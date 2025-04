Nắng nóng ở miền Bắc và miền Nam khi nào hạ nhiệt?

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 22/4, ngày 23/4/2025

Hôm nay 22/4, Nghệ An đến Phú Yên trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như: Quỳ Châu (Nghệ An) 37,4°C, Con Cuông (Nghệ An) 38,8°C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38°C…

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều nơi nắng nóng. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45- 50%.

Trong hai ngày 23-24/4, nắng nóng diện rộng bao trùm nhiều nơi trên cả nước, đặc biệt khu vực Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất vượt 38°C. Tuy nhiên, từ chiều tối 24/4, mưa dông bắt đầu xuất hiện ở một số khu vực, kéo theo xu hướng giảm nhiệt rõ rệt tại nhiều nơi từ ngày 25/4.

Ngày 25/4, nắng nóng ở Nam Bộ khả năng dịu dần. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Cụ thể, trong hai ngày 23 và 24/4, Bắc Bộ duy trì trạng thái trời nắng, nhiều nơi nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35°C, các tỉnh như Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 36°C.

Dự báo từ chiều tối 24/4, tác động của đợt không khí lạnh yếu, mưa dông xuất hiện rải rác ở nhiều nơi tại Bắc Bộ, giúp giải nhiệt sau những ngày oi bức. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong dông.

Từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ yếu trong hai ngày 23-24/4. Nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 36-38°C, độ ẩm tương đối thấp chỉ khoảng 45-50%, khiến không khí trở nên khô hanh, dễ gây mất nước và mệt mỏi.

Đặc biệt, một số địa phương như Con Cuông, Tương Dương, Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) và Tuyên Hóa (Quảng Bình), nhiệt độ cao nhất có thể vượt mức 38°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Buổi chiều, gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh hơn, càng làm tăng cảm giác oi bức.

Tuy nhiên, khoảng 25/4, nắng nóng ở khu vực này xu hướng dịu dần do khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống.

Khánh Hòa đến Bình Thuận trời ít mây, nắng nhiều trong ngày 23-24/4, nhiệt độ dao động 33-35°C, không gay gắt như khu vực Trung Trung Bộ.

Thời tiết Tây Nguyên trong 24-48 giờ tới tương đối ổn định. Ban ngày, trời nắng, có nơi nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất 32-35°C. Một số nơi như Ayunpa (Gia Lai) và Kon Tum, nhiệt độ cao nhất có thể vượt mức 35°C, tuy nhiên nắng không quá gay gắt.

Nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo ở Nam Bộ trong ngày 23-24/4, nhiệt độ cao nhất 33-36°C, một số nơi như Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, nhiệt độ có thể vượt 37°C.

Từ chiều tối và tối 24/4, các cơn mưa dông cục bộ có thể xuất hiện tại nhiều tỉnh thành ở Nam Bộ giúp giải nhiệt tạm thời.

Dự báo từ 25/4, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu giảm nhiệt nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời và sinh hoạt của người dân.

Mặc dù ban ngày trời nắng nóng nhưng ban đêm, nhiệt độ nhiều nơi trên cả nước giảm mạnh khiến biên độ nhiệt ngày-đêm lớn (dao động 10-14°C), đặc biệt ở khu vực miền núi, gây nứt nẻ thảm thực vật khô. Ngoài ra, gió Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh dần ở Trung Bộ, làm tăng khả năng cháy lan do gió cuốn tàn lửa.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 22/4, ngày 23/4/2025

Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 36°C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, vùng núi chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 32-34°C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.