Yamaha NVX bản thuần điện mở bán: Kiểu dáng y hệt xe xăng, 'hy sinh' cốp để đặt pin, đi được 117 km/sạc

So với bản máy xăng, NVX thuần điện được nâng cấp thêm phanh đĩa sau, màn hình tốc độ TFT và đèn báo rẽ LED.

Yamaha Ấn Độ vừa giới thiệu biến thể thuần điện của mẫu xe tay ga Aerox, tên gọi khác của mẫu NVX 155 tại Việt Nam, với tên gọi Aerox E. Xe có giá bán quy đổi khoảng 77,3 triệu đồng, đắt hơn nhiều so với mức 45,8 triệu đồng của EC-06, mẫu xe điện khác cũng vừa được Yamaha Ấn Độ ra mắt.

Aerox E có thiết kế tương đồng với Aerox 155. Ảnh: Rushlane

Cả Aerox 155 và Aerox E đều chia sẻ hầu hết các chi tiết thân xe và đặc điểm thiết kế. Người dùng dễ dàng nhận ra những điểm tương đồng như chìa khóa thông minh, đèn pha LED kép, đèn hậu LED, thiết kế yếm xe nhiều lớp, yên xe liền khối tạo hình 2 tầng. Các bộ phận ở 'dàn chân' như phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc đôi phía sau, vành hợp kim 14 inch, phanh đĩa trước với ABS cũng có sự tương đồng.

Điểm khác biệt của Aerox E là đèn báo rẽ LED, phanh đĩa sau và bảng đồng hồ TFT kỹ thuật số hoàn toàn với hỗ trợ ứng dụng, cho phép hiển thị các tính năng như thời tiết, thông báo, điều khiển nhạc và định vị. Xe có khối lượng nặng hơn 13 kg so với Aerox 155.

Về sức mạnh, Aerox E dùng một động cơ điện có công suất khoảng 13 mã lực và mô-men xoắn 48 Nm, truyền động ra bánh sau thông qua dây cua-roa. Cung cấp năng lượng cho xe là hai bộ pin có thể tháo rời với tổng dung lượng 3 kWh. Mỗi bộ pin có dung lượng 1,5 kWh, được đặt dưới yên xe và có thể tháo rời dễ dàng.

Phạm vi hoạt động được công bố ở mức 117 km. Cổng sạc được đặt ở phần thân xe và Yamaha cũng có một khoang để chứa bộ sạc ngoài, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi di chuyển.

Không gian cốp nhỏ hơn bản chạy xăng do có thêm 2 bộ pin. Ảnh: Rushlane

Aerox 155 có 3 chế độ lái, bao gồm Eco, Standard và Power. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn bổ sung thêm chế độ Boost Mode có thể được kích hoạt bằng một công tắc riêng trên bảng điều khiển. Với chế độ Boost Mode, hiệu suất tối đa được kích hoạt, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn.