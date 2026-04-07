Nắng nóng gay gắt, kéo dài: Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường học chủ động điều chỉnh thời khóa biểu

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, sở đề nghị hiệu trưởng các nhà trường chú ý việc điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp, nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sở lưu ý việc điều chỉnh thời gian học, lượng hoạt động trong giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa cho phù hợp. Đề nghị các trường hạn chế các hoạt động (xếp hàng điểm danh, xếp hàng lên lớp tại thời điểm nắng nóng) để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh.

Nắng nóng tại TPHCM kéo dài khiến hoạt động của nhiều trường học bị xáo trộn. Với nhiệt độ thời tiết luôn ở mức từ 36-40 độ C kéo dài trong nhiều ngày, các cơ sở giáo dục phải điều chỉnh giờ học một số môn học cho phù hợp. Để tránh nắng, nóng, nhiều trường còn điều chỉnh thời khóa biểu, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng. Với các tiết học ngoài trời, phải chọn vị trí mát mẻ để học sinh hoạt động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình nhiệt độ và nắng nóng trong tháng 4-2026 sẽ gia tăng hầu hết khắp cả nước. Cường độ nắng nóng được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chính tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế và Nam Bộ. Ngoài ra, miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì nhiều ngày nắng nóng và mở rộng dần sang cả miền Tây Nam Bộ và một số nơi khu vực Nam Trung Bộ trong tháng 4-2026.



Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ, đợt nắng nóng đầu tiên năm 2026 đã xuất hiện từ ngày 16 đến 19-2, tức là sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 ngày (trung bình nhiều năm trong khoảng thời gian từ 28-2 đến 8-3 hàng năm).

Trong các đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường đạt từ 35 độ trở lên và độ ẩm thấp. Do vậy, người dân trong những ngày xuất hiện nắng nóng cần tránh làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 10 giờ đến 16 giờ.

Tại TPHCM, theo khung kế hoạch, thời gian năm học 2025-2026, các trường kết thúc năm học trước 31-5-2026.

