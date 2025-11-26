Loạt sản phẩm Apple cập nhật điều chỉnh giá tốt dịp Black FireDay

Sau nhiều ngày chờ đợi, mùa Black Friday 2025 đã chính thức khởi động tại CellphoneS với loạt ưu đãi giá tốt dành riêng cho tín đồ Apple. Từ iPhone, iPad cho đến Apple Watch, hàng loạt sản phẩm sẽ được giảm giá sâu, có mẫu giảm hơn 2 triệu đồng. Đây là cơ hội tuyệt vời để khách hàng sở hữu thiết bị Apple chính hãng với mức giá tốt trong năm. Chương trình diễn ra từ ngày 28/11 đến 1/12, số lượng ưu đãi có hạn nên đừng bỏ lỡ.

Ngoài các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, dịp Black FireDay hệ thống áp dụng hình thức trả góp "3-Không" linh hoạt: Trả trước 0 đồng, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 12 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng gần 30 ngân hàng. Cùng nhiều ưu đãi khi thanh toán qua thẻ ngân hàng đến 2 triệu, trợ giá lên đến 3 triệu khi thu máy cũ lên đời.

Một số deal giảm giá Apple hấp dẫn tại CellphoneS:

- iPhone Air 256GB giảm còn hơn 30 triệu đồng.

- iPhone 16 Pro Max 256GB giá từ 29,89 triệu đồng.

- iPhone 17 512GB giá hấp dẫn chỉ 30,49 triệu đồng.

- Apple Watch SE 3 2025 40mm viền nhôm giảm giá sâu chỉ 6,59 triệu đồng.

- Apple Watch Series 10 42mm (4G) chỉ còn 17,99 triệu đồng.

- iPad Air 13 inch 2024 M2 128GB giá hấp dẫn chỉ 15,99 triệu đồng.

- Tai nghe chụp tai Apple Beats Solo 4 2024 giá chỉ 3,85 triệu đồng.

- MacBook Air 13 inch M4 2025 màu đen giá sốc chỉ hơn 24 triệu đồng.

Trong 4 ngày Sale Rực Trời từ 28/11 - 01/12, loạt sản phẩm từ điện thoại, đồng hồ Black Friday, máy tính bảng, laptop, PC, nhà thông minh cho đến phụ kiện âm thanh, cáp sạc, ốp lưng giảm tận 50%++. Đặc biệt còn có Flash Sale giá sốc vào 2 khung giờ gồm 9h:00 - 11:00 và 15:00 - 17:00 mỗi ngày, giá tốt và rẻ bậc nhất trong năm.

Duy nhất ngày 28/11, khách hàng mua sắm tại các shop tỉnh sẽ được tham gia vòng quay may mắn – trúng thưởng 100% cho mọi đơn từ 5 triệu. Chương trình chỉ dành cho 50 khách hàng đầu tiên, đảm bảo mang đến trải nghiệm săn deal cực vui, ưu đãi bất ngờ và giá trị.

Theo tổng hợp từ các nguồn thị trường và phân tích của Innovative Hub, hành vi tiêu dùng năm 2025 ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét: người mua không chỉ săn khuyến mãi giá, mà còn quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, trải nghiệm và tính bền vững của sản phẩm. Bắt nhịp với xu hướng này, CellphoneS tập trung mang đến danh mục sản phẩm chất lượng cao, chính hãng cùng trải nghiệm mua sắm liền mạch giữa online và hệ thống cửa hàng toàn quốc.

Với hơn 150 cửa hàng phủ khắp 35 tỉnh thành, CellphoneS sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng trong Black Fire-Day – ngày sale lớn nhất năm. Mua sắm tại CellphoneS, bạn hoàn toàn an tâm với chính sách bảo hành chính hãng và dịch vụ hậu mãi hấp dẫn. Để được tư vấn chi tiết, hãy liên hệ tổng đài miễn phí 1800 2097 hoặc ghé thăm các cửa hàng của hệ thống CellphoneS trên toàn quốc.