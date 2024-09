Nghệ sĩ nào cũng có một cuộc chiến với những hình mẫu cũ kỹ vốn đã đóng khung trong quan niệm của khán giả. Ngoại hình đẹp thì kém tài năng. Giàu có thì nhạt nhẽo. Nhạc thị trường thì không thể hay. Negav cũng không phải ngoại lệ. Với bề ngoài lấp lánh công tử đi cùng một gương mặt đẹp trai, đáng yêu - Negav dễ khiến người ta đánh giá cậu nhiều hơn ở những yếu tố bề ngoài. Đó vừa là một cơ hội để Negav được biết đến, nhưng cũng là một thách thức lớn để chính cậu phải tìm cách thoát ra và chứng minh thực lực của bản thân có nhiều hơn những gì mọi người nhìn thấy.

Mới chỉ trong những bước đầu tiên của sự nghiệp thôi, nhưng với những gì đã thể hiện, chúng ta có thể kỳ vọng vào những bất ngờ ấn tượng mà Negav sẽ mang đến trong âm nhạc của mình. Sẽ là một hành trình thật sự thú vị, bởi nó đòi hỏi Negav phải nỗ lực hơn rất nhiều lần trong việc khám phá, thử thách bản thân và sáng tạo - từ đó, những sản phẩm chất lượng sẽ ra đời.

Negav: “Nếu đặt mình là khán giả, tôi cũng nghĩ mình đang khoe”

Tại sao Negav quyết định cho ra mắt sản phẩm mới trong thời điểm đầy tính cạnh tranh như thế này?

Đối với tôi, nếu không phải lúc này thì sẽ không còn lúc nào nữa. Vô tình tôi cũng từng mang sản phẩm này đi diễn rất nhiều nơi, và trộm vía mọi người thuộc khá nhiều. Chắc cũng bởi tôi từng biểu diễn ca khúc này ở 2 Ngày 1 Đêm nữa, chương trình thì đã phát sóng rồi và bài hát cũng gần như là chính thức được khán giá biết đến. Vậy nên tôi gần như phải đuổi theo chương trình để ra bài thôi.

Bạn có tự tin với sản phẩm này không?

Có chứ. Bình thường tôi không quá tự tin về những gì mình làm, thế nhưng với MV lần này, tôi không nói rằng mình tự tin nhưng tôi có một cảm giác rất tốt về nó.

Bạn nói mình từng không quá tự tin với những gì mình làm - vì sao vậy?

Tôi cũng không biết nữa. Không hẳn là không tự tin. Nhưng chắc bởi, các sản phẩm của tôi trước đây - dù các anh em, bạn bè nghệ sĩ đều thấy ổn - nhưng lại không được nhiều người biết tới. Mỗi lần ra sản phẩm, tôi không được mọi người chú ý nhiều. Đôi lúc điều đó khiến sự tự tin của tôi bị giảm bớt. May mắn là hiện tại, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn với vai trò là một người nghệ sĩ làm nhạc. Tôi thấy khá ổn với việc này.

Tôi có mới xem một buổi phỏng vấn của Negav và có chút bất ngờ với hình tượng người lớn hơn của bạn đó! Negav có cảm thấy rụt rè không khi sẵn sàng cho khán giả thấy một khía cạnh… hư hơn của mình?

Tất cả những gì tôi thể hiện trước khán giả đều là con người thật của mình. Tất nhiên, có những thứ… không được phát sóng. Tôi nghĩ đây là một cơ hội để tôi cho mọi người thấy một khía cạnh khác trong con người mình. Ở ngoài xã hội, tôi cũng như mọi con người khác, cũng… nói bậy nói bạ thôi mà. Cứ cái gì mang niềm vui tới cho mọi người thì tôi cứ làm, chủ trương trong cuộc sống của tôi cũng vậy: Luôn phải vui.

Điều đó có thể khiến fan thích nhưng cũng có thể khiến anti fan thêm cớ để chỉ trích. Negav có sợ không?

Dạ có sợ. Tôi ý thức được những gì mình làm là một con dao 2 lưỡi mà. Nhưng tôi thì luôn hướng tới những người yêu thương mình nhiều hơn. Vậy nên hãy làm những gì tốt nhất dành cho họ, còn những người chưa thích mình thì cứ từ từ, biết đâu sau này… họ sẽ thích.

Tôi thấy tất cả những ai từng tiếp xúc với Negav đều nói rằng bạn rất nhõng nhẽo, đáng yêu như một đứa trẻ. Thế nên tôi đã lên mạng tìm và phát hiện Negav là cung… Bạch Dương. Điều đó khiến bạn thể hiện mình có phần trẻ con hơn với những người xung quanh. Vậy còn bên trong thì sao, bạn đánh giá thế nào về sự trưởng thành bên trong của mình?

Tôi nghĩ mình cũng đạt kha khá phần trăm đấy, khoảng 60-70%. Từ 4-5 năm trở lại đây, tôi được gặp những người bạn tốt, những người khiến tôi nghiệm ra thế nà là “gần đèn thì sáng”, lẫn cả những biến cố trong cuộc đời. Mọi thứ cứ tự phát triển bên trong con người. Đến một ngày nọ, tôi nhận ra cách nói chuyện của mình với mọi người đã khác xưa. Đó cũng là lúc tôi biết tư tưởng của bản thân đã thay đổi khá nhiều, âm nhạc cũng từ đó mà chuyển mình.

Sự thay đổi ở đây cụ thể là…

Trước đây, tôi vốn là người có cá tính khá mạnh. Xuất thân từ underground nên tôi cũng khá thoải mái với cảm xúc của mình, khi thì vui quá, lúc lại ngông quá. Điều đó dẫn đến những câu từ có phần mất kiểm soát. Trải qua nhiều câu chuyện, tôi nhận được những bài học. Đến giờ thì dù có gặp chuyện gì, tôi vẫn ứng xử với cảm xúc nhưng theo một cách đàng hoàng, tử tế và có sự kiềm chế bên trong.

Nếu để âm nhạc nói về mình, thì Negav là một chàng trai như thế nào và bạn thể hiện điều đó qua âm nhạc ra sao?

Cuộc sống của tôi khá bằng phẳng thế nên trước đây tôi viết nhạc cũng không có quá nhiều nội dung. Câu chuyện thường chỉ xoay quanh tình cảm đôi lứa, mà cũng là tình cảm... gà bông không à. Nếu là fan thì tôi cũng chẳng nghe nhạc của mình ngày trước đâu. Chẳng có câu chuyện gì trong đó hết. Chắc đó cũng lý do vì sao tôi… flop.

Sau này khi trải qua những bước chuyển mình lớn, tôi mới thấy âm nhạc của mình trưởng thành và có nội dung hơn. Những trải nghiệm mang đến cho tôi những câu từ “chắc cú”. Có những câu mà tôi có thể tự tin nói ra vì bản thân mình đã trải qua rồi, còn trước đây thì chỉ viết ra thôi chứ tôi không bao giờ dám nói.

Bản thân cộng đồng hiphop là một nơi có sự phân cực rất lớn với những tầng lớp và khái niệm. Mainstream và underground. Đi lên từ vạch đích và đi lên từ con số 0. Nhà giàu và nhà nghèo. Negav có cảm nhận được áp lực từ sự phân cực đó không khi làm nhạc và nhận những đánh giá từ khán giả đại chúng (không phải fan) lẫn người trong giới chuyên môn, trong cộng đồng?

Có chứ. Một trong những biến cố khiến tôi từng muốn bỏ nghề là vì tôi đi ngược lại số đông. Mọi người nghĩ rằng rap phải căng, nội dung thật mạnh, thật đường phố, cái tôi thật lớn thì mới là rap. Ban đầu tôi cũng tập tọe đi theo con đường đấy, cũng đi battle, cũng thử làm nhạc mang tính xã hội, mang câu chuyện đời (dù bản thân mình chẳng có gì trải nghiệm). Tôi quay ra làm nhạc tình yêu khi mình mới lớp 11, 12. Cuộc đời khi đó chẳng có gì ngoài tình yêu cả. Vậy nên tôi bị thụt lùi với mọi người vì ai cũng nói âm nhạc của tôi yếu đuối quá. Điều đó khiến tôi chùn bước và thấy như mình chẳng thuộc về nơi này.

Tôi đã tính nghỉ rap, nhưng sau đó vô tình gặp được GERDNANG. Họ như những người chìa cánh tay kéo tôi lên khỏi cái hố. Thời điểm đó, ít người làm rap tình yêu. Và việc gặp được những người bạn GERDNANG hợp gout đã giúp tôi có thể đi được đến bây giờ. Đó là điều quan trọng, bởi khi ở bên cạnh có những người đồng hành hiểu mình lẫn những thứ mình làm - sẽ mang đến sự tự tin hơn rất nhiều.

Như Negav có nói, cuộc sống của bạn rất bằng phẳng nên một thời gian âm nhạc của bạn không có nhiều nội dung. Bạn làm thế nào để đào sâu cảm xúc cũng như nội tâm bản thân mình để làm nhạc?

Tôi từng có một cuộc đối thoại với anh Trấn Thành mà tôi vẫn nhớ rất rõ. Tôi chia sẻ với anh về việc tôi rất tự ti về vốn hiểu biết lẫn những va chạm trong cuộc sống của mình. Anh Thành nói với tôi: “Mỗi người có một cuộc sống khác nhau mà!” Tôi nhận ra, tôi cũng chỉ được cưng chiều khi còn là một đứa trẻ. Lớn hơn rồi tôi cũng tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi cũng có những biến cố riêng của bản thân, có những câu chuyện mà tôi không nói ra. Âm nhạc ra đời từ những khia cạnh nhỏ nhất bên trong con người mình. Vậy nên hãy cứ thật thoải mái. Nếu không thể viết được câu chuyện từng bưng phở năm 18 tuổi hay lăn lộn để nuôi mẹ, thì tôi vẫn có thể sử dụng những chất liệu khác để viết nhạc mà.

Tôi đồng ý với Negav. Nội tâm người nghệ sĩ vốn dĩ rất nhạy cảm và luôn có những trăn trở dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quan trọng là cách chúng ta kể câu chuyện của mình với khán giả. Nhưng đâu đó, những thứ bề ngoài cũng thường được đem ra để dán nhãn người nghệ sĩ. Đẹp trai, giàu có, quăng miếng hài hước chẳng hạn. Đối với Negav, việc được biết đến trước nhờ những thứ khác ngoài âm nhạc sẽ là một cơ hội hay áp lực của mình?

Không hẳn là cơ hội và cũng không hẳn là áp lực. Tôi vốn là một người yêu thời trang và khi chưa nổi tiếng hay chụp outfit post lên mạng. Ngày đó tôi chưa chơi hàng hiệu, sau này tôi mới nhận ra đồ hiệu không chỉ đẹp mà còn có chất lượng nữa. Vẫn là thói quen chụp hình và post outfit lên mạng nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Mọi người bắt đầu để ý đó là hàng hiệu, là đồng hồ,... và điều đó vô tình khiến mọi người nghĩ rằng tôi đang khoe khoang. Nếu đặt mình vào khán giả thì tôi cũng nghĩ mình là người như vậy.

May mắn là tôi đã tìm cách để cân bằng được vì mọi thứ mới chỉ chớm nở thôi. Khán giả biết đến mình qua cái gì cũng được, cứ biết đến là tôi vui rồi. Nhưng để mọi người biết đến mình nhiều hơn qua âm nhạc thì buộc tôi phải nỗ lực chứng minh nhiều hơn thôi.

Con đường Negav đang đi cũng phần nào khá giống với HIEUTHUHAI. Bắt đầu được biết đến qua những gameshow rồi từ từ thuyết phục khán giả bằng các sản phẩm âm nhạc. Hiếu thì thể hiện rất rõ mục tiêu của mình trở thành một nghệ sĩ toàn năng, một ngôi sao giải trí chứ không chỉ là một rapper. Negav thì sao?

Tôi nghĩ mình có thể làm nhiều vai trò. Trộm vía, tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim, làm này làm kia,... Tôi rất thích và sẽ tham gia nếu có cơ hôi. Tuy nhiên tôi vẫn muốn được chứng minh bản thân mình bằng âm nhạc nhiều hơn. Có những thứ thì tôi đã chứng mình được rồi, sự hài hước chẳng hạn. Giờ sẽ là lúc để tôi tập trung cho con đường chính của mình.

Đôi khi, việc mình đẹp trai cũng là thứ khiến mọi người đánh giá sai thực lực của mình đấy. Ai đó sẽ nói: Đẹp trai, quăng miếng hài còn rap thì bình thường. Có bao giờ bạn cảm thấy đôi chút bất công với mình không?

Cũng có chứ! Tôi không bị hiểu lầm là đẹp trai nhiều lắm, nhưng mọi người lại biết đến tôi ở sự hài hước. Đó cũng là vấn đề mà tôi gặp phải ở Hành Trình Rực Rỡ. Đó là điều tôi không thể trách được bởi khi đó tôi còn quá mới, lần đầu tiên bước ra trước ánh sáng cuộc đời và chẳng ai biết tôi là ai. Tham gia chương trình, mọi người thấy tôi dễ thương, mắc cười và ngây thơ. Tôi thông cảm với góc nhìn của khán giả và cố gắng chứng minh bằng các sản phẩm âm nhạc sau này.

Nếu cứ làm nhạc như hiện tại và sự nổi tiếng chưa tìm đến thì Negav có còn tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường này?

Trong Hành Trình Rực Rỡ, tôi có ra mắt hai bài hát. Tôi rất cảm ơn vì nhờ chương trình đẩy hai bài hát đó nên khán giả cũng có biết đến. Nhưng sau đó, tôi ra mắt bài Chăm Sóc Em là… chết ngắc luôn, chưa kịp ra đã chết rồi. Khi đó tôi rất nản, chẳng lẽ mình đang làm nhạc không đúng thị hiếu khán giả sao? Tôi hoài nghi rằng liệu nó có phù hợp với thị trường âm nhạc Việt Nam hay không? Làm nhạc là một phép thử, tôi đã thử và thất bại rất nhiều lần. Còn tự tin thì tôi luôn tự tin vào những gì mình làm.

Sau này, tôi muốn đặt mục tiêu là: Dù mình có làm nhạc khó nghe, mọi người vẫn phải nghe.

Đối với Negav, sự nổi tiếng có phải là thước đo cho sự thành công? Bạn thấy sự công nhận của khán giả quan trọng hơn hay việc bản thân mình tự công nhận quan trọng hơn?

Tôi nghĩ rằng việc khán giả công nhận mình quan trọng hơn. Chẳng hạn bài hát tôi chưa ra mắt chính thức mà khán giả đã thuộc hết thì đó là một sự công nhận.

Bạn từng chia sẻ: Mình là cha đẻ của 5 bản hits. Một bản nhạc hay khác với nhạc hit ở điểm nào?

Nhạc hay thì nó hit. Tuy nhiên để phần chia ra thì nó khá rõ ràng. Nhạc hay còn phụ thuộc vào gout của mỗi người. Âm nhạc được chia ra làm nhiều thể loại, nhạc cho đại chúng, nhạc cho các tệp khán giả riêng,... có những âm nhạc mà chúng tôi hay nghe nhưng khán giả lại chẳng nghe được. Cách chúng tôi cân bằng điều đó chỉ có thể là sản xuất một album thôi. Một album vừa có âm nhạc để phục vụ khán giả, và vẫn có âm nhạc để phục vụ cho đam mê của bản thân mình.

Việc tự tin rằng mình làm nhạc hit có tạo ra một áp lực cho Negav trong việc những bài sau cũng phải hit không?

Tôi luôn sẵn sàng trong mọi trường hợp. Khi tôi nói rằng bài này phải được Top 1 Trending là do tôi có suy nghĩ “fake it ‘til you make it” - giả vờ cho đến khi bạn làm được. Hãy nhắc tới việc đó hoài cho đến khi nó trở thành sự thật và mọi người luôn nghĩ vậy trong đầu. Thế nên, tôi rất mong chờ hiệu ứng cho MV sắp tới.

Trong album sắp tới, Negav muốn kể câu chuyện gì cho khán giả nghe về mình?

Tôi nghĩ đó là sự trưởng thành về con người và âm nhạc của tôi. Đây là thời điểm chín muồi để tôi thực hiện album này, vì có quá nhiều những biến chuyển trong cuộc đời tôi hiện tại, nếu đưa được tất cả vào album thì mọi thứ sẽ rất cảm xúc. Khán giả cũng sẽ hiểu thêm về tôi hơn là chỉ ngồi chia sẻ những gì mình từng đi qua.

Có những bài mang hơi hướng playboy hơn chút xíu thì đôi khi tôi sẽ phải đặt để một nhân vật vào. Còn những bài về cái tôi, về sự đâu tranh, những suy nghĩ về tình cảm - sẽ luôn là những trăn trở và cảm xúc chân thật. Ngày xưa tôi đã từng viết ra những câu từ đấy nhưng không dám rap, giờ thì tự tin rồi. Âm nhạc của tôi trong thời gian tới chắc chắn sẽ rất thú vị.

Bắt đầu nổi tiếng với đại chúng trong khoảng nửa đầu năm trở lại đây, Negav thấy mình thay đổi như thế nào ở thời điểm này, nếu so với ngày trước?

Rất nhiều luôn chị à. Mọi thứ diễn ra nhanh và khủng khiếp quá. Trước đây tôi thường nghe mọi người nói: “Thằng nhóc này cũng ok, vui vẻ, dễ thương, làm nhạc hay, hài hước làm content ê hề - mà sao chưa nổi tiếng?”. Nghe người ta nói vậy hoài, tôi đặt quyết tâm rằng mình phải nổi tiếng cho bằng được.

Bạn có tận hưởng sự nổi tiếng của mình không?

Có chứ. Đây là những gì tôi đã cố gắng làm để có được. Dù đôi lúc cũng có những mặt trái thật kinh khủng, nhưng tôi lại coi nhẹ điều đó.

Làm thế nào để Negav cân bằng được bản thân trước những kỳ vọng của đại chúng?

Dạo gần đây, tôi đang cố gắng sống thật nhất để khán giả không bỡ ngỡ khi biết thêm mình. Nhiều người thắc mắc, sao Negav… hư vậy ta, nhìn dễ thương mà sao mỏ hỗn vậy. Nhưng thật ra trước đây tôi đau có ngoan đâu! Tôi cũng hư và quậy lắm. Sau này, tôi sẽ càng cố gắng thể hiện con người thật của mình nhiều hơn.

Áp lực nổi tiếng không chỉ đến với ngôi sao, mà còn là cả với người thân của họ nữa nhỉ?

Đúng ạ. Mẹ tôi chẳng hạn. Mẹ vốn là người rất thích khoe về tôi trên mạng xã hội, thậm chí up hình mà không để Only Friends. Các bạn fan tò mò và vô tìm kiếm nhiều quá làm mẹ cũng hơi hốt hoảng. Mẹ không nghĩ là mình làm chơi chơi thôi mà mọi người tìm kiếm quá trời.

Mạng xã hội bây giờ có nhiều thứ lắm. Mọi người rất dễ tạo ra các acc clone nên mọi người hãy thật bình tĩnh trước các luồng thông tin nha. Nhiều lúc đang ngồi ở đây mà trên Threads mọi người đã vẽ ra một câu chuyện khác rồi, vậy mà mọi người cũng tin luôn. Thế nên là khán giả của tôi ơi, hãy bình tĩnh nhé!

Lời khen có ý nghĩa nhất đối với Negav từ đầu hành trình này đến giờ là của ai?

Của anh Lê Dương Bảo Lâm. Khi tôi đi quay 2 Ngày 1 Đêm, anh Lâm có gọi video cho tôi và nói: “Hôm nay gặp em, anh thấy em phát triển hơn rất nhiều. Có những người nói em giống anh nhưng không sao, anh rất tự hào về điều đó. Khi em hâm mộ một ai đó thì em cũng sẽ có đôi chút ảnh hưởng từ người ấy.” Anh Lâm thấy điều đó rất bình thường và cũng không hy vọng tôi thoát ra khỏi hình ảnh đó. Trộm vía, tôi khá thành công với khía cạnh đó trong con người mình. Anh Lâm đã động viên tôi rất nhiều, dành cho tôi rất nhiều lời động viên và khen ngợi nữa. Tôi cũng từng suy nghĩ nhiều vì không biết mình có đang trở thành một bản sao của anh Lâm không? Nhưng nhờ sự động viên đó, tôi lại càng thêm tự tin về những gì mình làm.

Vậy còn một lời khen về âm nhạc đã tiếp thêm niềm tin cho Negav?

Là của anh Atus. Tôi không có quá nhiều cơ hội để làm việc chung nhưng tôi rất thích anh Atus. Ở ngoài đời, hai anh em cũng có nói chuyện với nhau. Một lần nọ, tôi có cho anh nghe một bài nhạc của mình và anh khen quá trời. Không biết sao nhưng những lời khen từ anh Atus khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt. Bề ngoài nhìn anh rất lạnh lùng, nhưng khi có may mắn ngồi cùng anh, cho anh nghe nhạc và được anh khen thì tôi cảm thấy vô cùng đáng nhớ.

Thế còn một lời… chê, một comment tiêu cực khiến bạn buồn nhất?

Lùn. Chê ít thì măc cười nhưng nhiều quá là tôi bị buồn, suy nghĩ và bất lực. Có những thứ thay đổi được nhưng chiều cao thì không. Âm nhạc có thể phát triển hơn nhưng chiều cao thì… hết rồi.

Khi gặp tôi ngoài đời, các bạn nói về chiều cao là thứ nhất, làm hề và flop là thứ hai. Những trò đùa của mọi người đều đáng yêu nhưng nghe nhiều riết thấy buồn sao sao ấy.

Đối mặt với những tiêu cực hướng về mình, làm thế nào để bạn học cách làm quen với chúng?

Tôi có bị mắc một căn bệnh là rối loạn thần kinh thực vật. Cách duy nhất để chữa khỏi căn bệnh đó là phải sống với nó. Tôi dần học cách kệ và xem nó không phải vấn đề lớn trong cuộc đời. Ngay cả lúc này, khi đang ngồi đây, tôi cũng cảm thấy khá chóng mặt. Từ lúc bị bệnh, tôi rèn luyện bản thân rất nhiều để học cách sống cùng căn bệnh này, và cũng áp dụng những kỹ năng đó khi đối mặt với những thông tin tiêu cực về mình. Khi nhận ra cách cuối cùng là mặc kệ nó thì ta làm được liền. Đâu ai nhận được quá nhiều may mắn trong đời. Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ và anh chị em đều rất hòa đồng, tình cảm với nhau - đó đã là một sự may mắn rồi. Việc mắc thêm một căn bệnh mà mình có thể sống chung với nó thì cũng chẳng sao cả.

Nỗi sợ lớn nhất hiện tại của Negav là…

Sợ mất hết… Khi ta có quá nhiều thứ trong tay thì lại rất sợ mất đi hết. Tôi sợ nhất mình đánh mất tình cảm của khán giả. Đôi lúc tôi hay giỡn: Cá sống nhờ nước còn tôi sống nhờ khán giả. Chỉ là một trò đùa thôi nhưng đó thật sự là những gì tôi nghĩ. Tôi được làm nghề đến tận bây giờ đều nhờ tình thương khán giả dành cho. Có người đến, có người đi, nhưng may mắn là những người đến và ở lại vẫn nhiều hơn. Vậy nên, tôi rất trân trọng tình cảm của mọi người.

Có khoảnh khắc nào khiến Negav nhận ra rằng mình đã nổi tiếng không?

Dạ có. Đó là lúc chúng tôi đi tổng duyệt, các fan đã tới và thậm chí là đợi đến sáng. Tôi nhận ra: Có những người thật sự yêu thương và quan tâm mình tới mức đó. Nhìn vào mắt các bạn, tôi cảm thấy rất trân quý. Chỉ cần các bạn muốn điều gì, tôi sẽ không bao giờ từ chối.

Tôi thấy cộng đồng fan của mình khá dễ thương, ai cũng… tẻn tẻn giống tôi hết. Chắc tôi cũng truyền được năng lượng tẻn tẻn tới mọi người nên ai cũng rất tích cực.

Nhắc đến fan, tôi lại nhớ đến những cuộc tranh luận giữa cộng đồng fan của các thành viên trong GERDNANG…

Điều này nói ra thì lạ lùng, nhưng trong nhóm không bao giờ quan tâm đến những thông tin tiêu cực đâu. Chúng tôi sẽ chủ động trò chuyện với fan để các bạn bình tĩnh. Như tôi và Hiếu chẳng hạn, hai đứa đang ngồi hun nhau đã ơi là đã mà các bạn kêu là tan nát rồi, ghét nhau lắm. Thông tin sai lệch rất nhiều nên lại phải nhắc các bạn rằng hãy bình tĩnh nhen.

Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm anh em trong GERDNANG đấy! Với từng thành viên, Negav trân trọng điều gì ở họ?

Thật ra, tôi đã mất rất nhiều thời gian để được vô nhóm. Ấn tượng đầu tiên và cũng là sự trân trọng đầu tiên tôi dành cho mọi người là khi qua nhà Hiếu giả bộ thu bài mới thôi chứ làm gì có bài nào đâu mà thu, còn rủ cả Manbo và HURRKNG qua chơi nữa. Thấy mọi người đông đủ, tôi bắt đầu trình bày ý kiến là muốn xin vô GERDNANG. Mọi người đang rất vui, thấy tôi nói xong thì trầm lại. Không khí lúc đó mới thực là đi xin việc.

Lý do tôi diss Manbo nhiều nhất trogn bài Diss GERDNANG là vì hôm đó Manbo giả bộ căng với tôi mà tôi tưởng thiệt. Manbo hỏi: “Em nghĩ em làm được gì cho chúng tôi?”. Vậy mà tôi cũng đứng giải thích thiệt luôn, tội nghiệp. Tôi nói: “Em là một người hài hước, em làm nhạc cũng hay, mọi người cũng thấy được điều đó mà. Chúng mình đang đi ngược lại với số đông. Vậy nên không có lý do nào mà mình không thuộc về nhau hết. Em sẽ trở thành mảnh ghép còn thiếu hoàn hảo nhất và không ai có thể thay thế”.

Trời ơi, lúc đó tôi tự tin lắm. Hiếu nghe xong thì trầm ngâm và nói một câu mà tôi không thể quên được, đó là… “Chưa được”. Hiếu nghĩ rằng nếu kết nạp thêm Negav mà chỉ đăng một bài post thông báo thì hơi vô nghĩa, thế nên kêu anh em chuẩn bị đi chụp chung một bộ hình profile và đăng liền thành album cho chính thức chứ không được qua loa. Công đoạn này cũng tốn kha khá thời gian, khoảng 5-7 tháng liền, và tôi cũng vẫn tiếp tục làm nhạc cùng GERDNANG trong thời gian đấy. Tôi vô cùng trân trọng những sự giúp đỡ âm thầm của Hiếu trong suốt thời gian vừa rồi.

Khang lại là người luôn có mặt những lúc tôi cần. Dù hai anh em chỉ đi chơi với nhau là chủ yếu, nhưng Khang luôn có những hành động rất tinh tế với tôi. Khang mang đến cảm giác của một người anh trai.

Nhìn lại cả hành trình dài có vẻ như đầy thuận lợi, Negav đã từng gặp phải thất bại chưa?

Có thất bại mới có Negav bây giờ. Chắc thất bại lớn nhất là lúc rớt King of Rap. Thời điểm khi đi thi, tôi rất tự tin, thậm chí tự kiêu. Tôi của lúc đó và bây giờ rất giống nhau, chỉ khác về sự… thành công thôi.

Khi bước vào cuộc thi đó, tôi biết bản thân mình chưa đủ nhưng lại cũng tin rằng mình đủ rồi. Cho đến lúc rớt và nghe những xì xào, bình luận của mọi người xung quanh - tôi thấy kinh khủng lắm. Tôi nhận ra rằng bấy lâu nay mình sống trong ảo tưởng. Sau thời gian đó, tôi tỉnh giấc và nhìn nhận lại khả năng của mình. Sống chậm lại và tập trung trau dồi nhiều hơn.

Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn hay lên mạng… gáy - nhưng tất cả chỉ là content thôi mọi người ơi. Không ai tự tin đến mức đó, nếu có là khùng đấy. Tuy nhiên, sự tự tin vẫn cần thiết. Ta vẫn cần tự tin vào bản thân, tin vào những gì mình làm thì mới có thể chia sẻ được với khán giả. Nhưng mà tôi trót thể hiện mình tự tin quá rồi, giờ kêu bớt tự tin thì cũng… khó.

Câu hỏi cuối cùng nè: Nếu trở thành con gái, mẫu bạn trai lý tưởng của Negav là ngôi sao nào?

Chỉ một người duy nhất - ISAAC. Mọi người đều thấy điều đó mà, anh ISAAC là một người quá tinh tế, ấm áp, chu toàn - mẫu đàn ông mà ai cũng yêu mến, thậm chí con trai cũng thích luôn!