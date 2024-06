Nayeon liên tục bị tố sao chép style Jennie: Là trùng hợp hay thể hiện sự yêu thích quá đà?

Phong cách thời trang của hai nữ thần tượng hàng đầu Kpop: Jennie (BLACKPINK) và Nayeon (TWICE) bất ngờ bị đặt lên bàn cân so kè trong thời gian gần đây. Nhưng lần này, câu chuyện không chỉ xoay quanh chuyện đẹp - xấu mà Nayeon và stylist của mình đang bị người hâm mộ đặt dấu chấm hỏi lớn sau rất nhiều tạo hình trùng khớp với IT Girl Jennie.

Lần gần nhất, Nayeon đã đăng tải hình ảnh cá nhân lên Instagram trong 1 bộ trang phục mang vibe hip-hop. Đặc biệt, chi tiết quần được cột dây trắng treo keyring của cô nàng vô tình lại y như cách Jennie đã thể hiện trên MV Spot! cách đây ít lâu.

Đây không phải lần đầu tiên và duy nhất, Nayeon vướng vào nghi vấn copy phong cách của Jennie.

Các fan của Nayeon ngay lập tức phản pháo lại ý kiến trên, bảo vệ nữ idol. Cụ thể, nhiều bình luận cho rằng việc stylist của Nayeon cập nhật những xu hướng thời trang đang phổ biến là chuyện bình thường. Chưa kể Jennie là một trendsetter chính hiệu nên việc này là khó tránh khỏi. Đáp trả lý lẽ đó, một số fan hâm mộ đã chỉ ra rằng: không riêng gì các trang phục trình diễn, mà đến các outfit đời thường của 2 nữ idol này cũng có điểm trùng hợp.



Cặp đôi này từng có nhiều lần "tâm linh tương thông" trong cách chọn đồ đời thường. Điều đáng nói, Jennie là người diện trước còn Nayeon là người diện sau. Bởi vậy, giọng ca nhà TWICE bị dân tình tố copy đại diện BLACKPINK.

Đến cả tạo hình khi trình diễn, Nayeon cũng nhiều lần "va chạm" Jennie.

Kha khá tạo hình makeup và tóc tai đặc trưng của Jen-setter cũng được Nayeon áp dụng. Điều này khiến netizen liền đặt câu hỏi: Stylist của Nayeon còn tiếp tục thể hiện sự yêu thích với Jennie đến khi nào?

Một số bình luận tiêu biểu của cộng đồng mạng:



- Có thể công ty Nayeon thuê phải stylist bình thường, hay đi cóp nhặt các nơi nên vậy.

- Đồ các hãng thì không nói, trùng nhiều bộ custom luôn mà.

- Đúng là có vài outfit trùng, nhưng cũng có một số là phối đồ kiểu na ná xíu thôi.

- Này là fan soi nhé, Jennie không có nhu cầu gây tranh cãi ạ.