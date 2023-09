Nếu thận bị tổn thương, chân và tay sẽ phát ra 4 cảnh báo

Thận là cơ quan giữ nhiều vai trò quan trọng nhưng lại cũng rất dễ bị tổn thương. Dù ở giới tính nào, bạn cũng có thể mắc phải những bệnh thận phổ biến sau: suy thận, viêm bể thận, viêm cầu thận, sỏi thận, thận hư, hội chứng thận hư, thận nhiễm mỡ, thận đa nang, ung thư thận…

Bên cạnh những triệu chứng đặc hiệu của bệnh thận như đau vùng thận, tiểu buốt, thay đổi thói quen đi tiểu, nước tiểu có màu hoặc mùi bất thường, tiểu ra máu… thì còn có 4 bất thường ở tay và chân sau đây:

1. Sưng bàn tay, bàn chân

Hiện tượng sưng bàn tay hoặc/và bàn chân do thận thực chất là phù nề vì rối loạn chức năng thận. Nó xảy ra do tích tụ quá nhiều chất lỏng trong cơ thể vì 2 lý do.

Tổn thương thận dẫn tới sưng phù ở bàn tay và bàn chân (Ảnh minh họa)

Một là do thận bị suy giảm chức năng lọc và loại bỏ dịch, gây áp lực lên mạch máu và khiến dịch bị rò rỉ ra ngoài, gây phù nề. Hai là các mạch máu nhỏ chịu trách nhiệm lọc máu trong thận bị tổn thương, làm suy giảm albumin protein trong máu, giảm áp lực keo trong máu. Hậu quả là nước thoát ra khỏi thành mạch, gây phù nề chân tay.

Tuy nhiên, phù nề tay chân cũng có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác như tim mạch, đái tháo đường, gan mật, mang thai, dị ứng… Điểm khác biệt của phù nề do thận tổn thương là thường phù nề đối xứng. Nghĩa là phù xuất hiện đồng thời ở cả hai tay hoặc ở hai mí mắt, hai chân. Ngoài ra, phù nề do thận còn có đặc điểm là khu vực bị phù trắng mềm, lõm khi ấn vào. Ở giai đoạn bệnh thận tiến triển nặng, phù nề sẽ sưng tấy và gây đau.

2. Lòng bàn tay bất thường

Những bất thường ở lòng bàn tay cảnh báo thận bị tổn thương phổ biến nhất là: tăng tiết mồ hôi, mẩn đỏ, xuất hiện nhiều đường sọc dọc.

Lòng bàn tay mẩn đỏ thành từng chấm là một dấu hiệu cho thấy thận của bạn bị tổn thương, suy giảm chức năng. Do chức năng lọc máu và loại trừ chất thải, trung hòa axit ở thận hoạt động không bình thường gây ra. Hiện tượng lòng bàn tay mẩn đỏ thường xuất hiện nhất ở những người bị bệnh thận mạn tính.

Còn nếu bạn thấy 2 bàn tay của mình đột nhiên đổ mồ hôi nhiều hơn và kéo dài thì nên đi khám suy thận. Bởi vì lòng bàn tay thường đổ mồ hôi, có thể là do chức năng đào thải, thoát nước của thận bị rối loạn. Thông thường, theo nguyên lý vận hành của cơ thể, nước sau khi uống vào và cơ thể sử dụng, phần còn lại sẽ được thận xử lý và đào thải thông qua đường tiểu. Tất cả những phần nước dư thừa đa số bài tiết qua đường tiểu thay vì đổ mồ hôi ở tay.

Lòng bàn tay có thể phản ánh rất nhiều về sức khỏe của thận (Ảnh minh họa)

Cuối cùng là những sọc dọc xuất hiện nhiều ở lòng bàn tay. Thông thường, mở lòng bàn tay ra, chúng ta sẽ chỉ thấy rõ 3 đường chỉ tay cơ bản, nhưng nếu đột nhiên phát hiện lòng bàn tay có nhiều đường dọc rõ nét thì có thể là dấu hiệu của bệnh viêm thận. Để chắc chắn, dấu hiệu này sẽ đi cùng triệu chứng viêm thận khác như bọng mắt to và đậm màu hơn, khó chịu khi đi tiểu.

3. Ngứa hoặc tê bì bàn tay, bàn chân

Bên cạnh phù nề, tê bì tay chân là triệu chứng rất khó tránh khỏi khi mắc bệnh suy thận hoặc một số bệnh lý về thận khác.

Do thận không thực hiện được chức năng của mình nên trong cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố. Từ đó gây cản trở quá trình lưu thông khí huyết, tứ chi nhận được máu nuôi dưỡng nên sẽ bị tê bì tay chân. Thường gặp nhất là ở các ngón tay và vùng mu gót chân, mắt cá chân. Hơn nữa, khi cơ thể chứa đầy chất độc sẽ tìm mọi cách để đào thải chúng ra ngoài bằng cách qua da. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng phát ban, ngứa ngáy thậm chí là vết loét hở thay vì chỉ tê bì.

Chức năng thải độc, lọc máu của thận càng yếu đi thì vùng da mu bàn tay, kẽ chân, mu bàn chân sẽ càng ngứa ngáy nặng. Bởi urê - sản phẩm chuyển hóa của quá trình phân hủy protein và photpho (hoặc một số chất khoáng khác) quá tải do không được thận bài tiết ra ngoài.

4. Móng tay, móng chân khác lạ

Dấu hiệu phổ biến ở móng tay, móng chân cho thấy thận không khỏe, mắc bệnh tật là những đường vân bất thường và dễ bị gãy. Với người có thận khỏe mạnh, kết cấu trên móng rất gọn gàng, toàn bộ móng trông đều màu, trơn tru và khỏe mạnh. Ngược lại, thận yếu, bị bệnh thì móng dễ bị gãy và kết cấu lộn xộn, vân trên móng tay nổi lên sần sùi.

Móng tay, móng chân khác thường cũng là dấu hiệu sớm của bệnh thận (Ảnh minh họa)

Hoặc nếu thấy móng tay, móng chân có các đường sọc dọc đen hoặc nâu thì nên đi khám thận sớm. Thường là suy thận, viêm thận dẫn tới thận tiết ra quá nhiều urê và ứ đọng lại trong cơ thể, không thải hết ra ngoài được và biểu hiện ra ở móng tay, móng chân.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, UDN, ETtoday