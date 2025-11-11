Ngày 19/11, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục

Trong đó, Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream bán kẹo Kera

Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024.

Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.

Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo KeraLê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,43%.

Đồng thời, các bị can đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Quá trình họp bàn xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch để tiêu thụ nông sản trong nước. Đồng thời Công đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn cùng hoạt động, cáo trạng nêu.

Sau khi trao đổi, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Thùy Tiên thống nhất thành lập thêm Công ty cổ phần Kera Việt Nam để lấy pháp nhân phân phối sản phẩm kẹo rau củ.

Tuy nhiên do không kịp làm thủ tục thành lập, nên Công ty Chị Em Rọt sử dụng nhóm KOL lấy làm pháp nhân để ký hợp đồng thuê Công ty Asia sản xuất kẹo Kera nhằm kịp ra mắt, công bố, bán hàng.

Từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỷ đồng.