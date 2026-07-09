“Đàn ông dành cả tuổi trẻ để chạy theo hiệu suất, rồi dùng cả tuổi trưởng thành để mua lại thời gian”

Chúng ta từng tin rằng công nghệ sẽ giúp cuộc sống tốt hơn bằng cách làm mọi thứ nhanh hơn. Nhưng đến một lúc, điều đàn ông khao khát nhất lại không còn là tốc độ mà là quyền được làm chủ thời gian của chính mình.

Đã từng có 1 thời hiệu năng là giấc mơ lớn nhất

Tháng 1 năm 2007, khi bước lên sân khấu ở San Francisco để giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, Steve Jobs gần như không nhắc đến RAM hay tốc độ bộ xử lý. Ông nói về việc chiếc điện thoại ấy có thể giúp con người nghe nhạc, gọi điện và truy cập Internet trong cùng một thiết bị.

Thế nhưng chỉ vài năm sau, cả thế giới công nghệ lại quay trở về đúng cuộc đua quen thuộc: con chip nào nhanh hơn, camera nào nhiều "chấm" hơn, màn hình nào sắc nét hơn và chiếc điện thoại nào đạt điểm benchmark cao nhất. Đó là điều rất tự nhiên. Công nghệ phát triển bằng những bước nhảy của phần cứng, và trong suốt gần hai thập kỷ, chúng ta gần như được lập trình để tin rằng mọi thiết bị đời mới đều đáng giá chỉ vì nó mạnh hơn đời cũ.

Nếu sinh ra vào cuối những năm 1980 hoặc đầu thập niên 1990, có lẽ bạn sẽ hiểu rất rõ cảm giác ấy. Thế hệ của chúng ta lớn lên cùng những buổi tối lang thang trên các diễn đàn công nghệ, đọc từng bài đánh giá phần cứng, so sánh từng bảng benchmark hay tranh luận xem Intel hay AMD mới là lựa chọn đáng tiền. Chúng ta nhớ cảm giác háo hức khi lần đầu thay chiếc ổ cứng HDD bằng SSD và chiếc máy tính tưởng như già cỗi bỗng khởi động chỉ trong vài giây. Chúng ta còn nhớ những ngày mà việc mua thêm một thanh RAM cũng đủ khiến cả chiếc máy trở nên "nhanh như mới". Đó là thời điểm mà hiệu năng không chỉ là khái niệm dành cho dân kỹ thuật. Nó hiện diện trong cuộc sống của gần như mọi người đàn ông yêu công nghệ.

Không chỉ máy tính. Xe hơi cũng bước vào một thời kỳ tương tự. Những bảng quảng cáo ngập tràn những con số về mã lực, mô-men xoắn và thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Một mẫu sedan mới luôn phải mạnh hơn đời trước. Một chiếc coupe thể thao luôn phải phá kỷ lục của chính nó. Ngay cả điện thoại cũng bị cuốn vào cuộc đua bất tận ấy. Camera từ 3 megapixel lên 5, từ 8 lên 12, rồi 48, 108 và cao hơn nữa. Mỗi năm, hàng trăm buổi ra mắt sản phẩm đều được xây dựng quanh cùng một thông điệp: Nhanh hơn, mạnh hơn và thông minh hơn.

Nhìn lại, rất khó để trách các hãng công nghệ đã khiến người dùng trở nên ám ảnh với thông số. Bởi trong một thời gian rất dài, những con số ấy thực sự mang lại khác biệt. Một chiếc laptop mạnh hơn giúp kiến trúc sư render bản vẽ nhanh hơn hàng chục phút. Một chiếc máy ảnh tốt hơn mở ra những khả năng sáng tạo mà thế hệ trước không có. Một chiếc xe với động cơ hiện đại tiết kiệm nhiên liệu hơn, vận hành êm hơn và an toàn hơn. Ngay cả chiếc điện thoại trong túi quần cũng thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp và giải trí. Lần đầu tiên trong lịch sử, việc mua một cỗ máy tốt hơn thực sự có thể khiến cuộc sống tốt hơn.

Đó là lý do đàn ông luôn có một mối quan hệ rất đặc biệt với máy móc. Máy móc không biết nói dối. Một động cơ mạnh hơn sẽ tăng tốc nhanh hơn. Một bộ xử lý tốt hơn sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn. Một cảm biến lớn hơn sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn. Trong thế giới của máy móc, kết quả gần như luôn tỷ lệ thuận với những gì bạn đầu tư. Cuộc sống ngoài kia hiếm khi công bằng như vậy. Bạn có thể làm việc chăm chỉ mà chưa chắc thành công hơn người khác, nhưng bạn gần như chắc chắn sẽ nhận được nhiều hiệu năng hơn khi bỏ tiền mua một cỗ máy tốt hơn. Có lẽ chính sự minh bạch ấy khiến đàn ông yêu công nghệ theo một cách rất bản năng.

Đó cũng là giai đoạn mà nhiều người vô thức dùng những cỗ máy mình sở hữu để kể câu chuyện về chính bản thân. Chiếc laptop đầu tiên mua bằng tiền lương. Chiếc xe máy đầu tiên không cần vay bố mẹ. Chiếc máy ảnh đầu tiên đủ tốt để chụp một chuyến đi đáng nhớ. Rồi đến chiếc MacBook, chiếc xe hơi đầu tiên, chiếc đồng hồ cơ đầu tiên hay bộ loa mà phải dành dụm nhiều tháng mới dám mua. Mỗi món đồ đều đánh dấu một cột mốc trong cuộc đời, và vì thế, chúng mang nhiều ý nghĩa hơn giá trị sử dụng đơn thuần. Có những người vẫn giữ chiếc ThinkPad cũ đã theo mình suốt thời sinh viên. Có người không nỡ bán chiếc xe đầu tiên dù đã đổi sang xe sang từ nhiều năm trước. Không phải vì những cỗ máy ấy còn mạnh. Chúng đơn giản là một phần ký ức.

Thế nhưng, nếu để ý kỹ, vài năm gần đây đã xuất hiện một thay đổi rất lạ. Những người đàn ông từng có thể ngồi hàng giờ để tranh luận về card đồ họa, CPU hay tỷ số truyền hộp số bỗng nói ít hơn về chúng. Họ vẫn xem video đánh giá iPhone mới, vẫn đọc bài phân tích về Apple Silicon hay tò mò trước những mẫu xe điện vừa ra mắt. Nhưng đó không còn là chủ đề chiếm trọn buổi cà phê. Thay vào đó là những câu chuyện khác: cuối tuần vừa rồi có đưa con đi biển không, chuyến road trip gần nhất thế nào, gần đây có đọc được cuốn sách nào hay hay có còn giữ thói quen chạy bộ mỗi sáng.

Thoạt nhìn, sự thay đổi ấy có vẻ rất bình thường. Con người rồi ai cũng lớn lên, ai cũng có gia đình, có công việc và những ưu tiên khác. Nhưng nếu chỉ giải thích như vậy thì chưa đủ. Điều thú vị hơn nằm ở chỗ chính ngành công nghệ cũng đang thay đổi theo đúng cách ấy. Những công ty từng dạy cả thế giới chạy theo hiệu năng giờ đây lại là những người đầu tiên nói rằng hiệu năng không còn là tất cả. Họ vẫn tạo ra những con chip nhanh hơn, những chiếc xe mạnh hơn và những mô hình AI thông minh hơn, nhưng cách họ kể câu chuyện về sản phẩm đã khác. Họ không còn hứa rằng cỗ máy mới sẽ giúp bạn thắng người khác. Họ bắt đầu hứa rằng cỗ máy mới sẽ giúp bạn có thêm thời gian cho chính mình.

Và có lẽ, đó mới là thay đổi đáng chú ý nhất của công nghệ trong mười năm qua. Không phải AI, cũng không phải xe điện hay điện thoại gập. Thay đổi lớn nhất là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, ngay cả những công ty tạo ra cuộc đua cấu hình cũng nhận ra rằng, hiệu năng chỉ có ý nghĩa khi cuối cùng nó đổi được thành một thứ quý giá hơn. Thứ đó không phải tiền bạc, cũng không phải địa vị. Thứ đó là thời gian.

Để đi đến kết luận ấy, cả ngành công nghệ đã phải mất gần ba mươi năm. Và điều thú vị là hành trình ấy cũng giống hệt hành trình trưởng thành của rất nhiều người đàn ông.

Khi ngay cả ngành công nghệ cũng ngừng nói về cấu hình

Có một quy luật rất thú vị trong lịch sử công nghệ: mọi cuộc đua nếu kéo dài đủ lâu đều sẽ đến lúc phải thay đổi đích đến. Đầu những năm 2000, Intel gần như thống trị ngành vi xử lý bằng một thông điệp rất đơn giản: xung nhịp càng cao thì máy tính càng mạnh. Trong nhiều năm, quảng cáo của các hãng PC gần như luôn bắt đầu bằng một con số. 2 GHz rồi 3 GHz trở thành biểu tượng của sức mạnh, giống như cách ngành xe hơi từng coi mã lực là thước đo tối thượng. Người dùng cũng bị thuyết phục bởi logic ấy, bởi ở thời điểm đó, nó hoàn toàn đúng. Một bộ xử lý nhanh hơn thực sự giúp chiếc máy tính làm được nhiều việc hơn, từ xử lý văn bản, dựng phim cho đến chơi game.

Nhưng công nghệ luôn có giới hạn của vật lý. Một chiếc laptop có thể rất mạnh, nhưng cũng nóng đến mức khó đặt lên đùi để làm việc. Một máy tính để bàn có thể đạt điểm benchmark rất cao, nhưng quạt tản nhiệt kêu như động cơ phản lực. Lần đầu tiên, ngành công nghệ nhận ra rằng người dùng không mua một bộ xử lý. Họ mua một trải nghiệm. Nếu cỗ máy mạnh hơn nhưng khiến cuộc sống bất tiện hơn, thì cuộc đua ấy đã đi sai hướng.

Đó là lý do cả ngành công nghiệp âm thầm thay đổi cách nghĩ. Intel không còn quảng bá xung nhịp như trước mà chuyển sang kiến trúc đa nhân, tối ưu hiệu năng trên mỗi watt điện tiêu thụ. AMD cũng không chỉ cạnh tranh bằng tốc độ mà bằng hiệu quả xử lý. Những khái niệm như "performance per watt" - hiệu năng trên mỗi watt điện - vốn chỉ dành cho giới kỹ sư, bỗng trở thành triết lý của cả ngành. Nghe có vẻ khô khan, nhưng đằng sau nó là một thay đổi rất lớn: công nghệ bắt đầu chấp nhận rằng sức mạnh không còn là mục tiêu cuối cùng.

Không có công ty nào kể câu chuyện ấy rõ hơn Apple. Nếu còn nhớ những buổi giới thiệu MacBook khoảng mười lăm năm trước, bạn sẽ thấy Apple cũng từng nói rất nhiều về tốc độ bộ xử lý, giống như mọi nhà sản xuất máy tính khác. Thế nhưng khi Apple Silicon ra đời, toàn bộ cách kể chuyện ấy gần như biến mất. Trên sân khấu, Apple vẫn đưa ra biểu đồ so sánh hiệu năng, nhưng thứ họ dành nhiều thời gian hơn để nói lại trải nghiệm tối ưu hơn, pin dùng được lâu hơn,... Con chip M-series chắc chắn mạnh hơn rất nhiều thế hệ trước, nhưng Apple không muốn người dùng nhớ điều đó. Họ muốn người dùng nhớ rằng chiếc laptop đã trở thành một vật gần như "vô hình", luôn sẵn sàng phục vụ mà không đòi hỏi quá nhiều sự chú ý.

Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra trong ngành máy tính. Xe hơi cũng đang trải qua một hành trình tương tự. Hơn mười năm trước, Tesla làm cả thế giới sửng sốt khi chứng minh rằng một chiếc sedan chạy điện có thể tăng tốc nhanh ngang những siêu xe Ý. Chỉ trong vài giây, chiếc xe đạt tốc độ mà trước đây người ta chỉ thấy trên Ferrari hay Lamborghini. Khả năng tăng tốc trở thành thứ vũ khí marketing lợi hại nhất của xe điện. Các hãng xe truyền thống lập tức đáp trả bằng những mẫu xe mạnh hơn, nhanh hơn và nhiều công nghệ hơn. Một thời gian dài, dường như mọi hãng xe đều muốn chứng minh rằng mình có chiếc xe tăng tốc nhanh nhất.

Thế nhưng chỉ vài năm sau, chính cuộc đua ấy lại tự đánh mất ý nghĩa của mình. Khi một chiếc sedan gia đình cũng có thể tăng tốc dưới năm giây, những con số ấy không còn đủ sức khiến người ta mở ví. Người mua xe bắt đầu quan tâm đến những điều rất khác. Họ muốn khoang lái yên tĩnh để có thể trò chuyện với con trên những chuyến đi dài. Họ muốn hệ thống hỗ trợ lái đủ thông minh để bớt căng thẳng khi chạy cao tốc. Họ muốn hàng ghế sau đủ rộng để cả gia đình có thể đi xuyên Việt mà không ai cảm thấy mệt mỏi. Điều từng được xem là "phần phụ" của chiếc xe bỗng trở thành lý do chính khiến người ta lựa chọn nó.

Nếu nhìn kỹ, đây là một thay đổi rất đáng chú ý. Trong suốt gần một thế kỷ, ngành ô tô luôn bán sức mạnh. Hôm nay, họ bán sự thoải mái. Ngày trước, quảng cáo xe đầy những khúc cua, những tiếng gầm động cơ và những màn tăng tốc. Bây giờ, nhiều hãng lại dành nhiều thời lượng hơn để nói về không gian, vật liệu nội thất, ánh sáng trong cabin hay trải nghiệm của cả gia đình. Động cơ vẫn quan trọng, nhưng nó không còn là câu chuyện duy nhất.

Điều tương tự cũng đang diễn ra với trí tuệ nhân tạo. Khi ChatGPT xuất hiện, phần lớn những cuộc thảo luận xoay quanh việc mô hình nào nhiều tham số hơn, xử lý được bao nhiêu token hay đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra. Đó là một phản ứng rất quen thuộc của ngành công nghệ. Chúng ta luôn bắt đầu bằng việc so sánh thông số. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người dùng gần như không còn quan tâm những con số ấy nữa. Điều họ thực sự muốn biết là AI có thể giúp họ trả lời ba mươi email trong mười phút hay không, có thể tóm tắt một bản hợp đồng dài một trăm trang trước cuộc họp hay không, có thể giúp họ hoàn thành công việc lúc năm giờ chiều thay vì bảy giờ tối hay không.

Lần đầu tiên trong lịch sử, công nghệ không còn bán lời hứa về sức mạnh. Nó bán lời hứa về thời gian. AI không nói rằng bạn sẽ làm được nhiều việc hơn người khác. Nó nói rằng bạn sẽ có thêm vài giờ để dành cho những việc mà máy móc không thể thay thế. Một chiếc laptop không còn được đánh giá chỉ bằng điểm benchmark, mà bằng việc nó có thể theo bạn suốt một ngày làm việc. Một chiếc xe không còn được yêu thích chỉ vì tăng tốc nhanh, mà vì sau sáu tiếng cầm lái, người lái vẫn muốn đi tiếp thay vì chỉ mong được bước xuống.

Nhìn theo cách đó, có lẽ chúng ta đang chứng kiến một trong những sự thay đổi lớn nhất của ngành công nghệ kể từ khi Internet xuất hiện. Suốt ba mươi năm, các công ty công nghệ dạy con người theo đuổi hiệu năng. Hôm nay, chính họ lại là những người đầu tiên thừa nhận rằng hiệu năng chỉ là phương tiện. Điều người dùng thực sự muốn mua chưa bao giờ là thêm vài phần trăm sức mạnh của cỗ máy. Điều họ muốn mua là những giờ phút mà cỗ máy ấy có thể trả lại cho cuộc sống.

Và có lẽ, chính ở thời điểm đó, câu chuyện không còn chỉ thuộc về công nghệ nữa. Nó bắt đầu trở thành câu chuyện của những người đàn ông từng lớn lên cùng thời đại chạy đua cấu hình, rồi một ngày nhận ra thứ đáng giá nhất trong cuộc đời mình lại là điều không một con chip, một động cơ hay một mô hình AI nào có thể tự tạo ra: thêm một buổi tối ăn cơm cùng gia đình, thêm một sáng Chủ nhật lái xe không cần đến đích, hay đơn giản là thêm một giờ để đọc hết cuốn sách đã nằm trên đầu giường suốt nhiều tháng.

Đàn ông rồi cũng học cách tiêu tiền khác đi

Có một nghịch lý rất thú vị trong thế giới tiêu dùng của đàn ông. Càng trưởng thành, chúng ta càng có điều kiện để mua những cỗ máy mạnh hơn, nhưng lại càng ít quan tâm đến việc chúng mạnh đến đâu. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng chỉ cần nhìn vào những món đồ mà một người đàn ông ngoài ba mươi sẵn sàng bỏ tiền ra mua, mọi thứ sẽ trở nên rất dễ hiểu.

Một chiếc đồng hồ cơ chạy sai vài giây mỗi ngày vẫn có thể đắt hơn hàng chục lần một chiếc đồng hồ thông minh có độ chính xác gần như tuyệt đối. Một chiếc Leica vẫn khiến nhiều người chấp nhận chờ đợi hàng tháng để nhận máy, dù khả năng lấy nét tự động hay quay video đều không thể so sánh với những mẫu máy ảnh hiện đại. Một chiếc Porsche 911 vẫn là giấc mơ của rất nhiều người, mặc cho xe điện ngày nay có thể tăng tốc nhanh hơn với mức giá thấp hơn đáng kể. Thậm chí, Kindle – một thiết bị chỉ làm đúng một việc là đọc sách – vẫn tồn tại rất tốt trong thời đại mà chiếc điện thoại trong túi có thể làm hàng trăm việc khác nhau.

Nếu chỉ nhìn bằng logic của thông số, gần như không có món đồ nào kể trên là lựa chọn tối ưu. Nhưng nếu nhìn bằng logic của trải nghiệm, chúng lại hoàn toàn hợp lý. Điều những người đàn ông ấy bỏ tiền ra mua không còn là hiệu năng, mà là cảm giác. Họ không mua chiếc đồng hồ cơ vì cần biết chính xác từng giây. Họ mua nó vì thích cảm giác mỗi sáng đeo lên cổ tay một cỗ máy cơ khí được chế tác để có thể hoạt động bền bỉ hàng chục năm. Họ không mua Porsche chỉ để thắng một cuộc đua tăng tốc. Họ mua cảm giác đánh lái qua một con đường ven biển vào sáng Chủ nhật, khi cửa kính hạ xuống, tiếng động cơ vọng vào khoang lái vừa đủ và đích đến không còn quan trọng bằng chính quãng đường.

Đó là một thay đổi mà ngay cả những thương hiệu công nghệ lớn nhất thế giới cũng bắt đầu hiểu rất rõ. Trong nhiều năm, Apple không còn quảng cáo MacBook chỉ bằng tốc độ xử lý. Thứ hãng muốn người dùng nhớ là việc chiếc máy có thể hỗ trợ bạn đa tác vụ suốt cả ngày để bạn tập trung vào công việc của mình. Công nghệ tốt nhất không phải công nghệ khiến bạn liên tục nghĩ về nó, mà là công nghệ âm thầm làm tốt công việc đến mức bạn quên mất sự hiện diện của nó.

Đó cũng là triết lý đang xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực khác. Một chiếc tai nghe chống ồn tốt không khiến bạn trầm trồ sau mười phút sử dụng. Nó khiến bạn quên mất tiếng ồn của khoang máy bay hay quán cà phê đông người. Một hệ thống hỗ trợ lái tốt không khiến bạn nhớ đến từng tính năng. Nó giúp bạn kết thúc chuyến đi dài mà vai gáy không còn căng cứng. Một phần mềm AI tốt cũng vậy. Mục tiêu cuối cùng không phải để bạn ngồi cả ngày nói về AI, mà để AI xử lý những công việc lặp lại rồi lặng lẽ lùi vào phía sau, trả lại cho bạn khoảng thời gian để làm những việc chỉ con người mới làm được.

Có một câu nói rất nổi tiếng trong giới thiết kế sản phẩm: "Thiết kế tốt là khi người dùng gần như không nhận ra nó tồn tại." Công nghệ cũng đang đi theo hướng đó. Thời kỳ đầu của Internet, chúng ta nói rất nhiều về tốc độ đường truyền. Sau đó là tốc độ bộ xử lý, số megapixel, dung lượng RAM hay khả năng tăng tốc của xe. Nhưng khi tất cả những điều ấy đều đã đủ tốt, chúng dần trở thành nền của cuộc sống, giống như điện hay nước sạch. Không ai mở vòi nước mỗi sáng để cảm thán rằng áp lực nước hôm nay thật tuyệt vời. Người ta chỉ đơn giản tận hưởng việc có nước sạch để sử dụng. Công nghệ trưởng thành cũng vậy. Nó không còn cần phải gây ấn tượng mỗi ngày. Nó chỉ cần giúp cuộc sống diễn ra trọn vẹn hơn.

Có lẽ AI sẽ là ví dụ rõ ràng nhất cho sự thay đổi ấy. Giai đoạn đầu, chúng ta tranh luận xem mô hình nào thông minh hơn, xử lý được nhiều token hơn hay đạt điểm cao hơn trên các bài đánh giá. Nhưng vài năm nữa, rất có thể chẳng ai còn quan tâm mình đang dùng mô hình nào. AI sẽ âm thầm xuất hiện trong email, lịch làm việc, xe hơi, kính thực tế tăng cường, điện thoại hay hệ điều hành, giống như Wi-Fi hay Bluetooth đã từng. Điều người dùng nhớ không phải tên công nghệ, mà là việc họ có thêm một giờ mỗi ngày để dành cho gia đình, đọc sách, tập thể thao hay đơn giản là ngồi yên với chính mình.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra những cuộc trò chuyện của đàn ông đã thay đổi nhiều đến thế nào. Hai mươi lăm tuổi, chúng ta có thể dành cả buổi tối để tranh luận xem chiếc laptop nào đáng mua hơn. Ba mươi lăm tuổi, chúng ta dành nhiều thời gian hơn để hỏi nhau nên đưa con đi đâu vào kỳ nghỉ hè, nên chọn cung đường nào cho chuyến road trip sắp tới hay cuốn sách nào đủ hay để đọc hết trong một cuối tuần. Không phải vì chúng ta thôi yêu công nghệ. Ngược lại, có lẽ chưa bao giờ công nghệ hiện diện nhiều trong cuộc sống như bây giờ. Chỉ là sau một chặng đường đủ dài, chúng ta bắt đầu đặt cho công nghệ một câu hỏi khác.

Không còn là: "Nó mạnh đến đâu?"

Mà là: "Nó giúp mình sống thế nào?"

Đó là câu hỏi khiến rất nhiều quyết định mua sắm thay đổi. Chiếc laptop tốt nhất không nhất thiết phải là chiếc có điểm benchmark cao nhất, mà là chiếc giúp bạn đóng máy lúc sáu giờ chiều và không cần mở lại cho đến sáng hôm sau. Chiếc xe tốt nhất không nhất thiết phải là chiếc nhanh nhất, mà là chiếc khiến cả gia đình luôn muốn lên đường mỗi cuối tuần. Công nghệ tốt nhất không phải công nghệ khiến bạn dành thêm thời gian trước màn hình, mà là công nghệ giúp bạn rời khỏi màn hình sớm hơn.

Nhìn lại ba mươi năm phát triển của ngành công nghệ, có lẽ chúng ta đã đi qua một vòng tròn rất thú vị. Ban đầu, máy móc được tạo ra để tiết kiệm thời gian cho con người. Sau đó, con người lại dùng phần lớn thời gian tiết kiệm được để chạy theo những cỗ máy ngày càng mạnh hơn. Và hôm nay, khi AI, xe điện hay những con chip hiện đại đã đưa hiệu năng lên một mức mà thế hệ trước khó tưởng tượng nổi, chúng ta lại quay về câu hỏi ban đầu: nếu công nghệ đã giúp mình làm mọi thứ nhanh hơn, mình sẽ dùng phần thời gian còn lại để làm gì?

Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Có người chọn những chuyến đi dài. Có người chọn buổi sáng chạy bộ. Có người dành thời gian học một nhạc cụ, đọc sách hay pha một ly cà phê thật chậm trước khi cả thành phố thức giấc. Điều thú vị là hầu hết những khoảnh khắc ấy đều không thể được đo bằng benchmark, mã lực hay số điểm hiệu năng. Chúng chỉ có thể được đo bằng cảm giác rằng mình vẫn còn đủ thời gian để sống một cuộc đời đúng với điều mình mong muốn.

Có một thời, đàn ông rất thích khoe cấu hình. Điều đó hoàn toàn bình thường, bởi chúng ta lớn lên cùng một thời đại mà sức mạnh của cỗ máy đồng nghĩa với cơ hội tiến về phía trước. Nhưng đến một lúc nào đó, khi mọi chiếc laptop đều đã đủ nhanh, mọi chiếc điện thoại đều đủ thông minh, xe điện tăng tốc nhanh ngang siêu xe và AI có thể hoàn thành những công việc từng mất hàng giờ, chúng ta mới nhận ra cuộc đua quan trọng nhất chưa bao giờ nằm ở những con số ấy.

Thứ đáng để theo đuổi không phải là chiếc máy mạnh nhất.

Mà là cuộc sống mà chiếc máy ấy giúp mình tạo ra.

Và có lẽ, đó mới là dấu hiệu rõ nhất của một người đàn ông trưởng thành. Không phải khi anh ấy ngừng yêu công nghệ, xe hơi hay đồng hồ, mà là khi anh ấy hiểu rằng tất cả những cỗ máy ấy, suy cho cùng, cũng chỉ là công cụ để bảo vệ thứ tài sản quý giá nhất mà đời người có được.

Đó là thời gian.

Tham khảo MacRumors,GoodReads, Harvard Business Review