5 lời khuyên cho những gia đình thường xuyên ăn cá rô phi

Cá rô phi là thực phẩm quen thuộc, giàu đạm, dễ chế biến và phù hợp với nhiều gia đình Việt.

Tuy nhiên, cũng như các loại thủy sản khác, giá trị dinh dưỡng và mức độ an toàn của cá rô phi phụ thuộc không nhỏ vào môi trường nuôi, nguồn nước, quá trình bảo quản và cách chế biến.

5 lưu ý dưới đây có thể giúp tận dụng lợi ích của loại thực phẩm này mà không bỏ qua các nguyên tắc an toàn thực phẩm.

Chọn cá có nguồn gốc rõ ràng, không chỉ nhìn vào giá

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cá và hải sản là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất cần thiết. Tuy nhiên, việc xử lý và bảo quản không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm.

Với cá rô phi, người tiêu dùng không nên chỉ quan tâm cá to hay nhỏ, giá rẻ hay đắt mà cần chú ý nguồn gốc.

Khi mua, nên ưu tiên cá được bán tại địa chỉ uy tín, có thông tin về vùng nuôi hoặc nhà cung cấp. Cá tươi nên được bảo quản lạnh, không có mùi chua, hôi hoặc mùi amoniac bất thường.

Cá rô phi (ảnh minh họa).

Không ăn cá sống hoặc chưa chín kỹ

Một số gia đình có thói quen ăn cá tái, gỏi cá hoặc nấu cá chưa chín hoàn toàn. Đây là điều cần hạn chế, đặc biệt khi món ăn được chế biến từ cá không rõ nguồn gốc. Thói quen ăn cá sống làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Do đó nên nấu chín cá kỹ trước khi sử dụng. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu càng cần tránh cá sống hoặc chưa chín kỹ.

Không lạm dụng chiên rán

Về dinh dưỡng, cá rô phi là nguồn protein nạc tương đối phù hợp với chế độ ăn cân đối.

Tuy nhiên, lượng chất béo và năng lượng trong món ăn sẽ tăng lên tùy thuộc vào cách chế biến, đặc biệt khi cá được tẩm bột, chiên ngập dầu hoặc ăn kèm nước sốt nhiều chất béo.

Các gia đình có thể thay đổi cách nấu bằng những món như: Cá rô phi hấp gừng hành; Cá nấu canh chua; Cá nướng; Cá kho kết hợp rau củ.

Không nên chỉ ăn một loại cá trong thời gian dài

Cá rô phi có thể góp phần cung cấp protein trong khẩu phần ăn, nhưng không nên trở thành loại cá duy nhất xuất hiện trên mâm cơm.

FDA khuyến nghị lựa chọn đa dạng các loại cá để tận dụng nguồn dưỡng chất phong phú từ thủy sản. Các gia đình có thể luân phiên cá rô phi với cá thu, cá nục, cá hồi, cá trắm hoặc các loại thủy sản khác phù hợp điều kiện kinh tế.

Việc đa dạng thực phẩm không chỉ giúp bổ sung nhiều dưỡng chất mà còn tạo sự cân bằng cho khẩu phần ăn.

Chú ý vệ sinh khi sơ chế và bảo quản cá

Một sai lầm thường gặp là mua cá tươi nhưng để ở nhiệt độ phòng quá lâu, hoặc dùng chung dao, thớt sơ chế cá sống với thực phẩm ăn sống như rau, hoa quả.

Theo khuyến cáo nên sử dụng thớt riêng cho hải sản sống, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với cá chưa nấu chín, đồng thời vệ sinh dao, thớt và bề mặt bếp để tránh lây nhiễm chéo.

Cá đã mua về nên được bảo quản lạnh ngay. Nếu chưa sử dụng nên cấp đông đúng cách. Không nên ăn cá có mùi chua, ôi, amoniac hoặc dấu hiệu hư hỏng bất thường.