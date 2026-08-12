Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM

Giữa những tuyến đường sầm uất ở trung tâm TPHCM, một chiếc đồng hồ cơ hơn 100 năm tuổi vẫn đều đặn vận hành trong khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trở thành dấu ấn đặc biệt của ngôi trường có lịch sử hình thành và phát triển hơn 120 năm.
Để duy trì hoạt động của đồng hồ, nhân viên phải lên dây thủ công và bảo dưỡng định kỳ. Đây cũng là một trong những hiện vật được nhiều thế hệ sinh viên biết đến khi nhắc về lịch sử của trường.
Không gian trường còn lưu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật từ những ngày đầu thành lập. Trong số đó có máy cắt động cơ xăng hai thì, động cơ ôtô bốn thì và một số máy móc từng được sử dụng trong giảng dạy. Những thiết bị này phản ánh quá trình phát triển của giáo dục kỹ thuật, từ thời kỳ đào tạo những người thợ cơ khí đầu tiên đến các chương trình kỹ thuật hiện đại.