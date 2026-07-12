Ngân hàng ra quy định mới: Tạm khóa thẻ ngay lập tức đối với trường hợp sau

Nhằm tăng cường bảo mật và bảo vệ tài khoản người dùng trước các rủi ro gian lận, ngân hàng KienlongBank vừa ra thông báo sẽ tiến hành tạm khóa một số loại thẻ ghi nợ nhất định sau khi khách hàng thực hiện các bước chuyển đổi.

Gần đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) đã chính thức phát đi thông báo về việc triển khai bản cập nhật tính năng bảo mật mới đối với mảng dịch vụ thẻ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và gian lận tài chính ngày càng diễn biến tinh vi, đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải chủ động nâng cấp hệ thống phòng thủ để bảo vệ tối đa tài sản của người dân.

Theo nội dung thông báo, KienlongBank sẽ tiến hành tạm khóa các thẻ ghi nợ phi vật lý ngay sau khi khách hàng đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi sang thẻ cứng vật lý. Biện pháp thắt chặt này được đánh giá là một bước đi cần thiết nhằm triệt tiêu các kẽ hở an ninh, hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ. Hành động tạm khóa tài khoản thẻ trực tuyến dư thừa sẽ đóng vai trò như một chốt chặn an toàn, góp phần nâng cao mức độ bảo mật cho các giao dịch tài chính hàng ngày của khách hàng.

Ảnh: KienlongBank

Ngân hàng khẳng định việc rà soát và cập nhật trạng thái thẻ lần này hoàn toàn không làm thay đổi các quyền lợi, tiện ích cũng như trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng. Tất cả các tính năng và dịch vụ cốt lõi vẫn được duy trì ổn định theo đúng quy định hiện hành.

Mặc dù hệ thống áp dụng cơ chế tạm khóa, nhưng quy trình mở lại lại được thiết kế vô cùng đơn giản và linh hoạt. Đối với những khách hàng vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng đồng thời thẻ phi vật lý, bạn hoàn toàn có thể chủ động mở khóa lại ngay trên ứng dụng ngân hàng số KienlongBank Plus. Toàn bộ thao tác kích hoạt đều được thực hiện trực tuyến, diễn ra nhanh chóng và do chính khách hàng toàn quyền kiểm soát mà không cần tốn thời gian di chuyển đến các quầy giao dịch trực tiếp.

Phía ngân hàng cũng đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xây dựng thói quen thường xuyên kiểm tra và theo dõi trạng thái thẻ trên ứng dụng ngân hàng số. Việc chủ động nắm bắt thông tin tài khoản không chỉ giúp bạn dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân mà còn đảm bảo khả năng phản ứng, xử lý kịp thời khi có nhu cầu sử dụng đột xuất hoặc khi vô tình phát hiện ra các dấu hiệu giao dịch bất thường.