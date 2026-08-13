Đi vào vùng cấm để chụp ảnh, du khách 20 tuổi ngã tử vong khi rơi từ thác nước cao 54 mét

Quản lý khu thắng cảnh cho biết vụ việc là một "tai nạn khá khủng khiếp" và là một "tình huống rất khó khăn".

Zachary Nicholas Mertens, đến từ Burlington, bang Kentucky (Mỹ), đã qua đời sau khi trượt chân ngã từ đỉnh thác nước South vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều thứ Hai, ngày 10 tháng 8.

Cảnh sát Tiểu bang Oregon cho biết anh đã "tiếp cận một khu vực bị cấm để tạo dáng chụp ảnh" trước khi ngã xuống khoảng 54 mét bên dưới.

Zachary Nicholas Mertens, 20 tuổi

Một du khách khác đến công viên đã cố gắng hồi sức cho Mertens bằng biện pháp hô hấp nhân tạo trước khi các đội cứu hộ đến, theo tờ The Statesman Journal đưa tin. Tuy nhiên, Mertens đã tử vong tại hiện trường.

Nhóm Tìm kiếm và Cứu nạn của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Marion đã giám sát các nỗ lực trục vớt. Không có chi tiết nào khác được công bố thêm.

Ông Chris Gilliand, cựu quản lý Công viên Tiểu bang Silver Falls và hiện là quản lý khu vực, chia sẻ với tờ The Statesman Journal rằng vụ việc là một "tai nạn khá khủng khiếp" và là một "tình huống rất khó khăn".

Thác South Falls được coi là "viên ngọc quý" của công viên.

Được biết. Mertens là một cầu thủ bóng rổ tài năng, từng chơi cho câu lạc bộ Moss Elite, sau một thời gian thành công với đội bóng rổ trường trung học Bellevue ở Bellevue, Kentucky.

Nguồn: People