Hỗ trợ 3,4 triệu người tại Nhật học AI mà vẫn thiếu nghiêm trọng, Microsoft tuyên bố đào tạo thêm 1 triệu kỹ sư để triển khai kế hoạch 10 tỷ USD tại Nhật Bản

Thiếu nhân lực là thách thức lớn để tập đoàn công nghệ Mỹ thực hiện mục tiêu đầu tư 10 tỷ USD tại thị trường này trong giai đoạn 2026–2029.

Khoản đầu tư 10 tỷ USD của Microsoft và mục tiêu đào tạo AI cho hàng triệu kỹ sư tại Nhật Bản cho thấy, các quốc gia, doanh nghiệp càng đầu tư AI thì càng cần nhiều nhân lực công nghệ, lập trình viên.

Microsoft công bố khoản đầu tư mới với ba trụ cột chính gồm công nghệ, an ninh và nhân lực sẽ thúc đẩy kinh tế Nhật Bản, hiện thực hoá mục tiêu nền kinh tế mạnh. Một trong ba trọng tâm của dự án là chương trình đào tạo kỹ năng AI cho khoảng 1 triệu kỹ sư và nhà phát triển tại xứ sở mặt trời mọc vào năm 2030 nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong lĩnh vực robot và AI.

Trước đó, Microsoft đã hỗ trợ hơn 3,4 triệu người tại Nhật học kỹ năng AI (vượt mục tiêu 3 triệu). Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, dự báo có thể lên tới hơn 3 triệu người vào năm 2040.

Việc ứng dụng AI tại Nhật Bản đã tăng tốc mạnh mẽ kể từ năm 2024. Theo dữ liệu từ Microsoft, khoảng 1/5 dân số trong độ tuổi lao động tại Nhật Bản đã sử dụng các công cụ AI tạo sinh, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 1/6. Việc ứng dụng AI diễn ra nhanh trong doanh nghiệp đang kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự có kỹ năng liên quan. Tuy nhiên, nguồn cung lao động chưa theo kịp. Thiếu hụt nhân lực được đánh giá là một trong những rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất, tự động hóa và phát triển hệ thống AI.

Diễn biến tại Nhật Bản chứng minh cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực AI đang mở rộng từ công nghệ sang nguồn nhân lực. Khi mức độ ứng dụng AI ngày càng tăng, nhu cầu về kỹ sư và chuyên gia AI cũng gia tăng tương ứng. Không có đủ nhân lực sẽ là điểm trừ về năng lực cạnh tranh đối với bất cứ quốc gia, tổ chức nào.

Trong bối cảnh đó, các chương trình đào tạo quy mô lớn được xem là điều kiện cần để đảm bảo khả năng triển khai các chiến lược AI trong thực tế, thay vì chỉ dừng ở mức đầu tư hạ tầng.

Thông báo lần này được đưa ra nhân dịp Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Microsoft Brad Smith đến Nhật Bản, nhằm tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến đã công bố vào tháng 4/2024. Trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi coi đầu tư vào công nghệ tiên tiến và an ninh kinh tế là ưu tiên quốc gia, các sáng kiến được công bố hôm nay được thiết kế phù hợp với định hướng chính sách đó.

Chủ tịch Microsoft Brad Smith và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gặp gỡ tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản.

Ở khía cạnh công nghệ, doanh nghiệp này sẽ mở rộng hạ tầng AI và điện toán đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu và phát triển các ứng dụng quy mô lớn. Microsoft cũng hợp tác với các doanh nghiệp nội địa để cung cấp năng lực tính toán ngay tại Nhật Bản, qua đó đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ và xử lý dữ liệu trong nước.

Song song, tập đoàn này tăng cường hợp tác với các cơ quan chính phủ trong lĩnh vực an ninh mạng, bao gồm chia sẻ thông tin về các mối đe dọa và phối hợp phòng chống tội phạm mạng.

Microsoft đã hoạt động tại Nhật gần 50 năm. Trong lĩnh vực công nghệ, đào tạo, tại Việt Nam, Microsoft có lịch sử hợp tác với những tên tuổi như FPT với hơn 20 năm hợp tác, Mstar Corp, VinaAspire...