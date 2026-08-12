Độc lạ chiếc đồng hồ trăm tuổi gắn với ngôi trường hơn 120 năm ở TPHCM

Không gian trường còn lưu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật từ những ngày đầu thành lập. Trong số đó có máy cắt động cơ xăng hai thì, động cơ ôtô bốn thì và một số máy móc từng được sử dụng trong giảng dạy. Những thiết bị này phản ánh quá trình phát triển của giáo dục kỹ thuật, từ thời kỳ đào tạo những người thợ cơ khí đầu tiên đến các chương trình kỹ thuật hiện đại.