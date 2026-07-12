Xe tay ga điện thể thao Yamaha ra mắt, một lần sạc chạy 117 km

Yamaha Motor vừa chính thức hâm nóng thị trường xe máy điện tại Ấn Độ với màn ra mắt mẫu tay ga Aerox E.

Yamaha Motor đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga điện Aerox E tại thị trường Ấn Độ. Được phát triển dựa trên nền tảng của chiếc Aerox 155 vốn đã quen thuộc, phiên bản thuần điện này là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đam mê kiểu dáng thể thao mạnh mẽ nhưng mong muốn chuyển đổi sang phương tiện di chuyển xanh, không phát thải.

Về tổng thể ngoại hình, Aerox E gần như kế thừa trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của người anh em Aerox 155. Người nhìn sẽ dễ dàng bị thu hút bởi phần đầu xe sắc sảo với cụm đèn pha LED kép, đèn hậu LED vuốt nhọn, yên xe liền khối và khu vực để chân có sống giữa thay vì dạng sàn phẳng truyền thống. Nhằm mang lại cảm giác thân thuộc cho người dùng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, Yamaha vẫn duy trì hệ thống khóa thông minh Smart Key khởi động không cần chìa cùng các hộc chứa đồ tiện lợi phía trước.

Điểm nâng cấp công nghệ đáng giá nhất trên phiên bản này là cụm đồng hồ TFT màu hiện đại. Thông qua kết nối với điện thoại thông minh, người lái có thể dễ dàng nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, quản lý trình phát nhạc, cập nhật thời tiết và đặc biệt là sử dụng tính năng bản đồ dẫn đường hiển thị trực tiếp ngay trên màn hình trung tâm.

Trái tim của Yamaha Aerox E là mô-tơ điện sản sinh công suất tối đa khoảng 13 mã lực và mô-men xoắn ấn tượng lên đến 48 Nm. Sức mạnh này được truyền mượt mà đến bánh sau thông qua hệ thống dây đai. Cung cấp năng lượng cho xe là hai bộ pin lithium-ion có tổng dung lượng 3 kWh, được chia đều thành hai viên 1,5 kWh đặt gọn gàng dưới yên xe. Thiết kế pin có thể tháo rời giúp quá trình tiếp nhiên liệu trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi lượng điện năng còn lại thông qua màn hình nhỏ tích hợp trên mỗi viên pin hoặc xem trực tiếp trên cụm đồng hồ chính.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Aerox E có khả năng di chuyển quãng đường tối đa 117 km cho mỗi lần sạc đầy. Cổng sạc được bố trí tinh tế ở phần sống giữa thân xe, khu vực này đồng thời đóng vai trò là khoang chứa bộ sạc và dây cáp cực kỳ gọn gàng. Việc trang bị hệ thống pin lớn khiến trọng lượng tổng thể của xe tăng thêm khoảng 13 kg so với phiên bản Aerox chạy động cơ đốt trong.

Để đáp ứng linh hoạt các điều kiện giao thông khác nhau, xe được tích hợp sẵn ba chế độ lái tiêu chuẩn gồm Eco, Standard và Power. Đặc biệt, Yamaha còn trang bị thêm chế độ Boost thông qua một nút bấm chuyên dụng trên cụm công tắc. Khi kích hoạt tính năng này, mô-tơ điện sẽ lập tức giải phóng sức mạnh tối đa trong một khoảng thời gian ngắn, hỗ trợ người lái bứt tốc nhanh chóng hoặc vượt xe an toàn.

Hệ thống khung gầm của Aerox E tiếp tục duy trì sự đầm chắc với phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đôi phía sau và bộ mâm hợp kim 14 inch thể thao, đi kèm lốp trước 110 mm và lốp sau 140 mm. Khả năng hãm tốc cũng được nâng cấp toàn diện khi bánh sau sử dụng phanh đĩa thay cho phanh tang trống truyền thống, kết hợp cùng phanh đĩa trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha Aerox E đang được phân phối với mức giá 282.000 rupee, tương đương khoảng 77,6 triệu đồng. Đây hứa hẹn sẽ là một luồng gió mới, thu hút sự chú ý của giới trẻ yêu thích công nghệ và tốc độ trong thời gian tới.