iFan “rất vừa ý” khi lên đời iPhone Air tại 24hStore

"iPhone mỏng nhất từng có", "Với sức mạnh pro bên trong" là hai dòng chữ nổi bật khi truy cập trang thông tin iPhone Air tại apple.com, đúng thực tế về siêu phẩm mới của Apple. Thậm chí trên website, "nhà Táo" còn mô tả iPhone Air bằng những mỹ từ "siêu mỏng", "nhẹ bỗng", "mạnh chấn động".

iPhone Air được Apple mô tả: "Cứ như chạm vào tương lai".

Thật vậy, iPhone Air có độ dày chỉ 5,64mm và trọng lượng chỉ 165g, mỏng nhất hiện nay trong các đời iPhone. Ngược đời ở chỗ, siêu mỏng, siêu nhẹ nhưng máy vẫn được trang bị màn hình 6,5-inches rộng rãi, sống động cùng vi xử lý A19 Pro mạnh mẽ tương tự iPhone 17 Pro/Pro Max và pin cho 27 giờ phát video liên tục.

Nói về A19 Pro, đây là vi xử lý tích hợp CPU và GPU nhanh, mạnh hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, nhờ vậy người dùng có thể tận hưởng các game AAA phức tạp. Mỗi lõi GPU đều tích hợp Neural Accelerator (thành phần hỗ trợ tăng tốc AI lần đầu tiên xuất hiện trên một chipset của Apple), đưa năng lực xử lý các tác vụ từ cơ bản tới nâng cao lên đẳng cấp mới. Đó là chưa kể khả năng tiết kiệm năng lượng đáng nể.

Vì lẽ trên, không khó hiểu khi iPhone Air đã nhanh chóng "đốn tim" biết bao iFan yêu sự mỏng, nhẹ. Có thể là những bạn học sinh, sinh viên cho tới chị em nhân viên văn phòng, thậm chí cả nam giới thích tìm tòi, khám phá như nhà sáng lập một diễn đàn công nghệ lớn tại Việt Nam,… tất cả đều đang sử dụng iPhone Air làm máy chính.

iPhone Air giá tốt tại 24hStore, ở đâu rẻ hơn sẽ hoàn tiền.

"Tôi gọi hỏi khắp nơi thì mỗi nơi một kiểu, không đủ hàng mà giá cũng hơi cao so với mặt bằng chung. Cuối cùng nhờ người quen gợi ý, tôi tới 24hStore mua 2 cây iPhone 17 Pro Max 256GB và 1TB cho hai vợ chồng, còn iPhone Air thì tặng con gái vừa vào đại học: Sẵn hàng, đủ màu, giá tốt, rất vừa ý!", anh Văn Trình (27 tuổi, Quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ khi đang chờ nhận iPhone mới.

Cũng tại chi nhánh 256 đường 3/2, P.12, Q.10 (theo địa giới hành chính cũ), chị Huyền (25 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: "Tôi từng khá đắn đo khi thấy iPhone Air quá mỏng - sợ mỏng manh, nhưng nhiều đồng nghiệp ở siêu thị đã lên đời iPhone Air và sử dụng tốt nên tôi quyết định mua. Người ta mua lúc đang "cháy hàng" giá cao, còn tôi mua tháng 12 này được giá tốt mà còn ưu đãi quá trời…".

Ghi nhận tại 24hStore (một hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple - AAR), hiện iPhone Air đang sẵn hàng, đủ màu cho cả ba tùy chọn dung lượng là 256GB, 512GB và 1TB. Trong đó, iPhone Air 256GB có giá ưu đãi 29,59 triệu đồng (giảm 2,5 triệu đồng so với giá gốc 31,99 triệu đồng), bản 512GB còn 34,99 triệu đồng với giá gốc 38,49 triệu đồng (sau khi giảm 3,5 triệu đồng), bản 1TB thì giảm trực tiếp 4 triệu đồng còn 40,99 triệu đồng.

Các mức giá trên là dành cho khách hàng mua ngay, trong khi chương trình thu cũ - đổi mới còn mang tới các ưu đãi bổ sung. Cụ thể, khách hàng lên đời iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max hoặc iPhone Air từ iPhone 15 series hoặc iPhone 16 series, sẽ nhận ngay AirPods 4 hoặc voucher giảm giá đến 2,5 triệu đồng.

iPhone Air sẵn hàng, đủ màu tại 24hStore.

Ông Hồ Tác Thành (Giám đốc điều hành 24hStore) cho biết, dịp mua sắm cuối năm đang "bùng nổ" kết hợp ưu đãi cạnh tranh tháng 12 đang giúp hệ thống ghi nhận doanh số rất tốt đối với iPhone 17 series nói chung và cả iPhone Air. Trong đó, iPhone Air được đông đảo người dùng ưa chuộng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng cho dịp mua sắm cuối năm nên cam kết luôn đủ hàng, đủ màu. Đặc biệt, nhiều khách hàng đi so giá nhiều nơi đã khẳng định 24hStore giá tốt hơn cả, trong khi mọi chế độ hậu mãi từ chăm sóc khách hàng cho tới bảo hành chính hãng đều tuân thủ đúng và đủ theo chuẩn Apple Care", ông Thành nói.