Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM

Theo Tiền phong
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Giữa những tuyến đường sầm uất ở trung tâm TPHCM, một chiếc đồng hồ cơ hơn 100 năm tuổi vẫn đều đặn vận hành trong khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trở thành dấu ấn đặc biệt của ngôi trường có lịch sử hình thành và phát triển hơn 120 năm.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 1.

Giữa những tuyến đường sầm uất ở trung tâm TPHCM, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng vẫn lưu giữ nhiều công trình, hiện vật có tuổi đời trên trăm năm. Trường được thành lập năm 1906 với tên gọi ban đầu là trường Cơ khí Á Châu, còn được biết đến với tên trường Bá Nghệ. Đây là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lâu đời tại các tỉnh phía Nam.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 2.

Sau hơn một thế kỷ, trường vẫn nằm tại khu vực trung tâm thành phố, với các cổng tiếp giáp đường Huỳnh Thúc Kháng, Pasteur, Hàm Nghi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bên cạnh những khu nhà được xây dựng mới, nhiều công trình cũ vẫn được bảo tồn, tạo nên nét kiến trúc riêng cho trường.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 3.

Nổi bật trong khuôn viên là lầu đồng hồ được xây dựng năm 1924. Công trình gồm một tầng trệt và một tầng lầu, mái lợp ngói, phía trước có cầu thang dẫn lên tầng trên.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 4.

Trên đỉnh lầu là chiếc đồng hồ cơ hiệu GARNIER do Pháp sản xuất. Mặt đồng hồ có đường kính khoảng 1,2 m, được ghép từ đá mài. Cỗ máy đã hơn 100 năm tuổi nhưng vẫn hoạt động nhờ hệ thống bánh răng, bu-li, dây cáp và quả đối trọng.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 5.
Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 6.

Để duy trì hoạt động của đồng hồ, nhân viên phải lên dây thủ công và bảo dưỡng định kỳ. Đây cũng là một trong những hiện vật được nhiều thế hệ sinh viên biết đến khi nhắc về lịch sử của trường.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 7.

Các dãy nhà cũ trong trường vẫn giữ nhiều đặc điểm kiến trúc từ những năm đầu xây dựng. Hành lang rộng, nền lát gạch caro đen trắng, lan can bêtông và hệ thống cửa lớn giúp không gian bên trong thông thoáng. Theo tư liệu được lưu giữ, trước khi rời Bến Nhà Rồng ngày 5/6/1911 để tìm đường cứu nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từng có thời gian học tại trường. Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhập học khóa thợ máy năm 1915-1917, thời điểm trường đào tạo nhân lực cơ khí, kỹ nghệ phục vụ các xưởng máy và ngành hàng hải.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 8.

Phòng truyền thống của trường hiện lưu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu liên quan đến quá trình đào tạo của trường qua các thời kỳ.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 9.
Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 10.
Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 11.
Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 12.

Không gian trường còn lưu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật từ những ngày đầu thành lập. Trong số đó có máy cắt động cơ xăng hai thì, động cơ ôtô bốn thì và một số máy móc từng được sử dụng trong giảng dạy. Những thiết bị này phản ánh quá trình phát triển của giáo dục kỹ thuật, từ thời kỳ đào tạo những người thợ cơ khí đầu tiên đến các chương trình kỹ thuật hiện đại.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 13.

Trải qua 120 năm hình thành và phát triển, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là "cái nôi" đào tạo nhân lực kỹ thuật phía Nam.

Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM - Ảnh 14.

Theo TS. Lê Đình Kha - Hiệu trưởng nhà trường, hiện Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng có 23 chương trình đào tạo với khoảng 9.000 sinh viên. Các ngành học được xây dựng theo hướng gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, chú trọng thực hành và tăng cường khả năng đáp ứng công việc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

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