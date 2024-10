Chiều 11/10, fanpage chính thức của Negav cập nhật thông báo chính thức về concert sắp tới của Anh Trai Say Hi. Theo dự kiến, đêm thứ 2 concert 30 anh trai sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tại TP.HCM. Là một trong những nhân tố hot nhất sau chương trình, sự xuất hiện của Negav được dân tình quan tâm.

Song, concert 1 diễn ra chưa lâu thì Negav gặp “liên hoàn phốt", từ vạ miệng đến bị đào loạt phát ngôn quấy rối trong quá khứ. Đứng trước loạt scandal, nhiều khán giả yêu cầu “cấm sóng" Negav, đòi tẩy chay để răn đe sai phạm. Ở chiều hướng khác, một bộ phận fan bênh vực, vẫn nuôi hi vọng Negav sẽ tham gia concert 2 của Anh trai say hi cho “trọn vẹn kỷ niệm". Quyết định cuối cùng đã được đưa ra, khiến “người cười kẻ khóc".

Cụ thể, đại diện Negav thông báo:"Kính gửi Quý khán giả thân mến. Trên tinh thần cầu thị và tôn trọng những góp ý chân tình, quý giá của Khán giả, Đại diện quản lý Rapper Negav trân trọng thông báo: Rapper Negav xin phép không tham gia trình diễn tại đêm Concert Anh trai say hi vào ngày 19/10/2024. Chúng tôi kính mong quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ đêm Concert 2 cùng với các Anh Trai để đêm diễn thật bùng nổ, đền đáp xứng đáng với sự yêu thương của Quý khán giả đã dành cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Trân trọng cảm ơn".

Với quyết định này, Negav sẽ không tham gia concert Anh Trai Say Hi hôm 19/10. Nam rapper đã chuyển về trạng thái ở ẩn trong những ngày sóng gió bủa vây. Thông báo kể trên cũng là do ekip đại diện phát ngôn. Ngay lập tức, MXH bùng nổ phản ứng về thông tin Negav vắng mặt khỏi concert Anh trai say hi.

Đa số người hâm mộ Negav bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng cũng ủng hộ quyết định của nam rapper. Nhiều fan để lại những lời động viên, mong Negav sớm vượt qua scandal và trở lại mạnh mẽ. Một số ý kiến nhận định việc Negav vắng mặt khỏi concert lần này là quyết định đúng đắn. Fan buồn não nề vì Negav rút khỏi line-up concert Anh trai say hi.

Một số bài đăng thể hiện quan điểm về việc Negav rút khỏi line-up concert Anh trai say hi:

- Không sao cả. Chị và embes vẫn ở đây đợi em quay lại. Phải ăn uống đầy đủ, cân bằng lại cảm xúc giữ sức khỏe thật tốt. Và khi quay lại em sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất.

- Bị loại khỏi line-up là đúng rồi. Còn mặt mũi nào để biểu diễn.

- Không bất ngờ với quyết định này. Sau nhiêu đó phốt mà còn lên sân khấu làm thần tượng được thì nên xem lại.

- Không xuất hiện tại concert ATSH D2 là một quyết định đúng và bảo vệ ở thời điểm hiện tại.

- Buồn. Thương. Mong chờ em quay lại vào 1 ngày đẹp trời.

- Biết là khó nhưng có đáng để vắng mặt không hả em?

- Buồn nhiều chút... but respect your decision. (PV: tôn trọng quyết định của bạn).

- Ý là trong lòng cũng chuẩn bị tinh thần rồi nma thấy hụt hẫng sao á.