Viettel chính thức sở hữu đầu số 095

Đầu số di động 095, từng gắn với nhà mạng SFone đã được Viettel đấu giá thành công ở mức 252,5 tỷ đồng.

Vào ngày 10/7, Viettel thông báo đã chính thức giành được quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095 thông qua hình thức đấu giá. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên thị trường viễn thông bởi 095 chính là đầu số di động 09x cuối cùng được cơ quan quản lý đưa ra đấu giá.

Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA), quyền sử dụng mã mạng di động 95 được đấu giá sáng 10/7. Đơn vị mua thành công trả 252,5 tỷ đồng, trong khi khởi điểm là 2,5 tỷ đồng. Được biết, trước đây đầu số 095 từng được SFone sử dụng.

Đầu số 095 đã chính thức thuộc về sở hữu của nhà mạng Viettel

Đại diện nhà mạng chia sẻ việc bổ sung mã mạng 095 giúp Viettel mở rộng đáng kể không gian phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người dùng. Trước đó, Viettel đã và đang quản lý rất thành công các đầu số quen thuộc như 096, 097, 098, 086 cùng dải đầu 03. Việc nắm giữ thêm 095 tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của hãng, mang lại nguồn lực to lớn cho sự phát triển hạ tầng viễn thông dài hạn.

Theo kế hoạch triển khai, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Viettel sẽ nhanh chóng thực hiện các hạng mục kỹ thuật để đưa dải số 095 vào khai thác thương mại trên toàn quốc. Những khách hàng đầu tiên đăng ký đầu số này sẽ được tận hưởng trọn vẹn chất lượng dịch vụ đồng nhất trên hệ sinh thái số của Viettel.

Đặc biệt, người dùng sẽ được trải nghiệm ngay mạng di động 5G tốc độ cao cùng hàng loạt nền tảng số tiên tiến nhất dành cho cả cá nhân và doanh nghiệp, góp phần mạnh mẽ vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.