Đi chụp ảnh ở thác nước, 3 cô gái tử vong thương tâm

Ba cô gái tuổi teen đã chết đuối khi cố gắng chụp ảnh tại một thác nước ở huyện Alluri Sitharama Raju, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra hôm 9/4, tại vùng đồi Ananthagiri, khi 4 cô gái đến từ làng Jambuvalasa thuộc huyện Hukumpeta đi dã ngoại đến thác Mulagummi, một khu rừng gần Visakhapatnam.

Theo cảnh sát, các cô gái đang đứng trên những tảng đá trơn trượt gần thác nước và cố gắng chụp ảnh tự sướng thì bị mất thăng bằng và trượt chân xuống nước. Các quan chức cho biết, không ai trong số họ biết bơi, điều này càng làm tình hình thêm tồi tệ khi họ bị dòng nước cuốn đi.

3 cô gái tử vong khi đi chụp ảnh.

Người dân địa phương đã nhanh chóng chạy đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu và đã cứu được một trong số các cô gái, người sau đó được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, ba cô gái còn lại - được xác định là Trisha (17 tuổi), Ratnakumari (16 tuổi) và Pavitra (16 tuổi) - đã bị cuốn trôi và không thể cứu được.

Các đội cảnh sát sau đó đã đến hiện trường và thu hồi thi thể. Một vụ án đã được lập hồ sơ và cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định chính xác trình tự các sự kiện.

Các nhà chức trách lưu ý rằng mặc dù thác nước có vẻ tương đối nhỏ, nhưng địa hình cực kỳ trơn trượt và dòng chảy có thể mạnh bất ngờ, gây nguy hiểm cho du khách.

Cảnh sát đã kêu gọi mọi người thận trọng và tránh đến quá gần các vùng nước, đặc biệt là ở những khu vực hẻo lánh, hoặc cố gắng chụp ảnh tự sướng trong điều kiện nguy hiểm.