“Nếu Thư Kỳ tiếp tục make up, mặt của cô ấy sẽ bị hủy hoại mất thôi!"

Từ năm 2017, Thư Kỳ - “chiến sĩ thi đua” trứ danh của làng giải trí Hoa ngữ đột ngột rời khỏi giới phim ảnh khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. Đến mấy năm gần đây, nữ diễn viên mới quay trở lại góp mặt trong một vài dự án, tần suất đóng phim giảm hẳn so với trước đây, thậm chí còn chuyển hướng sang mảng đạo diễn. Khán giả vừa mừng cho nàng Ảnh hậu vì tìm được hướng đi mới, lại vừa băn khoăn không hiểu vì sao Thư Kỳ lại đột ngột tạm ngừng sự nghiệp phim ảnh ngay trên đỉnh cao.

Mới đây, “ông trùm 18+” Vương Tinh – người từng giúp Thư Kỳ bật lên trong sự nghiệp đã hé lộ điều này trên sóng livestream. Người cầm trịch bộ phim Thần Bài cho biết, năm 2017, Thư Kỳ bị dị ứng cực kỳ nghiêm trọng trên khuôn mặt, xuất hiện những triệu chứng như sưng đỏ, đau như kim chích.

Bác sĩ tuyên bố, nữ diễn viên Nhiếp Ẩn Nương bị như vậy là do trang điểm trong thời gian dài: “Nếu tiếp tục make up, mặt của cô sẽ bị hủy hoại mất thôi!”. Chính vì lý do này, Thư Kỳ phải tạm ngừng những hoạt động nghệ thuật yêu cầu “tô son điểm phấn”, dồn thời gian và công sức cho việc triều trị và chăm sóc cho da.

Đến mấy năm gần đây, nàng Ảnh hậu mới quay lại đóng phim nhưng không còn dám “chạy show” liên tục như trước kia nữa để bảo vệ làn da, tránh để việc thường xuyên trang điểm gây tác động xấu đến nhan sắc.

Thư Kỳ là một trong những đại hoa đán quyền lực của showbiz Hoa ngữ, ghi dấu ấn mạnh mẽ qua những bộ phim như Nhiếp Ẩn Nương, Ma Thổi Đèn: Tầm Long Quyết, Thời Khắc Đẹp Nhất…

Xuất phát điểm từ một nữ diễn viên phim 18+, Thư Kỳ từng bị nhiều người coi thường, dè bỉu. Thế nhưng, nhờ sự nỗ lực không ngừng, cô đã có sự lột xác đáng kinh ngạc.

Thư Kỳ gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong dòng phim chính thống và trở thành đại hoa đán hàng đầu của đất nước tỉ dân. Trong đó, phải kể tới loạt thành tích đáng nể như 20 tuổi đoạt giải Kim Tượng, 25 tuổi bước chân vào Hollywood, 30 tuổi đoạt Ảnh hậu Kim Mã. Tính sương sương, trong thời gian 15 năm, cô đã có 3 bộ phim được đề danh tại LHP Cannes.

Chưa kể, trong năm 2025, Thư Kỳ còn nếm trái ngọt khi thử sức với vai trò đạo diễn. Bộ phim Cô Gái do cô tự đạo tự diễn giành cúp vàng cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice, khiến Thư Kỳ trở thành nữ đạo diễn người Hoa đầu tiên đạt được vinh dự này.