Mỹ nhân phim giờ vàng VTV 32 tuổi vẫn độc thân: Sở hữu nhà riêng đẹp như khách sạn, view nhìn thẳng Landmark 81

Không gian sống của nữ diễn viên rộng gần 100m², mang phong cách tân cổ điển sang trọng, đẹp mắt.

Huỳnh Hồng Loan là nữ diễn viên, người mẫu ảnh quen mặt với khán giả Việt, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Năm 2015, tên tuổi của cô được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Âm thầm bên em của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Ở tuổi 32, người đẹp sinh năm 1994 tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất, công việc kinh doanh riêng và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Bên cạnh sự nghiệp, Huỳnh Hồng Loan còn sở hữu một không gian sống đáng chú ý tại TP.HCM. Căn hộ của cô nằm ở tầng cao của một khu chung cư cao cấp, rộng gần 100m², có giá trị ước tính 5,5 tỷ đồng, trong đó riêng phần nội thất đã được đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Tổ ấm gây ấn tượng ngay từ cách thiết kế hiện đại, sang trọng, điểm xuyết sắc xanh lá hợp mệnh nữ diễn viên. Đặc biệt, căn hộ còn sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng Landmark 81, mang đến những góc ngắm thành phố đầy ấn tượng.

Không gian sống của Huỳnh Hồng Loan gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, ấm cúng. Phòng khách được bố trí theo kiểu không gian mở, kết nối liền mạch với khu vực bếp, vừa tạo cảm giác rộng rãi vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Bộ sofa trắng kết hợp cùng bàn trà nhỏ mang đến vẻ thanh lịch, phía đối diện là kệ tivi được sắp xếp gọn gàng, đáp ứng cả nhu cầu tiếp khách lẫn thư giãn. Nội thất trong nhà được Huỳnh Hồng Loan lựa chọn kỹ lưỡng, đồng bộ về màu sắc và kiểu dáng, tạo nên tổng thể mang hơi hướng tân cổ điển. Những đường nét mềm mại, tinh tế giúp căn nhà vừa sang trọng, chỉn chu nhưng không bị già dặn, phù hợp với phong cách sống hiện đại của nữ diễn viên.

Khu vực bếp nấu nổi bật với gam trắng - xanh bắt mắt, mang đến cảm giác tươi sáng và thư giãn cho không gian nấu nướng. Góc bếp được bố trí hợp lý với hệ thống tủ lớn nhỏ, vừa giúp việc nấu nướng thuận tiện vừa cung cấp thêm không gian lưu trữ đồ dùng. Hệ tủ màu xanh rêu kết hợp mặt đá trắng tạo điểm nhấn tương phản, khiến khu vực này trở nên nổi bật hơn mà vẫn giữ được sự hài hòa. Ngay cạnh bếp là khu vực bàn ăn được đặt sát mảng tường gương, tận dụng hiệu ứng phản chiếu để tạo cảm giác không gian rộng rãi, thoáng mắt hơn. Bộ bàn ăn mang phong cách tân cổ điển với những đường nét mềm mại, đồng điệu với tổng thể kiến trúc, góp phần hoàn thiện vẻ sang trọng, chỉn chu cho căn hộ.

Góc ban công được Huỳnh Hồng Loan tận dụng làm khoảng xanh nhỏ, trồng thêm nhiều loại cây và hoa để không gian sống trở nên sinh động, gần gũi với thiên nhiên hơn. Từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố, đặc biệt là view hướng về Landmark 81, tạo nên một góc thư giãn cực chill ngay trong nhà. Nữ diễn viên bố trí ghế ngồi thư giãn tại đây để vừa thuận tiện ngắm cảnh, vừa có thể tranh thủ đọc sách, nhâm nhi một tách đồ uống và tận hưởng những phút giây yên bình sau ngày dài.

Căn hộ của Huỳnh Hồng Loan có 3 phòng, được cô bố trí thành 2 phòng ngủ và 1 phòng thay đồ để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Nữ diễn viên cũng cải tạo lại khu vực giữa phòng ngủ chính và phòng thay đồ bằng cách mở một ô cửa, tạo sự kết nối liền mạch giữa hai không gian và giúp việc sử dụng thuận tiện hơn. Phòng ngủ chính có diện tích rộng rãi, thoáng đãng, cách bài trí không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế với phong cách tân cổ điển. Từ khung cửa sổ lớn trong phòng, cô có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và thu trọn hình ảnh Landmark 81 vào tầm mắt, mang đến một góc nghỉ ngơi vừa riêng tư vừa thoáng đãng.

Phòng ngủ còn lại có diện tích khiêm tốn hơn nhưng vẫn được Huỳnh Hồng Loan chăm chút chỉn chu, bố trí nội thất sang trọng và đẹp mắt. Căn phòng sở hữu cửa sổ thoáng đãng, giúp đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác rộng rãi, dễ chịu. Có thể thấy, mọi không gian trong căn hộ của Huỳnh Hồng Loan đều hướng tới sự hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, ưu tiên cách bài trí gọn gàng nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, tinh tế.

Nằm trong khu chung cư cao cấp nên Huỳnh Hồng Loan cũng được tận hưởng nhiều tiện ích ngay trong tòa nhà. Một trong những điểm cộng đáng chú ý là bể bơi ngoài trời với không gian thoáng đãng, hiện đại và sang xịn. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên cũng tranh thủ xuống bơi ngay tại khuôn viên chung cư, vừa thư giãn, tận hưởng không khí thoải mái, vừa tiết kiệm thời gian di chuyển đến các địa điểm khác.