Ngân hàng liên kết với ví điện tử: Dùng sao để có lợi nhất?

Trong số đó, QR code đang là phương thức phương thức thanh toán nổi bật nhất với 337 triệu giao dịch, trị giá 288 nghìn tỷ đồng, tăng 61,6% về số lượng và 150% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thanh toán QR code tăng cao

Ghi nhận nhanh của NAPAS trong những đầu tháng 11-2025 cũng chỉ ra, lượng giao dịch QR trung bình đạt khoảng 15 triệu giao dịch/ngày, cho thấy QR code đã trở thành thói quen thanh toán trong đời sống thường nhật.

Thanh toán QR code trở thành một trong những phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay. Ảnh: ShopeePay

Mức tăng về giao dịch không chạm nêu trên được đánh giá là hiếm có trong một dịch vụ đã đạt mức độ phổ cập cao, phản ánh sự hấp dẫn của phương thức thanh toán đơn giản, tiện dụng và phù hợp với nhiều nhóm người dùng. Một trong những sự tăng trưởng này được cho rằng đến từ sự hợp tác giữa khối ngân hàng và fintech, cùng với đó là các chính sách kích cầu thanh toán không tiền mặt từ chính phủ.

Ở góc nhìn phân tích, TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia tài chính cho rằng, sự bắt tay giữa ngân hàng và fintech mang lại lợi ích kép ba bên. Đối với Ngân hàng sẽ giúp mở rộng tệp khách hàng trẻ và đại chúng với chi phí thấp, tăng doanh số giao dịch, nguồn thu phí và đặc biệt là tăng CASA (tiền gửi không kỳ hạn). Đồng thời, ngân hàng còn học hỏi được công nghệ, cải thiện UI/UX để thúc đẩy chuyển đổi số. Đối với ví điện tử sẽ đạt được tính pháp lý và niềm tin thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật/phòng chống rửa tiền của ngân hàng, mở rộng dịch vụ tài chính (tiết kiệm, cho vay) để trở thành "siêu ứng dụng", và gia tăng người dùng hoạt động thực (active users) nhờ khả năng nạp/rút nhanh.

Đáng chú ý, trong sự hợp tác này, theo TS Nhân, người dùng là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất, bởi họ nhận được sự thuận tiện (giao dịch trong vài giây), chi phí thấp, tiếp cận dễ dàng các dịch vụ tài chính và an toàn hơn nhờ hệ thống bảo mật kép. Trong dài hạn, thị trường sẽ tiến đến cấu trúc "cộng sinh", nơi ngân hàng tập trung vào tín dụng và vận hành, còn ví điện tử tập trung vào công nghệ và phân phối.

Khi Fintech bắt tay cùng ngân hàng: Người dùng hưởng lợi



Trên thực tế, nhiều năm trở lại đây, những cú bắt tay giữa ngân hàng, thậm chí là ngân hàng và fintech vẫn âm thầm hoặc rầm rộ diễn ra.

Điển hình vào tháng 10 vừa qua, ví điện tử ShopeePay bắt tay với Techcombank, cho phép người dùng mở tài khoản Techcombank ngay trên ứng dụng ShopeePay thông qua quy trình định danh điện tử eKYC, bảo đảm tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn an toàn dữ liệu và xác thực giao dịch. Sau khi kích hoạt, tài khoản được liên kết trực tiếp với ví ShopeePay cho phép người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán và tiêu dùng liền mạch, đồng thời người dùng nhận được gói ưu đãi lên đến 480.000 đồng cùng voucher mua sắm trên Shopee giá trị.

Trải nghiệm thanh toán được nâng cấp khi ngân hàng "bắt tay" cùng ví điện tử. Ảnh: ShopeePay

Đáng chú ý, ứng dụng ShopeePay còn tích hợp thêm phương thức mua trước trả sau SPayLater và hỗ trợ quét mọi mã QR từ ngân hàng cho tới mã VNPAY-QR, giúp người dùng chi tiêu linh hoạt, dễ dàng chia nhỏ khoản thanh toán trên cùng một nền tảng. Đặc biệt, vào mỗi thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, người dùng lựa chọn thanh toán bằng quét VNPAY-QR tại hệ thống cửa hàng đối tác Circle K, LOTTE Mart, The Pizza Company, Long Châu,... sẽ nhận được ưu đãi giảm đến 50%, chương trình bắt đầu từ hôm nay cho đến hết ngày 01/03/2026.

Hay như mới đây, VNPAY lại chọn hợp tác cùng Agribank để kích hoạt bộ giải pháp chuyển đổi số giúp hàng triệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với quy định quản lý thuế và hóa đơn chứng từ. Trong khi đó, MoMo cho biết, đang hợp tác với nhiều ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán để cung cấp các giải pháp đa dạng, cá nhân hóa tới người dùng.

Tiến sĩ Phạm Nguyễn Anh Huy, giảng viên cấp cao ngành Tài chính tại Đại học RMIT cho rằng, thành công của ngân hàng di động, thanh toán bằng mã QR và ví điện tử góp phần đáng kể vào việc cải thiện khả năng tiếp cận tài chính ở Việt Nam.