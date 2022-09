New York cấm mang súng vào Quảng trường Thời đại

Đây là quyết định mới được chính quyền bang New York, thành phố và các quan chức thực thi pháp luật đưa ra, nhằm đảm bảo an toàn công cộng trước khi luật súng mới có hiệu lực ở bang New York.

Ảnh: Experience First

Kể từ ngày hôm nay, 1/9, thành phố New York sẽ treo biển báo xung quanh Quảng trường Thời đại để thông báo cho mọi người biết rằng khu vực này là khu vực cấm sử dụng súng. Tất cả mọi người đều không được phép vận chuyển, tàng trữ súng khi ở trong khu vực này, ngoại trừ những người được cấp phép vận chuyển súng.

Quy định mới cũng cho phép nhân viên an ninh tăng cường kiểm tra lý lịch và chứng chỉ đào tạo về an toàn súng. Việc mang theo súng ở những nơi thuộc danh sách "địa điểm nhạy cảm" được giới chức thành phố quy định là hành vi phạm tội nghiêm trọng.