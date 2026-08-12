Nhóm ngành học BÙNG NỔ điểm chuẩn năm 2026: Từ kén người học thành "ngôi vương" mới, có ngành vượt mốc 29 điểm!

Không còn đứng ngoài cuộc đua điểm chuẩn cao, nhóm ngành từng được xem là khó và kén thí sinh này đang bứt phá mạnh trong mùa tuyển sinh 2026.

Điểm chuẩn đại học năm 2026 đang cho thấy một xu hướng đáng chú ý khi các ngành Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, thiết kế vi mạch, điện - điện tử và tự động hóa liên tục xuất hiện ở nhóm dẫn đầu tại nhiều trường. Không chỉ được thúc đẩy bởi nhu cầu nhân lực, nhóm ngành STEM còn hưởng thêm "cú hích" từ chính sách hỗ trợ sinh viên lên tới 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

AI chạm mức tuyệt đối, bán dẫn "lên ngôi" ngay năm đầu tuyển sinh

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 100 trường đại học, học viện đã công bố điểm chuẩn năm 2026, qua đó phần nào cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý trong nhóm ngành có mức điểm cao.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành Trí tuệ nhân tạo gây chú ý khi lấy mức 100/100, tương đương 30/30 điểm sau quy đổi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường có ngành đạt mức điểm chuẩn tuyệt đối.

Xếp sau là Khoa học dữ liệu với 91,7 điểm, Thiết kế vi mạch 90,5 điểm, An toàn thông tin 88,7 điểm và Khoa học máy tính 88,5 điểm, tương đương từ 26,55 điểm trở lên theo thang 30.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm ngành STEM cũng chiếm ưu thế rõ rệt trong nhóm điểm chuẩn cao. Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,54 điểm. Khoa học máy tính và An toàn không gian số chương trình tiên tiến cũng có mức điểm trên 29. Trong khi hàng chục ngành khác cũng ghi nhận mức từ 27 điểm trở lên, tập trung ở các lĩnh vực như điều khiển - tự động hóa, vi điện tử, công nghệ nano và điện tử - viễn thông.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2026

Sự bứt phá của nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật còn thể hiện rõ tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM. Phần lớn ngành của trường tăng điểm chuẩn, với mức tăng khoảng 0,5 đến hơn 13 điểm trên thang 100 so với năm ngoái.

Đáng chú ý, Kỹ thuật bán dẫn đạt 85,8/100 điểm ngay trong năm đầu tuyển sinh. Cùng với đó, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, nhóm ngành Điện - điện tử - viễn thông - tự động hóa - thiết kế vi mạch và Kỹ thuật cơ khí đều có điểm chuẩn từ 80 trở lên.

Tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, một sự thay đổi đáng chú ý cũng xuất hiện. Sau nhiều năm Sư phạm tiếng Anh giữ vị trí dẫn đầu, năm nay Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa vươn lên đứng đầu với 26,83 điểm. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử và Kỹ thuật thiết kế vi mạch cũng có điểm chuẩn trên 26.

Không chỉ những trường chuyên về công nghệ, kỹ thuật, nhiều cơ sở đào tạo khác như Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Nha Trang hay Học viện Hàng không Việt Nam cũng ghi nhận điểm chuẩn tăng ở các ngành STEM.

Tại Học viện Hàng không Việt Nam, ngành Quản lý hoạt động bay chương trình tiếng Anh lấy 27,5 điểm. Một số ngành STEM khác cũng tăng mạnh từ 4 đến 6 điểm, trong đó có Điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật, Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo, Điện tự động cảng hàng không.

Những con số này cho thấy nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật đang không chỉ tăng điểm mà còn dần chiếm lĩnh vị trí vốn thường thuộc về các ngành sư phạm, ngoại ngữ hoặc một số ngành kinh tế trong những mùa tuyển sinh trước.

Điểm chuẩn ngành AI, bán dẫn, tự động hóa đồng loạt tăng mạnh. (Ảnh VTC News)

Chính sách hỗ trợ hàng triệu đồng mỗi tháng tạo thêm sức hút cho STEM

Một trong những yếu tố tạo thêm sức hút cho nhóm ngành này là chính sách hỗ trợ sinh viên theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP. Theo đó, sinh viên đủ điều kiện thuộc một số ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể được nhận học bổng từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính khoảng 30.000-32.000 tân sinh viên thuộc 111 ngành STEM có thể được hưởng chính sách này.

Trong bối cảnh chi phí học tập và sinh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn ngành học, khoản hỗ trợ hàng tháng được xem là một lợi thế đáng kể, đặc biệt với những gia đình phải cân đối tài chính trong suốt quá trình học đại học.

Tuy nhiên, chính sách tài chính chỉ là một phần lý giải sức hút của STEM. Nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, tự động hóa, điện tử và công nghệ số đang ngày càng tăng khi nhiều ngành kinh tế đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao.

Những lĩnh vực từng được xem là khó, khô và đòi hỏi nền tảng toán học, kỹ thuật vững đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhóm học sinh có năng lực phù hợp.

Chính sách học bổng của Nhà nước khiến điểm chuẩn ngành Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế vi mạch, Điện - Điện tử, Tự động hóa tăng cao. (Ảnh: Đại học Phenikaa)

Thống kê tuyển sinh năm nay cũng cho thấy quy mô quan tâm dành cho nhóm ngành này rất lớn. Gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trong đó khoảng 467.600 thí sinh lựa chọn các ngành STEM, chiếm 53,45%. Tổng số nguyện vọng vào nhóm ngành này đạt gần 2,37 triệu, tương đương khoảng 33% tổng số nguyện vọng trên cả nước.

Dù vậy, điểm chuẩn cao không đồng nghĩa một ngành học đương nhiên tốt hơn những ngành có mức điểm thấp hơn. Điểm chuẩn còn phụ thuộc vào chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký, phổ điểm, phương thức xét tuyển và mức độ cạnh tranh trong từng năm.

Vì vậy, sự gia tăng điểm chuẩn của AI, bán dẫn hay tự động hóa nên được nhìn nhận trước hết như một tín hiệu về sức hút của các lĩnh vực này. Với thí sinh, việc lựa chọn ngành học vẫn cần dựa trên năng lực cá nhân, chương trình đào tạo, môi trường học tập và định hướng nghề nghiệp dài hạn.

Ở chiều ngược lại, khi điểm đầu vào ngày càng cao và số lượng sinh viên theo học STEM tăng, các trường đại học cũng đứng trước yêu cầu phải nâng chất lượng đào tạo tương ứng. Việc mở rộng quy mô tuyển sinh cần đi cùng đầu tư cho đội ngũ giảng viên, phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và liên kết doanh nghiệp.

Bởi cuối cùng, điểm chuẩn chỉ phản ánh mức độ cạnh tranh của một ngành trong một mùa tuyển sinh, còn chất lượng nhân lực mới là thước đo quyết định sức hút của ngành đó trong dài hạn.

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