Nàng thơ Vbiz giảm 25kg: Nhan sắc người người rung động, gu mặc cũng khởi sắc theo

Cả visual lẫn gu thời trang của nữ diễn viên đều nhận được nhiều lời khen sau màn giảm thành công 25kg.

Nhắc đến Trúc Anh, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến nàng thơ sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng đôi mắt to tròn, từng gây dấu ấn qua bộ phim điện ảnh Mắt Biếc. Từng được kỳ vọng trở thành một trong những "ngọc nữ thế hệ mới" của showbiz, Trúc Anh sau đó lại trải qua khoảng thời gian tăng cân đáng kể, có thời điểm chạm mốc hơn 85kg. Cô từng chia sẻ về những vấn đề sức khỏe và tâm lý khiến cân nặng thay đổi, kéo theo nhiều biến chuyển về ngoại hình. Thời điểm vóc dáng thay đổi, Trúc Anh cũng trở nên kín tiếng hơn và hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Sau một thời gian, nữ diễn viên dần trở lại mạng xã hội với nguồn năng lượng tích cực, đồng thời kiên trì thay đổi lối sống và kiểm soát cân nặng.

Hiện tại, Trúc Anh đã giảm khoảng 25kg so với mức cân nặng cao nhất, đưa vóc dáng về khoảng 60kg. Hành trình cải thiện vóc dáng của cô vẫn đang tiếp tục khi nữ diễn viên từng chia sẻ mong muốn giảm thêm khoảng 10kg để hướng tới hình ảnh thon gọn như giai đoạn năm 2019. Sau quá trình thay đổi rõ rệt, Trúc Anh nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng rạng rỡ, diện mạo cũng tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn.

Không chỉ “lên hương” về visual, phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng có sự thay đổi đáng kể. Hậu giảm cân, Trúc Anh ưu tiên những thiết kế nữ tính, trẻ trung, vừa khéo tôn lên vóc dáng hiện tại, vừa giúp cô ghi dấu ấn với vẻ ngoài sành điệu, thời thượng.

Mới đây, Trúc Anh đăng tải bộ ảnh khoe style chuẩn nàng thơ khi diện set đồ gam trắng ngà vô cùng tinh tế. Thiết kế gồm áo cài cúc dáng lửng, tay phồng điệu đà kết hợp cùng chân váy ngắn, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, thanh lịch vừa sang xịn, thời thượng. Không quá cầu kỳ nhưng set đồ vẫn đủ nổi bật để diện đi chơi, dạo phố hay dự tiệc, nhờ đó có tính ứng dụng cao và rất đáng để chị em tham khảo. Đặc biệt, các item trong set không chỉ đẹp khi phối cùng nhau mà còn có thể tách lẻ để kết hợp với nhiều món đồ khác trong tủ quần áo, vừa tiện vừa dễ biến tấu.

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Trúc Anh mang đến một gợi ý mặc đẹp đón thu dành cho những nàng yêu thích phong cách đơn giản nhưng vẫn điệu đà, thời thượng. “Nàng thơ Mắt Biếc” lựa chọn đầm ngắn dáng ôm kết hợp cùng phần tay phồng, vừa tạo hiệu ứng tôn dáng vừa giúp tổng thể thêm nữ tính, duyên dáng. Gam màu xinh xắn cũng đặc biệt nịnh da, mang đến diện mạo tươi tắn, ngọt ngào mà không cần phối quá nhiều phụ kiện. Nếu đang tìm cảm hứng lên đồ cho những ngày thu, chị em đừng ngần ngại tham khảo công thức này để làm mới tủ đồ nhé.

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Dù hành trình giảm cân vẫn đang tiếp tục để hướng tới vóc dáng đúng như mong muốn, song không thể phủ nhận Trúc Anh ở thời điểm hiện tại đã có màn “lên hương” rõ rệt cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Trong một outfit, cô diện set đồ mang tông trắng kem gồm áo hai dây dáng bí phối ren kết hợp cùng chân váy dài. Sự kết hợp này mang đến tổng thể nữ tính, thướt tha và bay bổng, rất hợp để diện đi chơi, dạo phố hay tận hưởng những ngày cuối tuần. Với set đồ này, chị em có thể mix cùng một đôi giày bệt để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, hoặc chọn giày cao gót nếu muốn tổng thể thêm thanh thoát, tôn dáng.

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Trúc Anh tiếp tục ghi điểm với phong cách mặc đẹp khi diện thiết kế đầm ngắn dáng yếm, nổi bật với họa tiết hoa lá mang sắc xanh - trắng đầy mát mắt. Kiểu dáng yếm vốn được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng tôn dáng, đồng thời mang đến vẻ ngoài điệu đà nhưng vẫn sành điệu, thời thượng. Thiết kế này cũng rất dễ diện trong những buổi hẹn hò, đi chơi hay dạo phố. Vậy nên nếu tủ đồ vẫn đang thiếu một item vừa nữ tính vừa bắt mắt như vậy, chị em rất nên tham khảo để làm mới phong cách.

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Mặc đơn giản nhưng vẫn đạt điểm 10 sành điệu, thời thượng, đầm sơ mi chính là lựa chọn mà Trúc Anh muốn gợi ý cho chị em. Cô diện thiết kế đầm sơ mi dáng ngắn, tay ngắn, mang đến vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn trẻ trung, hiện đại. Điểm nhấn nằm ở chi tiết dây rút ở eo, cho phép người mặc linh hoạt điều chỉnh phom váy rộng hoặc ôm tùy theo sở thích, đồng thời giúp tôn dáng hiệu quả.