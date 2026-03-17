Ngắm khu vườn sân thượng “mùa nào thức nấy” rộng 85m2 của gia đình Đà Nẵng

Hành trình phủ xanh không gian sống của gia đình chị Cao Thị Minh Ngọc, bắt đầu từ 3 năm trước. Xuất phát từ mong muốn có một góc thư giãn tại gia, vợ chồng chị bắt tay vào làm vườn trên sân tầng 2 với diện tích 25m2.
Đến đầu năm 2025, để thỏa mãn đam mê trồng trọt, anh chị quyết định cải tạo thêm không gian tầng 3, mở rộng quy mô vườn lên tổng cộng 60m2.
Để tiết kiệm chi phí và thỏa sức sáng tạo theo sở thích, chị Ngọc tận dụng các vật dụng cũ như thùng xốp, thùng sơn và chậu cây cảnh, đồng thời gom đất đã qua sử dụng để tái chế.
Dù thời gian đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, nữ gia chủ đã kiên trì học hỏi và cải thiện dần kỹ năng. Đến nay, khu vườn đã đi vào quỹ đạo ổn định, giúp gia đình hoàn toàn tự túc được nguồn rau trái cây nhà lá vườn.
Điểm đặc biệt trong phương pháp canh tác của chị Ngọc là việc ưu tiên các giống rau quả theo mùa để hạn chế tối đa côn trùng và sâu bệnh. Vào mùa hè, khu vườn rợp bóng các loại rau ăn lá như mùng tơi, rau muống và các giống dưa lưới, dưa hấu.
Riêng đối với dưa, chị thường chia thành từng đợt canh tác từ 30 đến 40 gốc, cho sản lượng lớn đến mức vừa phục vụ gia đình vừa có thể đem biếu. Khi thời tiết chuyển sang mùa đông, chị lại ưu tiên các giống cây ưa lạnh như súp lơ, bắp cải, mướp đắng, củ cải và cà chua nhiều màu.
Việc trồng đa dạng chủng loại giúp bữa ăn của gia đình 3 người luôn phong phú và đảm bảo dinh dưỡng.
Bên cạnh rau trái, chị Ngọc còn khéo léo bài trí nhiều loại hoa như dạ yến thảo, cúc vạn thọ, thược dược và hướng dương khắp các khu vực quanh nhà để tô điểm không gian.
Theo kinh nghiệm của chị, yếu tố then chốt để làm vườn trên cao hiệu quả nằm ở khâu trộn và ủ đất. Đất phải được xử lý kỹ bằng vôi, phơi nắng để diệt mầm bệnh, sau đó trộn cùng phân chuồng hoai mục và men vi sinh trong khoảng 2 tuần trước khi trồng. Chị nhấn mạnh rằng nếu đất không được làm kỹ, các loại cây nhạy cảm như dưa hay cà chua sẽ rất dễ bị héo xanh.
Về cách bố trí, chị thiết kế giàn leo bao quanh tường và phân chia khu vực giữa vườn thành các tầng lớp xen kẽ, giúp các giống cây ưa bóng hay cần nắng đều có môi trường phát triển tối ưu. Để phòng bệnh, chị duy trì việc phun nước vôi trong định kỳ 10 ngày một lần. Ngoài ra, việc ưu tiên hạt giống F1 và trồng đúng vụ cũng là bí quyết giúp khu vườn luôn đạt năng suất cao.
Mỗi ngày, chị Ngọc thường tranh thủ chăm sóc vườn vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Từ khi có khu vườn, các thành viên trong gia đình không chỉ có nguồn thực phẩm sạch mà còn có thêm không gian xanh để giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc.
Với chị, khu vườn không chỉ đơn thuần là nơi trồng trọt mà còn là không gian quý giá để gắn kết và vun vén tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.
