Ngành công nghiệp phim Hàn Quốc vật lộn với "rủi ro diễn viên"

Sự trỗi dậy toàn cầu của nội dung Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý và đầu tư chưa từng có vào ngành giải trí Hàn Quốc, nhưng nó cũng làm tăng thêm sức mạnh tàn phá của cái gọi là "rủi ro diễn viên" – khi diễn viên có hành vi sai trái mang tính cá nhân gây nguy hiểm cho các tác phẩm kinh phí lớn mà họ tham gia.

Những tranh cãi gần đây xung quanh các diễn viên nổi tiếng như Yoo Ah In và Kim Soo Hyun đã làm dấy lên các cuộc tranh luận về số phận của các tác phẩm đã hoàn thành - có sự tham gia của những diễn viên này - và các ngôi sao nên chịu trách nhiệm như thế nào đối với hành động của họ khi để bê bối đời tư ảnh hưởng đến tác phẩm chung. Cụ thể, cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của ảnh đế Hàn Quốc Yoo Ah In về cáo buộc sử dụng ma túy thường xuyên là một ví dụ điển hình. Nam diễn viên này đã được thả tự do trong phiên tòa xét xử thứ hai vào tháng 2 vừa qua và các bộ phim có sự tham gia của anh hiện đang được phát hành.

Yoo Ah In là ngôi sao thực lực của ngành công nghiệp phim Hàn Quốc. Tuy nhiên, bê bối sử dụng chất cấm của ảnh đã làm ảnh hưởng nặng nề đến nhiều tác phẩm anh tham gia. (Ảnh: Yoo Ah In Ins)

Bộ phim "The Match" của Yoo Ah In bị trì hoãn trong khoảng hai năm do cuộc điều tra liên quan đến việc dùng chất cấm của nam diễn viên này, cuối cùng đã được phát hành tại rạp vào tháng 3. Tuy nhiên, trong các chiến dịch quảng bá của phim, Yoo Ah In không xuất hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã vượt qua điểm hòa vốn của nó.

Yoo Ah In thậm chí còn được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Director's Cut của Hiệp hội đạo diễn Hàn Quốc cho vai diễn của anh trong phim. Đề cử này đã làm nổi bật sự giao thoa phức tạp giữa giá trị nghệ thuật và bê bối cá nhân của nghệ sĩ.

Yoo Ah In (bên trái) và Lee Byung Hun trong một cảnh phim "The Match".

Một bộ phim khác của Yoo Ah In là "Hi-Five" cũng đã hoàn thành quá trình quay phim vào năm 2021 và được phát hành vào ngày 30 tháng 5. Đạo diễn Kang Hyoung-chul – khi nói về việc phim bị trì hoãn đến 4 năm mới được phát hành – đã nói những tình tiết xung quanh nam diễn viên 38 tuổi là "đáng tiếc" và là "điều không nên xảy ra". Đạo diễn Kang nói khi vụ bê bối nổ ra, bộ phim vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ, đồng thời nói thêm rằng các cảnh quay của Yoo Ah In sẽ "gần như không được biên tập lại", cho thấy quyết định phát hành bộ phim như dự định bất chấp tranh cãi liên quan đến đời tư của Yoo Ah In.

Tác động của rủi ro đối với diễn viên không chỉ giới hạn ở các cáo buộc hình sự. Lấy ví dụ như trường hợp của nam diễn viên Kim Soo Hyun trong năm nay. Ngôi sao được trả lương cao nhất Hàn Quốc đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng về tin đồn hẹn hò liên quan đến diễn viên quá cố Kim Sae Ron, người đã qua đời vào tháng 2 năm nay. Tranh cãi leo thang do suy đoán rằng mối quan hệ của họ bắt đầu khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên. Tranh cãi này đã khiến nhà điều hành nền tảng phát trực tuyến Disney+ phải hoãn phát hành loạt phim kinh phí lớn được mong đợi cao "Knock-Off", có sự tham gia của Kim Soo Hyun trong vai chính.

Kim Soo Hyun đang trong giai đoạn đen tối nhất của sự nghiệp.

"Knock-Off" ban đầu được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 4, tuy nhiên, khi bê bối của Kim Soo Hyun nổ ra vào tháng 3 và kéo dài cho đến nay đã gần 3 tháng, tương lai của loạt phim hiện không chắc chắn - khi Disney+ phải vật lộn với tình cảm tiêu cực của công chúng dành cho Kim Soo Hyun. Bê bối cá nhân của ngôi sao hạng S Hàn Quốc đã làm dấy lên lo ngại rằng các dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu có thể trở nên do dự khi đầu tư mạnh vào phim truyền hình Hàn Quốc do những thiệt hại tiềm ẩn từ các vụ bê bối của diễn viên.

Ngành giải trí Hàn Quốc đang chia rẽ về việc liệu các tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên chính liên quan đến tranh cãi có nên được phát hành hay hoãn lại? Một quan chức trong ngành công nghiệp điện ảnh địa phương đã nhấn mạnh đến những nỗ lực chung và khoản đầu tư đáng kể gắn liền với từng tác phẩm.

"Việc dừng phát hành một loạt phim hoặc một bộ phim là một quyết định cực kỳ khó khăn vì nó không chỉ được đưa ra dựa trên sức mạnh của một diễn viên chính" - một người trong ngành cho biết - "Quan điểm này làm nổi bật lên vấn đề về nguồn vốn và nguồn nhân lực khổng lồ, bao gồm các diễn viên, đạo diễn, biên kịch và thành viên đoàn làm phim, những người mà công việc và sinh kế của họ phụ thuộc vào việc hoàn thành và phát hành dự án".

"Ảnh đế" Lee Sun Ki đã tìm đến cái chết khi bê bối đời tư của anh bùng nổ trên các phương tiện truyền thông.

Mặt khác, các quan chức nước này cũng nhấn mạnh rằng công chúng mong đợi những người nổi tiếng dành thời gian để tự kiểm điểm nghiêm túc sau một vụ bê bối. Nỗ lực quay trở lại có thể khó khăn, vì mọi người thường nhớ lại những hành vi sai trái trong quá khứ của nghệ sĩ - điều mà họ có thể dễ dàng truy cập trực tuyến với sự phát triển của công nghệ ngày nay. Có thể lấy ví dụ về phản ứng tiêu cực của công chúng khi đạo diễn "Squid Game" của Netflix đã chọn Choi Seung Hyun (còn được gọi với tên là T.O.P của BIGBANG) vào phần 2 của series phim đình đám này. T.O.P từng bị kết tội sử dụng cần sa trong quá khứ.

T.O.P của BIGBANG với tạo hình trong phần 2 phim Squid Game. (Ảnh: Netflix)

Một quan chức khác trong ngành chỉ ra rằng với mức phí của các diễn viên Hàn Quốc tăng theo cấp số nhân, các diễn viên cần thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn hơn.

"Do mức phí bảo lãnh của các diễn viên Hàn Quốc đã trở nên đắt đỏ hơn so với ở Nhật Bản, các nền tảng phát trực tuyến như Netflix có thể ngần ngại hợp tác với các tài năng Hàn Quốc" - quan chức này cho biết - "Điều này là do chi phí sản xuất có thể tăng bất ngờ. Trong tình huống này, để tránh rủi ro liên quan đến diễn viên, các diễn viên đóng vai chính cũng cần phải tự quản lý bản thân mình".