Nắng nóng kỷ lục kéo dài khiến khoai tây Hàn Quốc bị "luộc chín" ngay trên ruộng, bắp cải cũng cháy lá

Nắng nóng kỷ lục khiến khoai tây tại Hàn Quốc mềm nhũn, vỡ nát như bị luộc chín ngay dưới đất, trong khi nông dân cho biết chưa từng chứng kiến hiện tượng tương tự.

Lần đầu tiên trong mùa hè năm nay, khu vực Gangwon (Hàn Quốc) được ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng. Nhiệt độ cao khiến khoai tây mềm nhũn như bị luộc, trong khi nhiều loại trái cây đứng trước nguy cơ thiệt hại khi mùa Trung thu đang đến gần.

Theo phóng viên Kim Do-woon của G1, tại một cánh đồng trồng bắp cải rộng hàng nghìn mét vuông, toàn bộ diện tích đã phải cày bỏ. Người nông dân trì hoãn thu hoạch trong thời gian ngắn để chờ giá tốt hơn, nhưng khi quay lại, toàn bộ ruộng bắp cải đã cháy lá vì nắng nóng.

Nếu thu hoạch và bán đúng giá, số nông sản này có thể mang lại hàng chục triệu won.

Ảnh: SBS

Không chỉ bắp cải, khoai tây cũng chịu thiệt hại nặng nề. Chỉ một tuần trước, những củ khoai vẫn còn bình thường, nhưng giờ đây gần như toàn bộ đã bị thối. Nông dân đào hết lớp đất này đến lớp đất khác nhưng không tìm được củ khoai nào còn nguyên vẹn.

Dưới nhiệt độ cao, khoai tây mềm nhũn và vỡ nát, trông giống như đã được luộc chín.

Khoai tây như bị luộc chín trên cánh đồng (Ảnh: SBS)

Ông Lee Sang-hyeok, một nông dân ở Haean-myeon, huyện Yanggu, tỉnh Gangwon, cho biết ông đã làm nông suốt 40 năm nhưng chưa từng chứng kiến hiện tượng tương tự.

“Không chỉ một, hai cánh đồng như thế này. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, thực sự quá xót xa”, ông Lee nói.

Các loại trái cây cũng không tránh khỏi tác động của nắng nóng. Táo bắt đầu xuất hiện tình trạng cháy nắng trên bề mặt, trong khi đào bị nứt quả do nhiệt độ cao.

Đáng chú ý, những giống cây được kỳ vọng phát triển mạnh để kịp thu hoạch vào dịp Trung thu lại đang ngừng sinh trưởng vì nắng nóng.

Ông Cheon Jeong-tae, một nông dân trồng táo, cho biết thời điểm hiện tại chưa phải lúc táo lên màu để chuẩn bị cho vụ thu hoạch cuối tháng 9. Tuy nhiên, những phần quả liên tục tiếp xúc với ánh nắng đã bắt đầu chuyển đỏ, thậm chí có thể chuyển sang trắng nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Táo bị hỏng do nắng nóng (Ảnh: SBS)

Nắng nóng kéo dài khiến Chuncheon, Hongcheon và Hoengseong cùng nhiều khu vực khác trong tỉnh Gangwon lần đầu tiên được ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng. Dù vậy, người nông dân vẫn không thể dừng công việc khi chứng kiến cây trồng đang héo úa và hư hỏng từng ngày.

“Người ta bảo chúng tôi không nên ra ngoài làm việc vào ban ngày, nhưng những quả đào vẫn đang tiếp tục thối. Chẳng lẽ cứ để như vậy được”, ông Park Won-seon, một nông dân trồng đào, nói.

Hiện các thiệt hại do nắng nóng chủ yếu mới được thống kê ở người và vật nuôi, trong khi mức độ thiệt hại đối với các hộ nông dân vẫn chưa thể xác định đầy đủ.

Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến người nông dân chịu thiệt hại nặng nề mà còn được dự báo có thể tác động đến giá nông sản trong dịp Trung thu sắp tới.

Nguồn: SBS