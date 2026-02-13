Ngân hàng thông báo khẩn: Tiền trong tài khoản có thể mất sạch nếu khách hàng làm điều này trong dịp Tết

Cận Tết, khi nhu cầu giao dịch và chuyển tiền tăng cao, KienlongBank phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới mang tên "Ghost Pairing". Hình thức này cho phép kẻ gian liên kết trái phép thiết bị với điện thoại của khách hàng, âm thầm theo dõi tin nhắn, đánh cắp mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

KienlongBank cho biết, các đối tượng thường thực hiện thủ đoạn này theo 3 bước:

Thứ nhất, gửi tin nhắn với nội dung hấp dẫn như "lì xì Tết", "trúng thưởng", "xác thực tài khoản", "quà tri ân cuối năm"… qua Zalo, Facebook hoặc SMS nhằm đánh vào tâm lý ham quà tặng dịp lễ.

Thứ hai, yêu cầu người nhận quét mã QR hoặc nhấn vào đường link lạ để "nhận thưởng" hoặc "xác nhận thông tin". Các đường link này thường được thiết kế giống website chính thức để tạo lòng tin.

Thứ ba, sau khi người dùng thực hiện thao tác, điện thoại có thể bị thiết lập liên kết ẩn với thiết bị của kẻ gian. Từ đó, đối tượng theo dõi tin nhắn, đọc mã OTP và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép mà chủ tài khoản không kịp trở tay.

Để phòng tránh rủi ro, KienlongBank khuyến nghị khách hàng tuyệt đối không quét mã QR lạ, không nhấn vào link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập và đăng xuất ngay nếu phát hiện bất thường.

Trong trường hợp nghi ngờ bị chiếm quyền điện thoại, khách hàng cần ngắt kết nối Internet ngay lập tức (tắt Wi-Fi và dữ liệu di động) để hạn chế giao dịch phát sinh, đồng thời liên hệ hotline 1900 6929 hoặc đến chi nhánh/phòng giao dịch KienlongBank gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, nhiều ngân hàng cũng phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp Tết để khách hàng nâng cao cảnh giác.

VPBank cho biết nhu cầu mua sắm tăng cao chính là "miếng mồi" để kẻ gian tung ra hàng loạt chiêu trò như giả mạo chương trình khuyến mãi Tết, lừa bán vé tàu xe, vé máy bay giá rẻ hoặc nhận đổi tiền mới hưởng chênh lệch. Điểm chung của các chiêu thức này là yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước để đặt cọc hàng, mua vé hoặc đổi tiền. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân mất trắng.

Các ngân hàng khuyến nghị người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ hoặc lời mời kết bạn từ người không quen trên mạng xã hội chào mời dịch vụ, hàng khuyến mãi. Tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân lạ khi chưa xác thực rõ danh tính người bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ. Người dùng cũng không được cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP/Smart OTP, thông tin thẻ hay tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, đồng thời không bấm vào link hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc.