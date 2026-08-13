Phát hiện Trung Quốc nâng khối thép nặng 10.000 tấn lên cao 30m so với mặt đất, công trình giao thông dài hơn 500m dần lộ diện

Kết cấu được nâng có chiều dài khoảng 276m, rộng tới 80m và được chuẩn bị trong vòng 137 ngày.

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Ngày 8/7/2026, các kỹ sư tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, hoàn tất một trong những công đoạn đáng chú ý nhất của dự án cầu Quan Âm Sơn khi nâng một phần vòm thép trung tâm nặng khoảng 10.400 tấn lên độ cao gần 30 m để lắp ghép với các phần vòm đã được thi công trước đó.

Kết cấu được nâng có chiều dài khoảng 276m, rộng tới 80m. Thay vì lắp ráp toàn bộ vòm ở độ cao hàng chục mét, các kỹ sư lựa chọn hoàn thiện phần trung tâm trên hệ thống kết cấu tạm gần mặt đất. Phương án này giúp giảm độ phức tạp và rủi ro trong quá trình lắp ráp, hàn và hiệu chỉnh, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công đoạn nâng toàn bộ kết cấu lên vị trí thiết kế.

Theo thông tin từ các đơn vị liên quan đến dự án, quá trình lắp ráp và chuẩn bị cho đoạn vòm trung tâm kéo dài khoảng 137 ngày.

Trước khi thực hiện hành trình nâng chính thức, nhóm kỹ thuật đưa kết cấu lên khoảng 20 cm rồi tạm dừng để kiểm tra.

Ở giai đoạn này, các thông số về tải trọng, trạng thái kết cấu và khả năng vận hành của hệ thống nâng được đánh giá. Chỉ sau khi xác nhận các điều kiện đáp ứng yêu cầu, quá trình nâng lên độ cao khoảng 30m mới được tiếp tục.

Đây là bước quan trọng bởi một kết cấu thép dài hàng trăm m không hoàn toàn cứng như một khối duy nhất. Trọng lượng lớn, sự thay đổi nhiệt độ, gió và chênh lệch rất nhỏ giữa các điểm nâng đều có thể làm biến dạng kết cấu hoặc ảnh hưởng đến vị trí của các đầu vòm.

Để thực hiện công việc, 24 xi lanh thủy lực công suất lớn được bố trí tại 4 điểm nâng chính, kết hợp với các hệ thống kéo và điều khiển phụ trợ. Hệ thống máy tính liên tục theo dõi tốc độ, hành trình, độ cao, tải trọng và vị trí của kết cấu trong quá trình di chuyển.

Việc đồng bộ hóa các điểm nâng là yếu tố then chốt. Chỉ một sai lệch nhỏ về tốc độ giữa các điểm cũng có thể làm thay đổi sự phân bổ lực trong kết cấu và gây khó khăn cho công đoạn ghép nối cuối cùng.

Do cầu nằm tại khu vực ven biển, quá trình thi công còn chịu ảnh hưởng của gió biển và biến động nhiệt độ. Những yếu tố này có thể tác động đến một kết cấu thép dài 276m.

Để kiểm soát vị trí của vòm, đội ngũ kỹ thuật sử dụng công nghệ quét laser 3D cùng các công cụ kỹ thuật số. Vị trí thực tế của kết cấu được liên tục đối chiếu với hình học thiết kế, từ đó xác định những điều chỉnh cần thiết trong quá trình nâng và ghép nối.

Theo thông tin được công bố, độ lệch không gian của kết cấu trong quá trình nâng được kiểm soát ở mức khoảng 2 mm.

Con số này đặc biệt đáng chú ý khi đặt cạnh quy mô của kết cấu: một khối thép dài 276m, rộng tới 80 m và nặng 10.400 tấn được đưa lên cao khoảng 30m, đồng thời phải đạt vị trí đủ chính xác để kết nối với các bộ phận vòm hai bên.

Khối lượng 10.400 tấn cũng được cho là vượt qua mức tham chiếu trước đó khoảng 6.800 tấn đối với một lần nâng hoàn chỉnh kết cấu vòm tương tự. Chênh lệch khoảng 3.600 tấn tương đương gần 53%.

Tuy nhiên, 10.400 tấn không phải trọng lượng của toàn bộ vòm cầu mà chỉ là phần vòm trung tâm được nâng đồng thời.

Cầu Quan Âm Sơn có chiều dài khoảng 525 m, trong đó nhịp chính dài 385 m và vòm cầu cao khoảng 93 m. Việc đưa đoạn vòm trung tâm lên vị trí thiết kế là một bước quan trọng để khép kín kết cấu vòm.

Sau khi phần trung tâm được căn chỉnh và kết nối với các phần bên, dự án có thể tiếp tục các hạng mục như lắp đặt cấu kiện đứng, hoàn thiện mặt cầu, vỉa hè và các hệ thống phụ trợ.

Công trình nằm trong khu vực thuộc dự án hành lang giao thông Hạ Môn - Kim Môn. Dự án hiện chưa tạo thành một tuyến đường bộ hoàn chỉnh nối trực tiếp Hạ Môn với đảo Kim Môn, mà trước mắt phục vụ kết nối và phát triển hạ tầng tại khu vực Hạ Môn, đồng thời tạo tiền đề cho định hướng mở rộng trong tương lai.