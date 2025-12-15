Khởi đầu năm 2026 rộn ràng: Ba mẹ chuẩn bị tặng con “món quà khai xuân” gì chưa?

Không cần dịp đặc biệt - chỉ đơn giản muốn mở màn năm mới bằng một hoạt động thật vui: cùng bé xây một mô hình, thử một trò chơi mới hay tạo nên những khoảnh khắc mà ngày thường bận rộn khó có được. Một món quà "vừa chơi vừa học" trở thành cách ba mẹ khơi gợi sự sáng tạo cho con, đồng thời tận hưởng thêm những phút giây gắn kết đầu năm.

Hội ba mẹ hiện đại đang rần rần "săn quà khai xuân" tại Mykingdom để tạo vibe tươi mới cho bé. Và đây chính là loạt gợi ý đang được check-in nhiều nhất!

Hội ba mẹ Gen Y/Gen Z đều đang săn loạt đồ chơi thông minh tại để tạo vibe khởi đầu một năm thật tươi mới cho bé. Dưới đây là những gợi ý đang được check-in rần rần!

Từ board game gắn kết đến Lego sáng tạo: món quà chân ái mỗi dịp Lễ Tết của gia đình trẻ

Một món quà Tết Dương lịch ý nghĩa nhất là khi vừa vui chơi, vừa gắn kết cả nhà. Trong vô vàn lựa chọn, board game vẫn luôn là chân ái: dễ chơi, vui mọi lúc và phù hợp cho cả gia đình. Bộ ba "quốc dân" UNO – Domino – Cờ Tỷ Phú mang đến những giờ chơi đầy tiếng cười và giúp bé rèn tư duy nhẹ nhàng qua từng ván đấu.

Nhưng năm nay có một "gương mặt mới" cực đặc biệt mà các gia đình mê sáng tạo không thể bỏ qua sản phẩm Mã đáo thành công – set LEGO nghệ thuật vừa lắp ghép vừa trang trí, mang vibe "bứt phá - may mắn" cho năm 2026.

Mã đáo thành công: Lời chúc bứt phá cho bé trong năm mới

Mã đáo thành công là set Lego nghệ thuật chuẩn bị ra mắt đầu năm 2026. Bộ gồm 4 mô hình ngựa có chân điều chỉnh và canvas tranh ngựa in đẹp mắt, kèm cơ chế tay quay giúp những chú ngựa như "phi nước đại ra khỏi tranh" – biểu tượng cho sự may mắn, bứt phá và thành công trong năm mới!

Set còn đi kèm 2 minifigure (một họa sĩ và một nhân vật trong trang phục Year of the Horse), tạo nên một góc trưng bày vừa sáng tạo vừa cực kỳ ý nghĩa. Đây là món quà Tết tuyệt vời cho bé, cho gia đình, bạn bè hoặc để trang trí không gian sống dịp đầu năm.

Tặng set Lego Mã đáo thành công trong Tết Dương lịch cũng là cách ba mẹ gửi gắm lời chúc "con luôn mạnh mẽ, tự tin, khám phá nhiều điều mới và chinh phục mọi mục tiêu trong năm 2026".

Trò chơi trí tuệ UNO: Kết nối bằng tiếng cười giòn tan

Không thể thiếu trong mỗi buổi sum vầy, UNO - vị vua của board game gia đình - đơn giản, dễ chơi nhưng cực kỳ cuốn. Vượt xa một trò rút bài may rủi, Trò chơi trí tuệ UNO giúp bé rèn phản xạ, quan sát và tư duy logic.

Hãy hình dung cả nhà quây quần sau bữa tối đầu năm, tiếng reo hò, những cú "đẩy bài" bất ngờ, kịch tích đủ để biến khoảnh khắc ấy thành kỷ niệm đáng nhớ.

Domino: Bài học kiên nhẫn và sáng tạo

Trò chơi Domino không chỉ là xếp và đổ. Đó là sân chơi để bé rèn tính kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và óc sáng tạo kiến trúc. Khi cả nhà cùng tạo ra một "mê cung" hoành tráng rồi reo lên khi chuỗi domino đổ đẹp không tì vết - đó chính là khoảnh khắc gắn kết mà ba mẹ nào cũng muốn lưu lại.

Món quà này nuôi dưỡng tinh thần hợp tác và sự tập trung cho con ngay từ những ngày đầu năm.

Cờ tỷ phú - Phiên bản Ngân hàng điện tử: Tư duy tài chính cho bé thời hiện đại

Nếu muốn con làm quen với tiền bạc theo cách hiện đại và trực quan, Cờ tỷ phú - Phiên bản Ngân hàng điện tử Siêu cấp chính là lựa chọn chuẩn chỉnh. Với thẻ ngân hàng và máy đọc thẻ thay vì tiền giấy, bé sẽ hiểu khái niệm giao dịch, tài sản, đầu tư ngay trong những giờ chơi nhẹ nhàng.

Ba mẹ có thể biến trò chơi thành một buổi "học kinh tế" đầu năm, gieo mầm tư duy tài chính tích cực cho con.

Quà tặng lễ hội: Khơi mở văn hóa và trí tưởng tượng

Ngoài loạt đồ chơi board game tư duy, các bộ LEGO FESTIVAL cũng là lựa chọn cực ý nghĩa. Bé vừa học về văn hóa Á Đông, vừa nuôi dưỡng khả năng sáng tạo khi tự tay lắp nên những mô hình múa Lân, đèn lồng hay bữa cơm sum họp.

Thành phẩm Lego còn là món decor siêu "festive vibe" cho ngôi nhà, mang lại năng lượng tích cực cho năm mới.

Thông điệp đầu năm: Yêu con bằng trải nghiệm và gắn kết

Năm 2026 đang mở ra, hứa hẹn 365 ngày tràn ngập những điều mới mẻ. Món quà Tết Dương lịch không đơn thuần là một món đồ mà là lời nhắn rằng: "Ba mẹ luôn ở đây, sẵn sàng cùng con khám phá và lớn lên mỗi ngày!"

Hãy để những món đồ chơi thông minh và sáng tạo trở thành nhịp cầu gắn kết, mang thêm tiếng cười, những buổi quây quần ấm áp và thật nhiều trải nghiệm đẹp cho cả gia đình trong một năm rực rỡ và đầy thành công!

Ba mẹ đã sẵn sàng chọn món quà "khai xuân" ý nghĩa nhất cho bé yêu nhà mình chưa?

