New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi toàn dân cùng chống bão Gabrielle

Chỉ trong chiều 12/2, Cơ quan Khí tượng New Zealand đã đưa ra hơn 20 cảnh báo thời tiết và nâng cấp mức báo động đỏ tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của bão Gabrielle, trong đó, các vùng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất gồm: Auckland, Northland, Coromandel, Gisborne, Wellington, Waikato, Vịnh Plenty, Vịnh Hawke's.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipskin kêu gọi người dân cùng chính phủ chống bão Gabrielle. Nguồn: Stuff

Thủ tướng New Zealand, ông Chris Hipskin đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp của Cơ quan điều phối quốc gia ngay trong chiều nay, để triển khai các hoạt động cứu hộ cứu nạn và kêu gọi người dân theo dõi sát diễn biến cơn bão; tuân thủ nghiêm mọi hướng dẫn của các cơ quan chức năng; sẵn sàng di tản và liên hệ cơ quan cứu hộ khi ngay gặp nguy hiểm. Các lực lượng cứu hộ, cảnh sát và quân đội New Zealand cũng được lệnh phối hợp triển khai lực lượng theo điều động của Cơ quan điều phối quốc gia nhằm giảm thiểu những thiệt hại về cả người và của.

Thủ tướng Chris Hipskin nhấn mạnh: "Tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp và khó lường. Người dân trong cả nước đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hãy chắc chắn rằng bạn biết mình cần đến đâu trong trường hợp phải sơ tán; đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đủ các vật dụng cần thiết và có kế hoạch cho bản thân; hạn chế ra đường tối đa có thể và nhớ tuân thủ theo các hướng dẫn của địa phương".

Hình ảnh bão Gabrielle đang quét qua New Zealand. Nguồn: Stuff

Chiều nay, Cơ quan Khí tượng quốc gia đã cảnh báo mưa lớn sẽ liên tục kéo dài tại Northland và Auckland cho đến ngày 14/02 với lượng mưa trung bình khoảng 200-300mm, trong khi Bán đảo Coromandel, Gisborne và Vịnh Hawke có thể lên tới 400mm. Tốc độ gió trung bình hiện nay đã lên tới khoảng 90 km/h, với gió giật khoảng 130-140 km/h.

Bão Gabrielle cũng đã khiến thủy triều dâng cao và biển động mạnh, với những con sóng lên tới 6,5m tại nhiều vùng bờ biển. Tại vịnh Aukland, phía bắc New Zealand, gần trung tâm của cơn bão, có những con sóng cao tới 12m, độ cao tương đương của một tòa nhà bốn tầng, đã được ghi nhận. Nhiều khu vực ven biển đã rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Trong đó, cư dân Bán đảo Coromandel đã được khuyến khích sơ tán do đang là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơ bão.

Bắt đầu từ chiều nay, tất cả các trường học, cầu cảng, khu vui chơi và các hoạt động ngoài trời tại các vùng chịu ảnh hưởng của bão đều được lệnh ngừng hoạt động cho đến khi có lệnh cho phép. Người dân được khuyến khích không ra đường nếu không thực sự cần thiết. Hãng hàng không Air New Zealand thông báo hủy tất cả các chuyến bay từ trưa 12/2 đến trưa thứ 14/2. Các trung tâm sơ tán đã được thiết lập và sẵn sàng đón nhận người dân.

Theo thông tin của Cơ quan điều phối quốc gia New Zealand, đến 17h chiều 12/2 (giờ địa phương), đã có hơn 5.000 ngôi nhà bị mất điện trên khắp các vùng của Northland và Auckland. Cơ quan điện lực New Zealand cảnh báo người dân tại nhiều khu vực cần sẵn sàng cho việc mất điện trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão.