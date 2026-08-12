1 trường đại học thuộc "ông lớn" giáo dục tư nhân ở Việt Nam lập đỉnh doanh thu 790 tỷ đồng, trả lương 196 tỷ đồng/năm, quy mô 9.500 sinh viên

Doanh thu của trường đại học này tăng trưởng liên tiếp tỏng 3 năm gần đây.

Mới đây, trường ĐH Hoa Sen thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (do doanh nhân Hoàng Quốc Việt hiện giữ vai trò Chủ tịch) đã công bố báo cáo thường niên mới nhất. Liên quan đến kết quả tài chính, báo cáo cho thấy tổng thu của nhà trường đạt hơn 791 tỷ đồng, tăng nhẹ (2,5%) so với năm trước đó.

Trong đó, nguồn thu chính của nhà trường đến từ học phí, lệ phí từ người học, chiếm 99,7% tổng thu, tương ứng khoảng 789 tỷ đồng. So với năm 2025, nguồn thu này đã tăng khoảng 2,7%.

Ngoài nguồn thu từ học phí, trường ĐH Hoa Sen còn có nguồn thu từ khoa học và công nghệ cùng một số nguồn thu khác. Đáng chú ý, thu từ khoa học và công nghệ giảm mạnh từ 1,6 tỷ đồng xuống 230 triệu đồng (giảm 85%). Trong khi đó, nguồn thu khác (thu nhập ròng) tăng 55%.

Năm 2026, trường ĐH Hoa Sen chi 549 tỷ đồng cho việc trả lương cán bộ, giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất; hỗ trợ người học và các khoản chi khác. Trong đó, khoản chi lớn nhất của nhà trường là để trả lương giảng viên, cán bộ, chiếm khoảng 35,8%, tương đương 196 tỷ đồng.

Theo sau đó, khoản chi hỗ trợ người học chiếm 30,3%, tương đương 166 tỷ đồng. So với năm 2025, khoản chi này đã giảm nhẹ nhưng cơ cấu bên trong có sự dịch chuyển đáng chú ý. Chi học bổng và hỗ trợ học tập giảm 40%, từ 31 tỷ đồng xuống còn 18,88 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi hoạt động nghiên cứu tăng mạnh, khoảng 186%. Chi hoạt động khác là khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi hỗ trợ người học cũng có sự tăng nhẹ so với năm 2025, khoảng 4,8%.

Ngoài 2 khoản chi trên, trường ĐH Hoa Sen còn chi cơ sở vật chất và dịch vụ, 130 tỷ đồng và chi khác 55,99 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên, chênh lệch thu - chi năm 2026 của nhà trường đạt khoảng 242 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm trước đó.

Về quy mô đào tạo, năm 2026, trường ĐH Hoa Sen có hơn 9.500 sinh viên đại học chính quy và đào tạo từ xa, cùng 426 học viên cao học. Ở hệ đại học chính quy, nhà trường đào tạo 10 nhóm ngành học với đa dạng các lĩnh vực từ kinh tế đến công nghệ thông tin, ngoại ngữ, nghệ thuật… Ở bậc học thạc sĩ, nhà trường đào tạo 3 ngành.

Báo cáo cho biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn năm 2026 đạt 55,9%, tăng 5% so với năm trước đó. Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn đạt 88,6%, tăng 7,3%.

Xét về tỷ lệ sinh viên bậc đại học chính quy có việc làm, nhà trường cho biết đạt tỷ lệ trung bình 92%. Đặc biệt, các ngành như máy tính và công nghệ thông tin (94%), báo chí và thông tin (96%), khoa học xã hội và hành vi (95%) của nhà trường có tỷ lệ việc làm cao vượt trội.

Trong kỳ tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn của trường ĐH Hoa Sen theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 15 điểm. Riêng khối ngành Luật là 20 điểm. Tương ứng, thí sinh cần ít nhất 5-6,67 điểm môn là có thể trúng tuyển.

Ngoài xét tuyển theo phương thức trên, trường ĐH Hoa Sen còn cho thí sinh sử dụng kết quả học bạ THPT, Điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội với mức điểm chuẩn vô cùng ‘dễ thở’.