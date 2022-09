Nga vẫn mở bán iPhone 14 dù Apple tuyên bố rút khỏi thị trường

Thông tin từ Reuters cho biết, trước câu hỏi liệu iPhone 14 có được nhập khẩu về Nga theo "cơ chế nhập khẩu song song", Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Denis Manturov đã trả lời: "Tại sao không? Nếu người tiêu dùng muốn mua thì có thể mua được".

Sáng 8/9, nhà mạng MTS của Nga đã bắt đầu nhận đặt hàng các mẫu mới của dòng iPhone 14 với giá khởi điểm từ 84.990 rúp (33 triệu đồng) cho phiên bản 128GB. Tuy nhiên, MTS cũng cảnh báo rằng thời gian giao hàng tối đa lên tới 120 ngày và họ có quyền hủy đơn hàng nếu gặp trục trặc trong quá trình nhập khẩu sản phẩm.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào thời điểm tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật về "cơ chế nhập khẩu song song" nhập khẩu nhiều loại sản phẩm từ linh kiện ô tô đến đồ điện tử, trong bối cảnh nhập khẩu vào Nga giảm mạnh do các lệnh trừng phạt của phương Tây và một loạt công ty nước ngoài rời khỏi Nga.

Nhập khẩu song song đề cập tới những hàng hóa được nhập khẩu vào một thị trường mà không cần sự đồng ý của nhà sản xuất loại hàng hóa đó. Cần phải nói rõ rằng, đây là hàng hóa chính hãng, nhưng được nhà sản xuất bán ở nước khác hoặc khu vực khác.

Việc nhập khẩu như vậy được coi là thị trường xám vì chúng do các đại lý không được ủy quyền bán lại. Do chủ sở hữu thương hiệu không có quyền kiểm soát việc phân phối những hàng hóa này, nên chúng không nằm trong kế hoạch bảo hành của họ.

Như vậy, Apple thực sự không thể ngăn cản việc iPhone 14 xuất hiện tại thị trường Nga nếu nước này tìm được nguồn hàng chính hãng từ bên thứ ba.

Được biết, Apple đã ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga từ tháng 3. Tuy nhiên, các mặt hàng như iPhone, MacBook và những sản phẩm khác của nhà táo vẫn có mặt trên thị trường Nga thông qua cơ chế nhập khẩu song song.

Sau nhiều tin đồn rò rỉ, tại sự kiện "Far out" Apple đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 14 series với sự xuất hiện của 4 phiên bản: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Ở thế hệ iPhone 14 năm nay, Apple đã loại bỏ phiên bản mini. Như vậy iPhone 14 chỉ còn 2 tuỳ chọn kích thước là 6.1 inch và 6.7 inch.

Với iPhone 14 và 14 Plus, bộ đôi này có thiết kế không đổi so với thế hệ tiền nhiệm, vẫn là mặt lưng kính bóng, khung viền nhôm, màn hình tai thỏ ở mặt trước và có cụm camera kép xếp chéo nhau. iPhone 14 và 14 Plus có màn hình OLED, độ phân giải giữ nguyên, không có tần số quét cao 120Hz. Màn hình này có độ sáng lên tới 1200 nits và độ tương phản 2,000,000:1. Khu vực notch vẫn có kích thước không đổi và là nơi đặt camera selfie lần đầu hỗ trợ tự động lấy nét kèm cụm camera TrueDepth.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, phiên bản Pro mang tới khá nhiều nâng cấp đáng chú ý hơn. Theo đó, màn hình đã được nâng cấp từ tai thỏ thành màn hình viên thuốc với khu vực notch được tối ưu hơn. Màn hình hiển thị trên bản Pro có độ sáng tối đa 2000 nits, hỗ trợ tính năng màn hình chờ (Always on Display).

Apple trang bị cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max con chip Apple A16 mới, được phát triển dựa trên tiến trình 4nm với hơn 16 tỷ bóng bán dẫn. Apple A16 gồm 6 nhân trong đó 2 nhân hiệu suất và 4 nhân tiết kiệm năng lượng, ngoài ra còn có 16 nhân neural engine với khả năng xử lý tới 17 nghìn tỷ tác vụ mỗi giây.

Theo công bố từ Apple, iPhone 14 có giá từ 799 USD, iPhone 14 Plus giá từ 899 USD. Trong khi, iPhone 14 Pro có giá khởi điểm 999 USD và iPhone 14 Pro Max là 1.099 USD, bộ nhớ trong lựa chọn tối đa 1 TB.

Tham khảo: PCMAG