Nàng siêu mẫu hẹn hò với cả hai tay vợt cùng một thời điểm gây sốt cõi mạng, người trong cuộc lên tiếng

Trong khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang bận chinh chiến tại giải tennis Mỹ Mở rộng 2025, truyền thông quốc tế lại đặc biệt chú ý đến một cái tên ngoài sân đấu là siêu mẫu áo tắm Brooks Nader. Người đẹp Mỹ 28 tuổi được cho là có mối liên hệ tình cảm với cả hai tay vợt trẻ hàng đầu thế giới, khiến làng banh nỉ xôn xao. Thậm thí cô còn có mặt ở khán đài xem chung kết giữa hai tay vợt này.

Nguồn tin từ New York Post cho hay Nader đã xuất hiện nhiều lần ở các sự kiện bên lề giải Grand Slam tại Mỹ và có tiếp xúc với cả Alcaraz lẫn Sinner. Chính điều này làm dấy lên suy đoán về khả năng siêu mẫu nổi tiếng đang cùng lúc tìm hiểu hai tay vợt ngôi sao.

Nữ siêu mẫu vướng tin đồn hẹn hò với cả hai tay vợt nổi tiếng

Tuy nhiên, những người thân cận với Alcaraz nhanh chóng phủ nhận thông tin. "Họ chỉ gặp nhau, chứ không có chuyện hẹn hò chính thức". Chị gái của Brooks Nader cũng lên tiếng giải thích rằng "từ hẹn hò ở đây khá mơ hồ, không phản ánh đúng bản chất mối quan hệ".

Về phần mình, Nader hiện vẫn độc thân sau cuộc ly hôn hồi năm ngoái. Siêu mẫu từng nhiều lần góp mặt trên bìa Sports Illustrated và là gương mặt quen thuộc trong các sự kiện thời trang quốc tế. Trước Alcaraz và Sinner, cô cũng từng bị đồn có mối liên hệ tình cảm với một số nhân vật nổi tiếng khác, nhưng chưa bao giờ xác nhận.

Trong khi đó, cả hai tay vợt trẻ đều đang ở trạng thái "độc thân công khai". Sinner vừa chia tay bạn gái – tay vợt người Nga Anna Kalinskaya hồi đầu năm. Truyền thông Italy thậm chí còn từng đồn đoán anh hẹn hò với người mẫu Đan Mạch Laila Hassanovic, song tay vợt số 2 thế giới không xác nhận. Alcaraz cũng hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, nhưng giới truyền thông nhiều lần ghi nhận sự kín tiếng của anh trong các mối quan hệ cá nhân.

Sự xuất hiện của Brooks Nader ở cả hai "đầu chiến tuyến" khiến dư luận càng chú ý, nhất là khi Alcaraz và Sinner hiện là những gương mặt sáng giá nhất làng quần vợt. Một bên là số một thế giới người Tây Ban Nha đang nỗ lực bảo vệ vị thế, một bên là ngôi sao Italy khao khát lật đổ. Câu chuyện đời tư xoay quanh họ vô tình khiến giải đấu thêm phần hấp dẫn, dù bản thân nhân vật chính chưa từng xác nhận.

Hiện tại, tất cả mới dừng lại ở mức tin đồn và những phát biểu nửa khẳng định nửa phủ nhận. Với lịch thi đấu dày đặc và áp lực từ các giải Grand Slam, có lẽ Alcaraz và Sinner chưa muốn phân tâm bởi chuyện ngoài lề. Còn với Brooks Nader, sự quan tâm từ truyền thông chỉ càng khiến tên tuổi của cô thêm phủ sóng mạnh mẽ.