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,0%/năm đối với khoản tiền gửi từ 2 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3,5 triệu đồng tiền lãi sau một năm, cao hơn 250.000 đồng so với gửi tại quầy.

LPBank áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,7%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng và lĩnh lãi cuối kỳ sẽ nhận khoảng 3,35 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 300.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Tại MSB, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến ở mức 6,3%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 3,15 triệu đồng sau một năm.

OCB niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,3%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 3,15 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 50.000 đồng so với gửi tại quầy.

Trong khi đó, Nam A Bank áp dụng lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 3,05 triệu đồng tiền lãi sau một năm, cao hơn 200.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 12 tháng, VIB có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 7,0%/năm, tương ứng 3,5 triệu đồng tiền lãi. LPBank đứng sau với lãi suất 6,7%/năm, tương ứng 3,35 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VIB cũng dẫn đầu với lãi suất 6,5%/năm. Trong khi đó, Nam A Bank có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm được khảo sát, ở mức 5,7%/năm tại quầy và 6,1%/năm online.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết trong tài liệu đã cung cấp, chưa xác nhận tất cả cùng có hiệu lực ngày 21/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.