Ngành nào có điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh 2026?

Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận sự bứt phá của nhóm ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và STEM với điểm chuẩn tăng mạnh, nhiều ngành vươn lên nhóm dẫn đầu. Cùng với đó, quân đội và sư phạm tiếp tục nằm trong nhóm ngành hút thí sinh.

Vì sao AI, bán dẫn và STEM hút thí sinh?

Cuộc đua điểm chuẩn năm 2026 nóng lên ở nhóm ngành AI, bán dẫn và STEM, khi nhiều ngành này tăng điểm và vươn lên vị trí dẫn đầu.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 100/100 điểm, tương đương 30/30 sau quy đổi, lần đầu trường có ngành đạt mức điểm tuyệt đối.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Nhóm ngành STEM tại Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có nhiều chương trình thuộc nhóm điểm chuẩn cao nhất. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,54 điểm; các ngành Khoa học máy tính và An toàn không gian số chương trình tiên tiến cũng trên 29 điểm.

Tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, hầu hết ngành tăng điểm chuẩn, với mức khoảng 0,5 đến hơn 13/100 điểm so với năm ngoái. Trong đó, ngành Kỹ thuật bán dẫn lên ngôi với điểm chuẩn 85,8/100 ngay trong năm đầu tuyển sinh.

Tương tự, nhóm ngành STEM tại một số trường đại học khác, điểm chuẩn năm nay cũng tăng đáng kể so với năm 2025.

Lý giải xu hướng này, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng chính sách học bổng của Chính phủ đã góp phần tạo thêm sức hút cho nhóm ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, trong khi nhu cầu nhân lực ngày càng cao từ thị trường lao động cũng thúc đẩy thí sinh lựa chọn các ngành này.

Theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, sinh viên đủ điều kiện thuộc các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng. Bộ GDĐT ước tính khoảng 30.000-32.000 tân sinh viên ở 111 ngành STEM thuộc diện này.

Điểm chuẩn nhiều quân đội, sư phạm vẫn vượt 29

Không chỉ AI, bán dẫn và các ngành STEM, quân đội và sư phạm cũng tiếp tục giữ vị trí trong nhóm có điểm chuẩn cao năm 2026.

Trong khối quân sự, 18 học viện, trường sĩ quan ghi nhận mức điểm chuẩn cao, trong đó mức cao nhất là 29,76/30 điểm dành cho thí sinh nữ vào Học viện Quân y và ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự.

Với nhóm ngành sư phạm, tới thời điểm này, nhiều trường đã lần lượt công bố điểm chuẩn. Nhìn chung, điểm chuẩn vẫn ở mức cao, thí sinh ở nhiều ngành phải đạt trên 9 điểm/môn mới trúng tuyển.

Sáng 12/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển vào các chương trình đào tại đại học chính quy năm 2026 sau khi kết thúc quy trình lọc ảo toàn quốc.

Điểm trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của trường năm 2026 theo các phương thức tuyển sinh chung dao động từ 19 đến 29 điểm.

Trong nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 29 điểm. Tiếp đó là Sư phạm Hóa học với 28,99 điểm, Sư phạm Toán học 28,95 điểm, Sư phạm Vật lý 28,77 điểm, Sư phạm Ngữ văn 28,71 điểm.

Đáng chú ý, điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm năm nay của Trường Đại học Sư phạm TPHCM ở mức điểm rất cao, nhiều ngành trên 29 điểm.

Cụ thể, tại trụ sở chính TPHCM, Sư phạm Hoá học có điểm trúng tuyển cao nhất với 29,83 điểm, tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,80 điểm, Sư phạm Vật lý 29,78 điểm, Sư phạm Toán học 29,49 điểm. Các mức điểm này được tính theo tổ hợp gốc trên thang điểm 30.